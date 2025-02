Se cutremură Arena Națională! Câți suporteri ai lui PAOK sunt așteptați la București. Zăpada le-a dat mari probleme fanilor greci. Video

Național Arena va fi din nou arhiplină. FCSB va lupta joi seară pentru un loc în optimile de finală Europa League cu echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK. Grecii anunță că peste 7.000 de suporteri ai grupării din Salonic vor face deplasarea la București.

FCSB – PAOK, meci de totul sau nimic în Europa League

Biletele pentru meciul FCSB – PAOK Salonic s-au epuizat instant. . Grecii vin la București într-un număr impresionant, deși condițiile meteorologice fac deplasarea foarte dificilă.

ADVERTISEMENT

Vin grecii! Invazie PAOK la București pentru meciul decisiv cu FCSB

Jurnaliștii de la anunță că 7.000 de suporteri greci vor ajunge în capitala României în următoarele ore. Nu mai puțin de 45 de autobuze, microbuze și zeci de autoturisme sunt folosite pentru drumul din Salonic.

Distanța dintre România și Grecia este una relativ scurtă. Drumul din Salonic până în București poate fi parcurs în aproximativ 8-9 ore. În plus, odată cu intrarea țării noastre în spațiul Schengen, controalele vamale sunt mult mai relaxate.

ADVERTISEMENT

Totuși, grecii ar putea avea probleme cu ninsorile care s-au abătut asupra României. În multe părți ale țării, stratul de zăpadă a ajuns la câteva zeci de centimetri, iar clubul elen și-a atenționat fanii să conducă cu maximă precauție pentru a evita accidentele.

🔜🇷🇴🇷🇴🇷🇴🇷🇴 — Nikos Toskitsis (@nikostoskitsis)

Cei 7.000 de fani greci care vor fi prezenți pe Arena Națională vor încerca să-și împingă favoriții de la spate. PAOK e nevoită să câștige în fața FCSB-ului, întrucât roș-albaștrii s-au impus pe Toumba cu 2-1, grație golurilor lui Gheorghiță și Dawa.

ADVERTISEMENT

Nu mai sunt bilete disponibile la FCSB – PAOK

Și la partida cu Manchester United a fost sold out, iar atunci atmosfera a fost una fantastică.

„Ce să fie, sunteți primii care aflați. Sold-out! Vă dau cuvântul meu de onoare, am intrat pe FCSB ticketing și dispăruse… erau vândute vreo 42 de mii.

ADVERTISEMENT

Azi dimineață am sunat să văd dacă pot să mai iau și eu bilete, m-a sunat cineva… A zis: «Mustață, sold out! Îmi pare rău!». Am zis dacă au mai oprit bilete pentru casă”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.