”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape

Adus cu mari speranțe chiar de la Dinamo, Dennis Politic nu a dat randamentul dorit și din cauza numeroaselor accidentări, iar Gigi Becali l-a trimis împrumut la FC Hermannstadt. Problemele medicale ale jucătorului au continuat și acesta a jucat foarte puțin și la Sibiu.

Gigi Becali, resemnat cu un jucător aflat sub contract cu FCSB

Intrat prin telefon la FANTIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut o reacție dură când a fost întrebat despre situația lui Dennis Politic (26 de ani) și l-a acuzat pe fotbalist de faptul că se dă accidentat.

”Nu știu, habar nu am ce face el. Se dă accidentat, nu știu. Este jucătorul nostru în continuare, dar se dă accidentat că cică el nu poate săracul. (n.r. – Reziliați contractul cu el și gata) Cum să reziliem, am dat aproape două milioane pe el. Asta e, am fost păcălit, am fost păcălit. Am dat și lovituri, asta e”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Situația fotbalistului, de neînțeles pentru oficialii FCSB

Despre probleme medicale ale lui Dennis Politic a vorbit și Mihai Stoica, iar acesta . Mai mult, oficialul de la FCSB a mărturisit că i-a explicat lui Gigi Becali înainte de transfer despre desele accidentări ale jucătorului, dar patronul și l-a dorit cu insistență.

”Există fotbaliști care se potrivesc la o echipă, pe un anumit stil de joc, într-un anumit ambient. Care este misterul pentru care Eden Hazard nu s-a impus la Real Madrid, în afară de faptul că s-a îngrășat? Eu nu găsesc explicații. Politic a primit șanse la FCSB. El ne-a ajutat pe parcurs. A intrat cu Drita, a scos penalty, a dat un gol în deplasare în Kosovo, a marcat un gol care putea deveni important la Sibiu.

Există speranțe legate de Dennis Politic. Are certe calități, dar și la Dinamo avea probleme fizice: a avut patru rupturi. Eu i-am spus lui Gigi, dar el a ținut să-l ia. Atunci ajunsese la echipa națională. Era ușor de remarcat la Dinamo”, a spus Mihai Stoica.

A jucat foarte puțin și după împrumut

Trimis în iarnă sub formă de împrumut la FC Hermannstadt, Dennis Politic nu a jucat decât șase meciuri pentru formația sibiană. A evoluat în ultimele cinci etape ale sezonului regulat și în prima partidă din play-out, pentru ca apoi să nu mai prindă niciun minut din cauza problemelor medicale.

De altfel, el a lipsit și în duelul cu FC Voluntari, din prima manșă a barajului de menținere/promovare în SuperLiga, așa cum premergătoare întâlnirii.

