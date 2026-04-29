Se dă peste cap calendarul?! SuperLiga ar putea începe cu o săptămână mai târziu

Startul sezonului 2026-2027 din SuperLiga ar putea fi amânat cu o săptămână. Cluburile au făcut o solicitare oficială către FRF. Care este, de fapt, motivul.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 22:10
Startul sezonului 2026-2027 din SuperLiga României ar putea fi decalat. Cluburile din prima divizie s-au întâlnit și au formulat o propunere pentru FRF, pentru a amâna debutul noului campionat, care inițial era programat să înceapă în weekendul 11-12 iulie.

Federația Română de Fotbal a anunțat că sezonul 2026-2027 din SuperLiga României ar urma să înceapă pe 11-12 iulie. Totuși, am putea avea parte de o modificare a programului. Cluburile din prima ligă cer ca etapa inaugurală să fie amânată pentru perioada 17-20 iulie.

Conform Golazo, oficialii cluburilor din prima ligă din România au participat la o întâlnire și au formulat o propunere pentru Federația Română de Fotbal, în care cer decalarea startului noului sezon cu o săptămână, pentru a avea tot efectivul complet în perioada de pregătire.

Dă naționala lui Gică Gagi peste cap planurile lui Burleanu!?

La scurt timp după încheierea actualului sezon de SuperLiga, mai precis la începutul lunii iunie, naționala României va juca două meciuri amicale, unul cu Georgia și altul cu Țara Galilor. Este foarte posibil ca noul selecționer, Gică Hagi, să convoace mulți jucători din prima ligă pentru a-și face o impresie mai bună asupra lotului.

Astfel, toți jucătorii care vor fi convocați la lot vor intra în vacanță abia după cele două meciuri amicale, adică după 7 iunie. Din acest motiv, cluburile din prima scenă cer amânarea SuperLigii cu o săptămână, pentru a-și putea face cantonamentul cu toți jucătorii din lot. Rămâne acum de văzut dacă solicitarea va fi aprobată de FRF.

Noul sezon de Superliga României s-ar putea intersecta cu Campionatul Mondial

În forma inițială, se mergea clar pe data de 11 iulie, mai ales în contextul în care naționala României nu s-a calificat la Campionatul Mondial și nu mai există nevoia unui timp suplimentar de refacere pentru jucători.

Programul anunțat de FRF pentru Superliga

  • Prima etapă: 11-12 iulie 2026
  • Pauza de iarnă: 21 decembrie 2026 – 16 ianuarie 2027
  • Start play-off/play-out: 20-21 martie 2027
  • Etapa 10 din play-off: 29-30 mai 2027

Totuși, discuțiile recente au readus în prim-plan varianta amânării. Unul dintre motive poate fi și cel al drepturilor TV. Posturile care transmit SuperLiga riscă audiențe mai mici dacă meciurile din campionat se suprapun cu finalul Campionatului Mondial.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
