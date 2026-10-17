Se decide soarta lui Tavi Popescu în Grecia! Ultimatum înaintea meciului cu ultima clasată. Exclusiv

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Octavian Popescu (23 de ani) riscă să încheie prematur aventura din Grecia! Fotbalistul împrumutat de FCSB la Levadiakos ar putea reveni în România chiar în această iarnă. Din informațiile FANATIK, viitorul său depinde de duelul cu Volos, de sâmbătă seară! Elias Charalambous, fostul antrenor al roș-albaștrilor, a primit un ultimatum din partea conducerii. Dacă nu câștigă acest meci, va fi demis!

Viitorul lui Tavi Popescu în Grecia se decide sâmbătă! Ultimatum pentru omul care l-a adus de la FCSB

Aventura lui Octavian Popescu în Grecia ar putea dura doar câteva luni. Fotbalistul a ajuns la Levadiakos în septembrie, sub formă de împrumut până în vara anului 2027. Mutarea a fost posibilă datorită lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Cei doi antrenori au insistat pentru aducerea sa și au garantat pentru calitățile fostului internațional de tineret. Planul era ca Tavi să primească mai multe minute și să își relanseze cariera într-un campionat străin.

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Lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată. Mihai Pintilii a plecat deja de la Levadiakos, după numai două luni petrecute în Grecia. Fostul secund al FCSB-ului a invocat motive personale și s-a întors în România. Elias Charalambous, celălalt om care a insistat pentru transferul lui Tavi Popescu, se află acum la un singur meci de demitere.

Se decide soarta lui Elias Charalambous! Fostul antrenor de la FCSB a primit ultimatum!

Din informațiile FANATIK, conducerea lui Levadiakos i-a transmis un ultimatum lui Elias Charalambous. este obligat să câștige partida cu Volos, programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:00, pe stadionul „Lambros Katsonis”. Nici măcar un rezultat de egalitate nu îi va salva postul. În cazul în care Levadiakos nu obține toate cele trei puncte, antrenorul va fi demis.

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Levadiakos a obținut un singur punct în primele șase etape din Superliga Greciei. Echipa a pierdut cinci partide și a remizat doar cu Kifisia, scor 0-0. Mai mult, formația pregătită de cipriot nu a înscris niciun gol în campionat și a primit 11. Adversarul din meciul decisiv este chiar ultima clasată, Volos. Echipa are minus un punct, după ce a fost sancționată cu o depunctare de trei puncte.

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Tavi Popescu câștigă în Grecia cu 50% mai mult decât la FCSB! Împrumutul ar putea fi întrerupt în iarnă

Transferul lui Tavi Popescu la Levadiakos a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul a acceptat propunerea grecilor și datorită condițiilor financiare. La FCSB încasa 10.000 de euro lunar, după ce salariul îi fusese mărit de la 8.000 de euro . Levadiakos suportă integral salariul și nu a plătit nicio sumă pentru împrumut.

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Din informațiile FANATIK, demiterea lui Elias Charalambous ar putea provoca și revenirea lui Octavian Popescu la FCSB în această iarnă. Plecarea cipriotului ar însemna dispariția omului care a garantat pentru fotbalist la transferul din septembrie.