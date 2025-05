Se deschid 1.000 de noi magazine. Mica afacere care s-a extins spectaculos în România. Unde găsim noile locații

Proprietarul polonez al lanțului de magazine FROO a făcut anunțul: se deschid 1.000 de noi magazine în România. De asemenea, acesta a accesat fonduri de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare tocmai pentru a finanța extinderea masivă a lanțului de magazine atât în țara noastră, cât și în Polonia.

Se deschid 1.000 de noi magazine în România și Polonia

Rețeaua de magazine poloneză Żabka a intrat, în 2024, sub brandul Froo. Sub această siglă în București, Ilfov și Pitești. Compania intenționează să se extindă cu până la peste 1.000 de noi locații în țara noastră, dar și în Polonia, în următorul an. La nivel mondial, grupul Żabka are în proprietate peste 11.000 de magazine Froo.

Afacerea lansată sub numele Froo se alimentează din România, de unde fondurile se ridică la circa 11 milioane de euro. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a subscris 140 de milioane de zloți (32,9 milioane euro) într-o emisiune de un miliard de zloți a primei obligațiuni legate de sustenabilitate lansată de către Żabka Group.

Subscrierea băncii va fi direcționată către finanțarea costurilor operaționale și a cheltuielilor de capital ale companiei în Polonia și România. BERD și-a oferit sprijinul grupului polonez atât din postura de acționar, cât și ca furnizor de finanțare încă din anul 2017.

Froo, magazinul de proximitate unde găsești orice dorești

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este, de asemenea, considerat ca un investitor de top în țara vecină. A investit acolo peste 16 miliarde de euro în 560 de proiecte. Doar în 2024 a fost vorba de 1,43 miliarde de euro.

Ambiția este ca până în anul 2028 numărul clienților finali din România să se dubleze, după cum au transmis chiar reprezentanții grupului polonez.

Magazinele Froo s-au integrat rapid în cartierele din București, fiind potrivite pentru cumpărături rapide, imediat lângă casă. Aici se pot găsi de la produse de patiserie până la mâncare caldă, cafea, fructe și legume, tutun și alcool.

În 2023, magazinele Froo au avut . Veniturile lor au urcat la 4,6 miliarde de euro. Grupul Żabka mai deține și magazinele autonome Nano, servicii de q-commerce, e-commerce și catering dietetic., fiind unul dintre principalii retaileri europeni de proximitate.