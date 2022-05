Se destramă Dinamo?! Ministerul de Interne ar putea prelua echipa a doua şi juniorii: “Se va lua o decizie în vară!”. Exclusiv

Dănuț Lupu a vorbit despre situația dificilă de la Dinamo, dar și despre posibilitatea ca CS Dinamo să preia echipa a doua a clubului, retrogradat în Liga 4, și grupele de copii și juniori.

Dănuț Lupu, oficialul CS Dinamo, a declarat cum ar putea fi salvată echipa a doua a clubului din Liga 1 și grupele de la Centrul de Copii și JUniori: „Eu îmi doresc și le-am propus celor de la FC să ne dea la CS grupele de copii. A rămas că în vară, când se va termina campionatul, se va lua o decizie”.

Începând din sezonul viitor, cluburile din Casa Pariurilor Liga 1 nu vor mai fi obligate să aibă echipa a doua, ci o echipă din tineret. De altfel, Liga Elitelor (U19) va fi înlocuită cu un campionat de tineret: „Am înțeles că de la anul nu va mai fi obligatoriu să mai ai echipa a doua, ci doar una de tineret”, a punctat și Dănuț Lupu.

Dinamo 2 după 1-4 cu Flacăra Moreni, iar conducerea lui Dinamo ar putea renunța la echipă, mai ales în cazul în care „câinii” vor pierde barajul cu Universitatea Cluj.

„Echipa a doua lui Dinamo costă clubul undeva la 300.000 de euro, bani pe care Dinamo nu îi are. CS Dinamo poate ține această echipă sau poate obține sponsorizare”, a declarat oficialul CS Dinamo în exclusivitate pentru FANATIK.

Board-ul DDB a refuzat să predea echipa a doua a clubului către CS Dinamo

FANATIK a aflat că Dinamo se confruntă cu probleme mari, iar antrenorii de la echipa a doua și de la juniori sunt neplătiți de luni de zile. Jucătorii se antrenează pe sinteticul de la Granitul, aflat într-o stare deplorabilă: „Nu mai știu câte salarii am luat anul ăsta! Am zis că e Dinamo dar până la urmă nu știu ce o să facem așa. Banii, ca banii, dar condițiile de pregătire… Să te antrenezi două echipe în același timp pe un teren sintetic… Am înțeles că o să se renoveze Granitul. Până la urmă sper că va veni cineva și să preia echipa, să revină totul la normal”, a declarat Gică Mihali, .

CS Dinamo și în vara trecută pentru a prelua echipa a doua a „câinilor” și grupele de copii și juniori, însă aceștia au refuzat propunerea, deși FC Dinamo putea scăpa de cheltuieli importante: „Puțină lume știe că noi am vrut să îi ajutăm și să ne dea nouă grupele de copii, să plătim noi antrenorii, se antrenau în continuare în Dinamo, nu eram obligat eu să îmi fac alte grupe și nu au fost de acord cei din board-ul DDB!”, a mai explicat Dănuț Lupu.

Conform spuselor lui Dănuț Lupu, Dinamo a cheltuit în sezonul trecut o sumă uriașă cu echipa a doua și grupele de copii și juniori: „Noi am vrut să preluăm chiar și echipa a doua și îi scăpam de o cheltuială de 600.000 de euro pe an! S-a făcut o ședință la CS Dinamo, au fost invitați cei de la DDB care conduc”.

Dănuț Lupu nu a înțeles opoziția conducerii: „Dacă scot mâine cinci fotbaliști, îi scot pentru Dinamo, nu pentru altcineva”

Dănuț Lupu a fost dezamăgit de această situație, pentru că tot Dinamo are cel mai mult de suferit, dar mai ales copiii care vor să facă fotbal în Ștefan cel Mare și într-o zi să îmbrace tricoul alb-roșu: „Eu am transferat niște jucători de la Dinamo care nu au mai vrut să stea acolo și le-am plătit grila de formare! E vorba de 13 jucători care au venit de la FC la CS. Puteau să plece oriunde în altă parte așa cum s-a întâmplat cu alții.

Nu au vrut să îi lase. CS Dinamo a plătit pentru ei 40.000 de lei! Eu, ca acei jucători să nu plece din curtea lui Dinamo, le-am plătit grila de formare și i-am luat la CS Dinamo. Puteau să mi-i dea împrumut un an-doi și apoi nu se întorceau tot la Dinamo? Ei vor să le dăm jucători, dar nouă ne cer bani dacă vrem să luăm jucători de la ei! Am doi copii și vine cineva și îmi spune nu le da de mâncare la ai tăi, dă-le la ai mei!”.

CS Dinamo și-a făcut grupe de copii. Ce să facem acum? Să dăm afară copiii din Dinamo ca să se antreneze ei? Dacă îmi dădeau mie acei copii sau echipa a doua, dacă scot mâine cinci fotbaliști, îi scot pentru Dinamo, nu pentru altcineva. Ei asta nu înțeleg! Noi nu i-am dat afară din CS Dinamo. S-au dat singuri afară”, a mai spus Dănuț Lupu în exclusivitate pentru FANATIK.