„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea meciurilor din SuperLiga programate pe caniculă

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Valul de caniculă care a doborât recordurile de temperatură în acest început de vară amenință să spargă noi bariere climatologice în săptămânile ce urmează. Peste această perioadă cu disconfort termic accentuat se suprapune startul SuperLigii, iar organizatorii au programat încă din prima etapă meciuri la ore la care medicii ne sfătuiesc să stăm în case, cu atât mai puţin să facem efort.

ANM anunţă pentru jumătatea lui iulie temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

Trei dintre meciurile din runda inaugurală a SuperLigii se joacă de la ora 18.30, la Voluntari, Galaţi şi Arad, iar pe 19 iulie, la Cluj, partida dintre vicecampioana Universitatea şi Farul Constanţa se va juca de la 17.00, oră la care disconfortul termic este aproape de cote maxime. Prognoza meteo emisă de ANM indică pentru mijlocul lunii iulie temperaturi cu valori mult mai ridicate decât normalul perioadei în toate regiunile ţării. În plus, în vestul ţării abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată, avertizează meteorologii.

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Despre riscurile pentru organismul uman pe care le prezintă la asemenea ore în mijlocul verii FANATIK a cerut părerea unor specialişti. „Avem de a face cu combinaţia dintre căldură şi disconfort termic, plus stresul competiţional. Epuizarea termică apare în general când nu există intervalul de timp necesar pentru ca organismul să-şi refacă rezervele biologice. Ea este mai accelerată la sportivi, pentru că efortul fizic generează căldură, transpiraţia abundentă înseamnă şi pierdere de electroliţi.

Efortul fizic este o cauză care poate duce mai uşor la această epuizare termică, mai ales că se desfăşoară în soare, iar stadionul de la Cluj nu este acoperit”, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, şeful UPU de la Spitalul Clinic „Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

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Agresivitatea creşte pe timp de caniculă

Pe lângă disconfortul fizic şi eventualele riscuri legate de sănătate, are de suferit inclusiv . „Orice muncă este mai dificilă pe timp de căldură. E afectată coordonarea, scade capacitatea de concentrare, de atenţie. În perioadele astea apare mult mai pregnant agresivitatea. De asemenea este mai mare irascibilitatea, frustrarea, iar toleranţa este mai mică, iar astea pot avea efecte şi asupra fair-play-ului competiţional”, ne-a mai spus medicul Ciuhodaru.

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În aceste condiţii, recomandarea urgentistului este ca meciurile programate după-amiaza să fie decalate cu câteva ore. „Sunt convins că ar fi mai mulţi oameni care ar merge să urmărească meciurile din tribune dacă ar fi o oră mai rezonabilă, în loc să se ducă să fiarbă pe stadion precum ceainicul”, a mai declarat acesta.

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Climatolog: „Referitor la programarea meciurilor, cred că sunt decizii care ar trebui regândite”

Recomandarea lui Ciuhodaru este dublată de avertismentul climatologilor, care atrag atenţia cu privire la activităţile fizice intense desfăşurate pe timp de caniculă. „Orașele sunt semnificativ mai expuse din cauza ‘efectului de insulă de căldură urbană’, unde betonul și asfaltul înmagazinează și amplifică temperaturile. Referitor la programarea meciurilor, cred că sunt decizii care ar trebui regândite.

Înțelegem, desigur, că este dificil, deoarece aceste calendare competiționale sunt fixate cu mult timp înainte. Însă un lucru este cert: anumite domenii – fie că vorbim despre sport de performanță, construcții sau organizarea de evenimente în aer liber – devin extrem de dependente de condițiile meteo. În fața schimbărilor climatice, aceste sectoare sunt tot mai vulnerabile și vor fi forțate să se adapteze”, atrage atenția climatologul Alex Trandafir.

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Spectatorii din tribune riscă să sufere șocuri termice sau lipotimii

Specialistul îi sfătuieşte pe organizatorii unor astfel de meciuri programate la astfel de ore să fie atenţi la orice factor de risc pentru sănătatea competitorilor şi a spectatorilor. „Orice valoare a indicelui temperatură-umezeală (ITU) care depășește pragul de 80 de unități reprezintă o situație extremă de disconfort termic. Senzația de sufocare crește exponențial atunci când o umiditate ridicată se suprapune peste temperaturi caniculare.

Dacă evenimentele sportive de amploare se suprapun cu un astfel de val de căldură, organizatorii sunt obligați să facă o analiză de risc complexă. Riscurile sunt majore: spectatorii pot suferi șocuri termice sau lipotimii în tribune, iar infrastructura – cum ar fi rețeaua electrică a stadionului – poate ceda. La acest nivel, ar trebui să existe un plan clar de adaptare la schimbările climatice, cu scenarii detaliate de reacție rapidă”, a mai spus Alex Trandafir, pentru FANATIK.

„Pentru protejarea suporterilor, cele mai eficiente și realiste soluții implică logistica la fața locului: pulverizarea cu vapori reci în tribune, montarea unor ventilatoare industriale care să asigure fluxul de aer, crearea de zone cu umbră, distribuirea gratuită de apă potabilă și multiplicarea punctelor de prim-ajutor”, adaugă acesta.

În timp ce în România patru meciuri din prima etapă a SuperLigii au fost programate la ore în care disconfortul termic este foarte ridicat, alte ţări au luat deja măsuri radicale pentru a proteja populaţia împotriva caniculei. În Franţa, spre exemplu, în faţa valului de caniculă, mai multe orașe au anulat spectacolele programate în aer liber înainte de ora 19.00, iar la Paris a fost interzisă în urmă cu câteva zile vânzarea de alcool în magazine de proximitate, supermarketuri și magazine alimentare.