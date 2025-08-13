Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul: „Orice comerciant va trebui să permită ”. Ce se întâmplă în mediul rural, unde nu există internet

Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul, potrivit anunțului făcut de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a făcut apel la bănci să scadă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacțiile cu cardul.

În cadrul unei conferințe de presă susținută la Guvern, Alexandru Nazare a numit schimbările fiscal-bugetare ce se vor adopta în următoarea perioadă. Printre modificări se numără și . Astfel, toți comercianți vor fi obligați să ofere atât varianta plății cu bani lichizi, cât și cea a plății cu cardul.

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon, orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic.

Sunt, în momentul de faţă, peste 300.000 de astfel de cazuri, nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri. Era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS, e mult mai facil să obţii acest lucru”, a anunţat, miercuri, ministrul finanțelor.

În ceea ce privește zonele rurale, unde în multe zone nu există internet, ministrul Nazare a spus că „acele cazuri sunt excepţia, nu şi regula” şi că autoritățile fiscale au „nevoie să aibă o vizibilitate asupra plăţilor de toate tipurile”.

Se cer dobânzi mai mici la plățile cu cardul

În contextul eliminării plafonului, ministrul finanțelor a spus că a discutat cu Asociația Băncilor și cu , făcând, de asemenea, apel către aceștia să aibă „o atitudine diferită în privinţa dobânzilor pe care le practică, astfel încât plata cu cardul să devină mai puţin costisitoare decât este astăzi”.

Nazare a mai afirmat că se așteaptă la un răspuns de la bănci în contextul noilor schimbări: „Ne aşteptăm de la ei la un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi. Trebuie să vedem şi de la aceşti operatori că îşi modifică costurile astfel încât pentru cetăţean să devină această operaţiune mai puţin costisitoare”.