News

Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul: „Orice comerciant va trebui să permită ”. Ce se întâmplă în mediul rural, unde nu există internet

Guvernul a anunțat că se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul. Toți comercianții trebuie să permită această facilitate
Raluca Alexe
13.08.2025 | 17:30
Se elimina plafonul de 50000 de lei la plata cu cardul Orice comerciant va trebui sa permita Ce se intampla in mediul rural unde nu exista internet
Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul / sursa: Freepik

Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul, potrivit anunțului făcut de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a făcut apel la bănci să scadă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacțiile cu cardul.

ADVERTISEMENT

Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul

În cadrul unei conferințe de presă susținută la Guvern, Alexandru Nazare a numit schimbările fiscal-bugetare ce se vor adopta în următoarea perioadă. Printre modificări se numără și eliminarea plafonului de 50.000 de lei la plata cu cardul. Astfel, toți comercianți vor fi obligați să ofere atât varianta plății cu bani lichizi, cât și cea a plății cu cardul.

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon, orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic.

ADVERTISEMENT

Sunt, în momentul de faţă, peste 300.000 de astfel de cazuri, nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri. Era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS, e mult mai facil să obţii acest lucru”, a anunţat, miercuri, ministrul finanțelor.

În ceea ce privește zonele rurale, unde în multe zone nu există internet, ministrul Nazare a spus că „acele cazuri sunt excepţia, nu şi regula” şi că autoritățile fiscale au „nevoie să aibă o vizibilitate asupra plăţilor de toate tipurile”.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Se cer dobânzi mai mici la plățile cu cardul

În contextul eliminării plafonului, ministrul finanțelor a spus că a discutat cu Asociația Băncilor și cu cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronică, făcând, de asemenea, apel către aceștia să aibă „o atitudine diferită în privinţa dobânzilor pe care le practică, astfel încât plata cu cardul să devină mai puţin costisitoare decât este astăzi”.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner....
Digisport.ro
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva

Nazare a mai afirmat că se așteaptă la un răspuns de la bănci în contextul noilor schimbări: „Ne aşteptăm de la ei la un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi. Trebuie să vedem şi de la aceşti operatori că îşi modifică costurile astfel încât pentru cetăţean să devină această operaţiune mai puţin costisitoare”.

ADVERTISEMENT
Tragedie în Italia. Un copil român de un an a murit după ce...
Fanatik
Tragedie în Italia. Un copil român de un an a murit după ce a început să vomite brusc
Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir...
Fanatik
Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin. Analistul Ștefan Popescu: „Nu se referă exclusiv la Ucraina”
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre...
Fanatik
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre acest gest, care îi va prelungi pedeapsa
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va mai câștiga vreun punct: 'S-au dus să nu joace nimic'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!