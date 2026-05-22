Se extinde ancheta crimei din Bihor. Ce faptă nu recunoaște sub nicio formă călăul Alisiei. Noi dezvăluiri îngrozitoare

Ancheta crimei din Bihor se extinde: Zsolt, bărbatul acuzat că a ucis-o pe Alisia pe un câmp de lângă satul Parhida, ar putea răspunde penal nu doar pentru fapta pe care a recunoscut-o deja în fața autorităților în acest caz, ci și pentru o altă infracțiune deosebit de gravă care a dus, până la urmă, la crimă.

Individul care i-a luat viața Alisiei în dimineața zilei de 8 mai riscă ani grei de pușcărie, fiind acuzat de omor calificat și, potrivit Codului Penal, acesta urmează să dea declarații în proces pentru o serie de aspecte agravante ale gestului pentru care va fi judecat.

Dincolo de crimă în sine, potrivit raportului de la IML, călăul Alisiei ar fi încercat să o agreseze sexual pe tânără și spunem asta deoarece există urme clare de violență care par să confirme ipoteza unei încercări de a o viola. Urmează informații cu un puternic impact emoțional din

Tatăl tinerei ucise în lanul de rapiță vorbește despre urme de violență clare care arată că ucigașul a încercat să o abuzeze

că medicii de la IML au confirmat faptul că tânăra nu a fost abuzată, dar, date fiind urmele găsite pe trupul ei, inclusiv tăieturi în zona intimă, este clar că acesta a încercat să întrețină un raport intim neconsimțit cu fata. „Ne-au spus și cei de la IML că fata nu a fost violată, ci au fost urme de violență. Nouă ne-a spus doctorul, am și martori, că fata era virgină, că nu s-a culcat cu nimeni, dar sunt niște urme de violență. Nu mai țin minte despre ce urme era vorba, pentru că atunci eram în stare de șoc”, ne-a spus părintele fetei ucise.

Bărbatul a recunoscut crima, nu și tentativa de viol

Informația a fost explicată, pe larg, de avocatul familiei celei ucise, Adrian Cuculis. Acesta a făcut câteva precizări deosebit de importante cu privire la noile descoperiri în acest caz. Avocatul ne-a declarat că bărbatul acuzat de crimă nu a recunoscut și tentativa de viol, ci doar crima.

„S-a extins și pe zona de ascundere unei fapte prin infracțiunea de omor, vorbim de literele ‘d’ și ‘e’ la omor calificat din Codul Penal, respectiv atunci când vrei să ascunzi o infracțiune, el a vrut să ascundă că a vrut să o violeze și a omorât-o, iar litera ‘e’ vorbește despre persoana care a comis în trecut o faptă de omor, cum este acest caz, el fiind condamnat în trecut pentru o altă crimă. Tânăra a avut niște vătămări, niște tăieturi ciudate în zona intimă care nu puteau să fie explicat în mod rezonabil. Singura explicație rezonabilă a putut să fie dată de o încercare de viol. Aici se pune problema”, a declarat Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru FANATIK.

Criminalul riscă detenția pe viață

Dacă toate suspiciunile de mai sus vor fi confirmate de procurori și, ulterior, certificate în instanță de judecători, criminalul Alisiei riscă detenție pe viață sau o pedeapsă care începe de la cel puțin 15 până la 25 de ani. Din informațiile aflate recent de FANATIK, se pare că tânăra a fost urmărită și agasată de ceva timp de bărbatul care muncea la ferma unde ea făcea practică pentru liceu, fiind elevă la un liceu agricol din Borș. Totodată, tânăra i-a mărturisit unei prietene că bărbatul nu îi dădea pace și că i-ar fi zis și patroanei fermei că este hărțuită, însă nimeni nu a făcut nimic pentru ea.