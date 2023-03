Se fac angajări la ANAF. Poți câștiga un salariu lunar de 10.000 de lei, cu sporuri şi bonusuri. Ce studii trebuie să ai

Se fac angajări la ANAF, unde poți câștiga lunar chiar și 10.000 de lei, cu diverse sporuri și bonusuri important. E vorba de peste 100 de locuri noi de muncă, în condițiile în care șeful ANAF anunța spre finele anului 2022 că are planuri pentru angajări record în ANAF pe 2023.

Se fag angajări la ANAF în aprilie 2023

Potrivit anunțului publicat de ANAF, vor fi scoase la concurs peste 100 de locuri de muncă, iar perioada de înscriere a început deja și va începe până spre mijlocul lunii aprilie. Prima probă, cea scrisă, va fi programată pentru 27 aprilie 2023.

Conform RTV, pe lista celor 103 de posturi vacante se numără diverse funcții în în Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală control venituri persoane fizice, Direcția generală coordonare control fiscal sau Direcția generală de management al riscurilor.

Doritorii au șansa să depună dosarele în perioada 24 martie – 12 aprilie 2023, la sediul ANAF din strada Apolodor, nr 17, sectorul 5, București. În perioada 13 – 21 aprilie va avea loc selecția dosarelor de concurs, iar proba scrisă va fi programată pe 27 aprilie, la ora 10:00. Momentan nu se cunoaște locul de desfășurare, însă acesta va fi anunțat ulterior.

Interviul se va derula va avea loc la cinci zile după proba scrisă, până pe 5 mai, doar pentru cei care au obținut cel puțin 50 de puncte la proba scrisă. Mai multe detalii despre condiții, acte necesare, bibliografie și tematică pot fi găsite

Conform sursei citate, un consilier la ANAF câștigă între 7.000 și 10.000 de lei pe lună, la un spor de 1.100-1.500 de lei pe lună. Așadar, cei care aplică la acest joburi știu la ce ar trebui să se aștepte. ”Durata normală a timpului de muncă aferentă posturilor vacante pentru care se organizează concursul de recrutare anunțat prin prezentul este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână”, mai transmite ANAF.

Cine poate, însă, să participe la concursurile ANAF? Practic oricine respectă următoarele reguli, care apar pe site-ul oficial al instituției. Practic vorbim de orice persoană care are domiciliul în România și cetățenia română, pe lângă o amplă cunoaștere a domeniului pentru care aplică.

”Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv:

Are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice”, transmite ANAF.

De asemenea, ar mai trebui respectate următoarele reguli de către orice aplicant: ”îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică”, mai precizează ANAF.