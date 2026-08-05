Sport

Se face Politic la Dinamo? Gigi Becali îl dă gratis, câinii au făcut deja anunțul

Conducerea lui Dinamo a reacționat după ce Gigi Becali a dezvăluit că este dispus să îl cedeze gratis pe Dennis Politic. Ce șanse există ca fotbalistul să revină la formația „roș-albă”.
Bogdan Mariș
05.08.2026 | 07:31
Se face Politic la Dinamo Gigi Becali il da gratis cainii au facut deja anuntul
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Andrei Nicolescu a anunțat că Dennis Politic (26 de ani) nu va reveni la Dinamo. FOTO: Sport Pictures
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Dennis Politic (26 de ani) s-a dovedit a fi un transfer neinspirat pentru FCSB, iar la un an după ce a oferit aproape un milion de euro și pe Alexandru Musi în schimbul său, Gigi Becali a anunțat că ar fi dispus să îl cedeze gratis pe fotbalist. Andrei Nicolescu a anunțat însă că Dinamo nu este interesată de o revenire a lui Politic.

Dennis Politic nu revine la Dinamo. Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Andrei Nicolescu a anunțat că nu se pune problema ca Dennis Politic să revină la Dinamo, chiar dacă Gigi Becali l-ar lăsa pe fotbalist să plece gratis de la FCSB. „Nu e că nu-l vreau eu înapoi sau că nu-l vrea clubul. E un context în care ar fi nepotrivit acest lucru. Nu ar avea sens să stăm să ne gândim la acest lucru, pentru că e un context nepotrivit.

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A creat foarte multe discuții, foarte multă rumoare și apoi foarte multe comentarii despre evoluția lui. Nimeni n-ar fi câștigat dintr-o astfel de dezbatere, mai ales noi. Politic e un jucător cu reale calități, trebuie doar să știi să i le pui în evidență”, a afirmat președintele executiv al „câinilor” la Digi Sport la o zi după anunțul făcut de Gigi Becali cu privire la viitorul lui Dennis Politic.

Verdictul lui Andrei Nicolescu după primele meciuri ale lui Eddy Gnahore la FCSB

Eddy Gnahore a plecat de la Dinamo în această vară, după expirarea contractului, și a semnat chiar cu marea rivală FCSB. Andrei Nicolescu a reacționat după primele 3 meciuri jucate de francez la formația „roș-albastră”. „Mie nu-mi trebuie să mă simt eu confirmat (n.r. că a fost bine că a renunțat la Gnahore). Noi, ca echipă, suntem asumați în deciziile pe care le luăm.

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Asta a fost una dintre decizii, cum a fost și cea cu Politic. Au fost probabil și decizii nepotrivite, dar ni le-am asumat. Nu stăm să inventăm o poveste că l-am scăpat printre degete. N-avem nevoie de confirmarea asta, a fost o decizie asumată de club, pe o viziune pe care clubul o are. Era presiunea asta, dar tot timpul este o presiune la fotbal.

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Pot să zic că înțeleg mai multe decât cei care se uită, nu pot să comentez, dar pot să zic că înțeleg mai multe. Depinde foarte mult ce rol vor să-i dea lui Eddy. Mi se pare că rolul a fost puțin diferit față de ce făcea la Dinamo. Dacă vreodată voi fi liber și nu voi fi legat de nimic, cu siguranță o să-mi permit să vorbesc despre alte echipe”, a spus oficialul „câinilor”.

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Ce realizări a avut Dennis Politic la Dinamo

Dennis Politic a ajuns la Dinamo în 2023, după ce evoluase la începutul carierei doar pentru formații din Anglia și Italia. Fotbalistul de bandă a evoluat în 63 de meciuri pentru „câini”, în care a marcat de 14 ori, oferind și 4 pase decisive. Evoluțiile de la Dinamo i-au adus și o primă convocare la echipa națională, Politic fiind introdus pe teren de regretatul Mircea Lucescu în meciul cu San Marino din martie 2025, câștigat cu 5-1.

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