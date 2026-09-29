Sport

Se face stadionul de 100 de milioane de euro! Prima veste bună pentru Gică Hagi

După două meciuri foarte slabe ale României, Gică Hagi a primit o veste bună la nici 24 de ore după înfrângerea contra Bosniei. Când încep lucrările pentru noul stadion din Constanța
Ciprian Păvăleanu
29.09.2026 | 19:02
Se face stadionul de 100 de milioane de euro Prima veste buna pentru Gica Hagi
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CNI a anunțat începerea lucrărilor pentru stadionul „Gheorghe Hagi”. Foto: CNI Facebook / Colaj FANATIK
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Marți, 29 septembrie, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion din Constanța, care va costa 100 de milioane de euro și îi va purta numele marelui Gheorghe Hagi, vor începe de joi, 1 octombrie. Astfel, selecționerul României primește o veste bună după cele două meciuri de coșmar din Liga Națiunilor.

Când încep lucrările pentru stadionul „Gheorghe Hagi”

Gică Hagi, selecționerul României, a început foarte optimist campania de Liga Națiunilor și, cel puțin la nivel declarativ, a fost încrezător că elevii săi pot obține 12 puncte din cele patru meciuri din această acțiune a naționalei. Din păcate, în primele două dueluri „tricolorii” nu au obținut niciun punct, iar Gică Hagi a început deja să fie contestat.

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Selecționerul „tricolorilor” a uimit pe toată lumea prin jucătorii pe care i-a folosit în meciul cu Bosnia, iar decizia sa nu s-a dovedit a fi una inspirată. România a încasat 4 goluri, însă Gică Hagi a primit o veste bună la mai puțin de 24 de ore distanță de la acel meci. CNI a anunțat că lucrările pentru stadionul „Gheorghe Hagi” vor începe peste două zile, mai exact pe 1 octombrie.

Mesajul transmis de CNI pe rețelele de socializare

Printr-un comunicat postat pe Facebook, Compania Națională de Investiții a explicat că „șantierul va prinde viață” peste două zile, după lungi amânări, și că arena va îndeplini toate standardele europene: „Este oficial! Stadionul „Gheorghe Hagi” se construiește! Compania Națională de Investiții S.A. a emis Ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion „Gheorghe Hagi”, care va fi construit în municipiul Constanța, pe Str. Primăverii, nr. 2-11. Începând cu 1 octombrie, acest proiect de anvergură pentru Constanța și pentru sportul românesc va deveni un simbol al performanței, al ambiției și al viitorului.

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De acum, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru ne apropie de o arenă modernă, construită la standarde europene și pregătită să găzduiască marile momente ale sportului. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, în cadrul 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒏𝒂𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕̦𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝒔𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, iar lucrările vor fi realizate de asocierea Constructii Erbasu & TRACON S.R.L.Un nou stadion. Un nou reper pentru Constanța”, a transmis CNI pe Facebook.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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