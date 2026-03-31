Se face transferul bombă la FCSB?! MM Stoica: „Nu știu de ce, dar Gigi îl place foarte mult”

Oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre simpatia pe care patronul echipei o are pentru unul dintre fotbaliștii români care evoluează în străinătate.
Mihai Alecu
31.03.2026 | 10:00
Gigi Becali a rămas plăcut impresionat de unul dintre fotbaliștii români. Despre cine este vorba? Foto: colaj Fanatik.
Denis Drăguș, atacantul crescut la Academia Hagi, care în prezent joacă în Turcia, la Gaziantep, este apreciat de Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Mihai Stoica a recunoscut că omul de afaceri l-ar vrea pe jucătorul român la FCSB și i-a făcut descrierea acestuia.

Denis Drăguș, jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali

O declarație dată de Denis Drăguș în presa din Turcia, în care vorbea despre o posibilă colaborare cu Mirel Rădoi, a făcut ca speculațiile cu privire la viitorul atacantului să fie tot mai de actualitate. Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a recunoscut că Gigi Becali îl apreciază pe jucătorul de la Gaziantep, însă în același timp s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea de a-l lua pe acesta din campionatul Turciei, acolo unde are un salariu foarte bun.

„Eu nu cred că a declarat așa ceva. Drăguș are un contract mare acolo pe care noi nu-l putem asigura. M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mai mic la noi. El e și sub contract. Știu că e feblețea lui Gigi Becali. Îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult. Gigi este foarte atent la fotbaliștii de atac care nu pierd mingea. Dar, în același timp, îi place mult Drăguș și spune că este cel mai bun atacant român la ora actuală.

El are certe calități, dar pierde multe mingi. Asta se poate proba. Sunt atent la meciuri. E un jucător de forță, care are execuții. Are fluctuații. A avut un sezon bun la Gaziantep, dar nu a avut sezoane bune prin alte părți. Cel mai bun jucător ar trebui să joace peste tot”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din...
Digi24.ro
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu

Declarația cu care Denis Drăguș a deschis ușa unui posibil transfer la FCSB

Considerat a fi cel mai bun atacant român din acest moment, Denis Drăguș este de mai mulți ani în campionatul Turciei, acolo unde a avut cele mai bune evoluții în tricoul celor de la Gaziantep, echipă la care este și acum împrumutat de Trabzonspor. Fotbalistul crescut la Academia Hagi a spus că a colaborat în trecut cu Mirel Rădoi și că ar fi încântat să o facă din nou în viitor.

Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali:
Digisport.ro
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"

„Abia aștept să revin după accidentarea asta. (n.r. Te așteaptă Gigi Becali și Rădoi la FCSB la vară). Ne pregătim de Mondial până atunci (n.r. râde). (N.r. Mirel Rădoi te place, din câte știu, nu?). Eu așa știu. Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază”,, a spus Denis Drăguș pentru FANATIK.

  • 19 meciuri, 2 goluri și 1 pasă de gol are Denis Drăguș în acest sezon pentru Eyupspor și Gaziantep.
Zeljko Kopic și-a anunțat obiectivul după ce Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri...
Fanatik
Zeljko Kopic și-a anunțat obiectivul după ce Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri consecutive: „Poate că nu suntem încă pregătiți pentru ce îmi doresc eu”
Cine transmite la TV meciul Slovacia – România. De când nu s-au mai...
Fanatik
Cine transmite la TV meciul Slovacia – România. De când nu s-au mai impus „tricolorii” contra slovacilor
Simona Halep, ajutor nesperat pentru Jannik Sinner: „Este extraordinară, o mare campioană”
Fanatik
Simona Halep, ajutor nesperat pentru Jannik Sinner: „Este extraordinară, o mare campioană”
