Se face transferul bombă la FCSB?! MM Stoica: „Nu știu de ce, dar Gigi îl place foarte mult”

Denis Drăguș, atacantul crescut la Academia Hagi, care în prezent joacă în Turcia, la Gaziantep, este apreciat de Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Mihai Stoica a și i-a făcut descrierea acestuia.

Denis Drăguș, jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali

O declarație dată de Denis Drăguș în presa din Turcia, în care vorbea despre o posibilă colaborare cu Mirel Rădoi, a făcut ca speculațiile cu privire la viitorul atacantului să fie tot mai de actualitate. Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a recunoscut că Gigi Becali îl apreciază pe jucătorul de la Gaziantep, însă în același timp s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea de a-l lua pe acesta din campionatul Turciei, acolo unde are un salariu foarte bun.

„Eu nu cred că a declarat așa ceva. Drăguș are un contract mare acolo pe care noi nu-l putem asigura. M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mai mic la noi. El e și sub contract. Știu că e feblețea lui Gigi Becali. Îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult. Gigi este foarte atent la fotbaliștii de atac care nu pierd mingea. Dar, în același timp, îi place mult Drăguș și spune că este cel mai bun atacant român la ora actuală.

El are certe calități, dar pierde multe mingi. Asta se poate proba. Sunt atent la meciuri. E un jucător de forță, care are execuții. Are fluctuații. A avut un sezon bun la Gaziantep, dar nu a avut sezoane bune prin alte părți. Cel mai bun jucător ar trebui să joace peste tot”, a spus Mihai Stoica la .

Declarația cu care Denis Drăguș a deschis ușa unui posibil transfer la FCSB

Considerat a fi cel mai bun atacant român din acest moment, , acolo unde a avut cele mai bune evoluții în tricoul celor de la Gaziantep, echipă la care este și acum împrumutat de Trabzonspor. Fotbalistul crescut la Academia Hagi a spus că a colaborat în trecut cu Mirel Rădoi și că ar fi încântat să o facă din nou în viitor.

„Abia aștept să revin după accidentarea asta. (n.r. Te așteaptă Gigi Becali și Rădoi la FCSB la vară). Ne pregătim de Mondial până atunci (n.r. râde). (N.r. Mirel Rădoi te place, din câte știu, nu?). Eu așa știu. Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază”,, a spus Denis Drăguș pentru FANATIK.

