Sport

Se face transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul momentului pentru fotbalul românesc

Andrei Coubiș, fotbalistul crescut de AC Milan, s-a înțeles cu noua echipă. Fundașul de origine română va efectua în curând vizita medicală.
Bogdan Mariș
30.08.2025 | 10:48
Se face transferul lui Andrei Coubis Anuntul momentului pentru fotbalul romanesc
ULTIMA ORĂ
Andrei Coubiș s-a înțeles cu noua echipă, iar transferul se va oficializa în curând. FOTO: X

Dinamo a ajuns la un acord cu AC Milan pentru Andrei Coubiș, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, însă fundașul a ales să rămână în țara natală, Italia. Presa din „Cizmă” a dezvăluit că fotbalistul cu origini române va semna în curând contractul cu noua echipă, o grupare de tradiție din fotbalul italian.

ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș va semna în curând cu noua echipă

Dorit cu insistență de cei din conducerea lui Dinamo, Andrei Coubiș a decis să continue în Italia. Fotbalistul crescut de AC Milan va juca în acest sezon în Serie B, la Sampdoria, formație care s-a salvat in extremis de la retrogradare în stagiunea precedentă, prin intermediul barajului.

Informația a fost dezvăluită vineri seară de jurnalistul italian Gianluca di Marzio. „Transferul lui Andrei Coubiș de la AC Milan la Sampdoria s-a făcut. Vizita medicală este programată mâine (n.r. sâmbătă), urmată de semnarea contractului”, a transmis acesta pe site-ul său oficial.

ADVERTISEMENT

Coubiș a jucat în sezonul trecut în Serie C, pentru Milan Futuro, echipa secundă a celor de la AC Milan. Fundașul a evoluat în 34 de partide, marcând un gol și oferind două pase decisive. În această vară, Coubiș a evoluat pentru prima echipă a „diavolilor” în mai multe meciuri amicale, însă șansele ca el să fie păstrat în lotul condus de Massimiliano Allegri au dispărut după o prestație dezastruoasă într-o partidă cu Chelsea.

Dinamo avusese în primă fază un acord cu AC Milan pentru Andrei Coubiș

Dinamo și AC Milan au căzut de acord cu privire la termenii unui eventual transfer al lui Andrei Coubiș, care urma să fie deținut în coproprietate, 50%-50%, de către cele două grupări. Mutarea nu s-a concretizat deoarece conducerea „câinilor” nu a ajuns la un acord și cu tânărul fotbalist.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Născut la Milano din părinți români, Andrei Coubiș a îmbrăcat tricoul României la nivel U19, U20 și U21, fiind prezent chiar și la un turneu final, Campionatul European U19 din 2022. În 2023, fundașul central a refuzat convocarea selecționerului Emil Săndoi la naționala de tineret, exprimându-și dorința de a reprezenta Italia.

ADVERTISEMENT
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce...
Digisport.ro
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
  • 100.000 de euro este cota actuală a lui Andrei Coubiș
  • 21 de ani are fundașul
Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea...
Fanatik
Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea demisia din antrenorat: “Mai tare vreau să iau titlul anul ăsta! Să îi arăt că am reglat pe parcurs”
Cu ce se ocupă soția lui Andrei Burcă. A făcut numeroase sacrificii pentru...
Fanatik
Cu ce se ocupă soția lui Andrei Burcă. A făcut numeroase sacrificii pentru a-i fi alături
Bogdan Baratky, intrigat de Alex Dobre, căpitanul Rapidului proaspăt chemat la națională: „Există...
Fanatik
Bogdan Baratky, intrigat de Alex Dobre, căpitanul Rapidului proaspăt chemat la națională: „Există totuși o problemă la el”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și...
iamsport.ro
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și lent'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!