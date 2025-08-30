Se face transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul momentului pentru fotbalul românesc

Dinamo a ajuns la un acord cu AC Milan pentru Andrei Coubiș, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, însă fundașul a ales să rămână în țara natală, Italia. Presa din „Cizmă” a dezvăluit că fotbalistul cu origini române va semna în curând contractul cu noua echipă, o grupare de tradiție din fotbalul italian.
Dorit cu insistență de cei din conducerea lui Dinamo, Andrei Coubiș a decis să continue în Italia. Fotbalistul crescut de AC Milan va juca în acest sezon în Serie B, la Sampdoria, formație care s-a salvat in extremis de la retrogradare în stagiunea precedentă, prin intermediul barajului.
Informația a fost dezvăluită vineri seară de jurnalistul italian Gianluca di Marzio. „Transferul lui Andrei Coubiș de la AC Milan la Sampdoria s-a făcut. Vizita medicală este programată mâine (n.r. sâmbătă), urmată de semnarea contractului”, a transmis acesta pe site-ul său oficial.
Coubiș a jucat în sezonul trecut în Serie C, pentru Milan Futuro, echipa secundă a celor de la AC Milan. Fundașul a evoluat în 34 de partide, marcând un gol și oferind două pase decisive. În această vară, Coubiș a evoluat pentru prima echipă a „diavolilor” în mai multe meciuri amicale, însă șansele ca el să fie păstrat în lotul condus de Massimiliano Allegri au dispărut după o prestație dezastruoasă într-o partidă cu Chelsea.
Dinamo și AC Milan au căzut de acord cu privire la termenii unui eventual transfer al lui Andrei Coubiș, care urma să fie deținut în coproprietate, 50%-50%, de către cele două grupări. Mutarea nu s-a concretizat deoarece conducerea „câinilor” nu a ajuns la un acord și cu tânărul fotbalist.
Născut la Milano din părinți români, Andrei Coubiș a îmbrăcat tricoul României la nivel U19, U20 și U21, fiind prezent chiar și la un turneu final, Campionatul European U19 din 2022. În 2023, fundașul central a refuzat convocarea selecționerului Emil Săndoi la naționala de tineret, exprimându-și dorința de a reprezenta Italia.