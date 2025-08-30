Se face transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul momentului pentru fotbalul românesc

, însă fundașul a ales să rămână în țara natală, Italia. Presa din „Cizmă” a dezvăluit că fotbalistul cu origini române va semna în curând contractul cu noua echipă, o grupare de tradiție din fotbalul italian.

Andrei Coubiș va semna în curând cu noua echipă

Dorit cu insistență de cei din conducerea lui Dinamo, Andrei Coubiș a decis să continue în Italia. Fotbalistul crescut de AC Milan va juca în acest sezon în Serie B, la Sampdoria, formație care s-a salvat in extremis de la retrogradare în stagiunea precedentă, prin intermediul barajului.

Informația a fost dezvăluită vineri seară de jurnalistul italian Gianluca di Marzio. „Transferul lui Andrei Coubiș de la AC Milan la Sampdoria s-a făcut. Vizita medicală este programată mâine (n.r. sâmbătă), urmată de semnarea contractului”, a transmis acesta pe site-ul său oficial.

Coubiș a jucat în sezonul trecut în Serie C, pentru Milan Futuro, echipa secundă a celor de la AC Milan. Fundașul a evoluat în 34 de partide, marcând un gol și oferind două pase decisive. În această vară, Coubiș a evoluat pentru prima echipă a „diavolilor” în mai multe meciuri amicale, însă șansele ca el să fie păstrat în lotul condus de Massimiliano Allegri au dispărut după .

Dinamo avusese în primă fază un acord cu AC Milan pentru Andrei Coubiș

Dinamo și AC Milan au căzut de acord cu privire la termenii unui eventual transfer al lui Andrei Coubiș, care urma să fie deținut în coproprietate, 50%-50%, de către cele două grupări. Mutarea nu s-a concretizat deoarece conducerea „câinilor” nu a ajuns la un acord și cu tânărul fotbalist.

Născut la Milano din părinți români, Andrei Coubiș a îmbrăcat tricoul României la nivel U19, U20 și U21, fiind prezent chiar și la un turneu final, Campionatul European U19 din 2022. În 2023, fundașul central a refuzat convocarea selecționerului Emil Săndoi la naționala de tineret, exprimându-și dorința de a reprezenta Italia.

