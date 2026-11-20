CE TREBUIE SĂ ȘTII MM Stoica a dat verdictul în cazul Hagi: ,,Clar are nevoie să joace!”

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Deși recunoaște că o potențială întoarcere a lui Ianis Hagi în campionatul intern rămâne sub un mare semn al întrebării, al jucătorului nu ar fi o problemă pentru Gigi Becali. Convingerea sa pornește de la disponibilitatea declarată a finanțatorului de a plăti sume importante pentru a aduce jucători de valoare, așa cum s-a discutat și în cazul lui Denis Drăguș.

MM Stoica a dat verdictul în cazul Hagi: ,,Clar are nevoie să joace!”

În viziunea fostului conducător al roș-albaștrilor, prioritatea absolută pentru Ianis Hagi (28 de ani) în această perioadă este să prindă ritm de joc constant, o perspectivă susținută și de Gică Popescu. „Știu că are un salariu foarte mare, dar nu contează asta la Gigi Becali din moment ce a declarat clar că îi dă un milion de euro lui Denis Drăguș. Nu știu dacă transferul e realizabil, dacă Ianis ar vrea să vină. Clar are nevoie să joace. Am văzut că și Gică Popescu are abordarea asta, că ar fi bine pentru Ianis Hagi să vină în România”,

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Basarab Panduru susține revenirea lui Ianis Hagi în țară: „Doar în România îți poate garanta cineva că joci”

În aceeași emisiune, Basarab Panduru a mers și mai departe cu analiza, susținând că o mutare în România ar reprezenta o soluție practică pentru ca mijlocașul să beneficieze de minute și continuitate, pentru a putea să-și recapete încrederea, fără a vedea acest demers ca pe un regres în carieră.

„Eu cred că ar fi bine pentru Ianis Hagi să vină. Are nevoie să joace și doar în România îți poate garanta cineva că joci. Poți să faci o înțelegere cu antrenorul să te bage sau fie că dai salariu 1 milion de euro, te obligă să bagi un jucător. El are nevoie să joace în momentul ăsta. Nu mi se pare un pas înapoi, mi se pare un lucru bun pentru el, să joace în momentul ăsta și să aibă încredere în el”,

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Pe plan statistic, mijlocașul ofensiv are o cotă de piață de 1,80 milioane de euro pe Transfermarkt și se află sub contract cu formația turcă Alanyaspor până în vara anului 2027, după ce s-a alăturat grupării din Super Lig în septembrie 2025. În actuala stagiune de campionat (2026/2027), Hagi a adunat 8 apariții în Süper Lig și a oferit o pasă decisivă, în timp ce la nivelul echipei naționale a României a ajuns la 59 de selecții și 8 goluri.

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De-a lungul carierei de senior, Ianis Hagi a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alavés, acumulând zeci de prezențe în campionate puternice și în cupele europene. O eventuală revenire în Superliga ar reprezenta primul său parcurs la nivel de seniori în campionatul intern după despărțirea de formația de la malul mării, pe fondul nevoii sale de minute constante petrecute pe gazon.