Sport

Se face transferul lui Macalou la FCSB? Prima reacție de la Cluj

Gigi Becali și-a arătat interesul de a-l transfera pe Issouf Macalou la FCSB. Cum au comentat oficialii de la U Cluj posibilitatea plecării atacantului ivorian.
Traian Terzian
04.02.2026 | 12:13
Se face transferul lui Macalou la FCSB Prima reactie de la Cluj
ULTIMA ORĂ
U Cluj, reacție la interesul FCSB pentru transferul lui Issouf Macalou. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Issouf Macalou a intrat pe radarul lui Gigi Becali, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, în ciuda faptului că jucătorul nu este pe placul staff-ului de la FCSB. Ce reacție au avut conducătorii clujeni în privința unui posibil transfer.

Reacția lui U Cluj la dorința lui Gigi Becali de a-l transfera pe Macalou la FCSB

Președintele clubului Universitatea Cluj, Radu Constantea, a anunțat că FCSB nu a făcut nicio ofertă concretă pentru Issouf Macalou, dar a precizat că este dispus să discute pe această temă cu oficialii campioanei României.

ADVERTISEMENT

”Nu a fost niciun contact din partea celor de la FCSB. Doar declarațiile pe care le-am văzut și noi în presă. Cu Macalou am prelungit contractul în această iarnă pe încă două sezoane. Nu avem ca obiectiv să cedăm pe cineva la momentul actual.

(n.r. – În cazul unei oferte concrete de la FCSB) Până la urmă, cu siguranță, obiectivul nostru este stabilitatea financiară. Structura de venituri este reprezentată și de vânzarea de jucători și este un obiectiv stabilit de noi.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Digi24.ro
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori

Putem discuta, dar la momentul actual nu vrem să cedăm pe nimeni. Nu mai plănuim să aducem pe nimeni în această iarnă, s-a încheiat campania de transferuri”, a declarat Constantea, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina:...
Digisport.ro
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"

De când îl urmărește Becali pe Macalou

Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGAGigi Becali este interesat de transferul lui Issouf Macalou, jucător în vârstă de 27 de ani care evoluează pe postul de extremă dreapta.

”Din informațiile noastre, lui Gigi Becali îi place foarte mult și va face o ofertă pentru Macalou. O să vedem dacă se ajunge la un consens, dar va fi greu să vândă U Cluj jucători la FCSB”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, patronul ”roș-albaștrilor” a confirmat această informație. ”Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. – staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”, a afirmat el.

Cum a reacționat Macalou după interesul arătat de Gigi Becali

Imediat după ce Gigi Becali și-a arătat interesul pentru achiziționarea sa, Issouf Macalou a ieșit la rampă în meciul U Cluj – FC Argeș 3-1. Atacantul ivorian a reușit o ”dublă” prin care a dus ”șepcile roșii” pe locul 4 în SuperLiga.

Transferat la începutul anului 2025 de la Sochaux, Macalou a avut evoluții foarte bune în tricoul formației clujene. El a marcat 3 goluri și a dat 6 pase decisive în cele 23 de partide jucate în campionat. În plus, ivorianul mai are câte 2 reușite în Cupa României și preliminariile Conference League.

1.20 este cota oferită de BETANO pentru ”șansă dublă: 1x” în meciul FCSB - FC Botoșani
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a...
Fanatik
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000...
Fanatik
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
Daniel Pancu, întrebat frontal despre viitorul jucătorului de la CFR Cluj: ”Dacă pleacă,...
Fanatik
Daniel Pancu, întrebat frontal despre viitorul jucătorului de la CFR Cluj: ”Dacă pleacă, vor trebui să vină doi fundași”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Naum, uluit de 'șpaga' găsită în ghiozdan după un meci internațional: 'Îl...
iamsport.ro
Radu Naum, uluit de 'șpaga' găsită în ghiozdan după un meci internațional: 'Îl lăsasem într-o cameră de unde să nu îl ia nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!