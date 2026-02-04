Se face transferul lui Macalou la FCSB? Prima reacție de la Cluj

ADVERTISEMENT

Issouf Macalou a intrat pe radarul lui Gigi Becali, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, în ciuda faptului că jucătorul nu este pe placul staff-ului de la FCSB. Ce reacție au avut conducătorii clujeni în privința unui posibil transfer.

Reacția lui U Cluj la dorința lui Gigi Becali de a-l transfera pe Macalou la FCSB

Președintele clubului Universitatea Cluj, Radu Constantea, a anunțat că FCSB nu a făcut nicio ofertă concretă pentru Issouf Macalou, dar a precizat că este dispus să discute pe această temă cu oficialii campioanei României.

”Nu a fost niciun contact din partea celor de la FCSB. Doar declarațiile pe care le-am văzut și noi în presă. Cu Macalou am prelungit contractul în această iarnă pe încă două sezoane. Nu avem ca obiectiv să cedăm pe cineva la momentul actual.

(n.r. – În cazul unei oferte concrete de la FCSB) Până la urmă, cu siguranță, obiectivul nostru este stabilitatea financiară. Structura de venituri este reprezentată și de vânzarea de jucători și este un obiectiv stabilit de noi.

Putem discuta, dar la momentul actual nu vrem să cedăm pe nimeni. Nu mai plănuim să aducem pe nimeni în această iarnă, s-a încheiat campania de transferuri”, a declarat Constantea, pentru .

De când îl urmărește Becali pe Macalou

Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că , jucător în vârstă de 27 de ani care evoluează pe postul de extremă dreapta.

”Din informațiile noastre, lui Gigi Becali îi place foarte mult și va face o ofertă pentru Macalou. O să vedem dacă se ajunge la un consens, dar va fi greu să vândă U Cluj jucători la FCSB”, a spus Horia Ivanovici.

La scurt timp, patronul ”roș-albaștrilor” a confirmat această informație. ”Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. – staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”, a afirmat el.

Cum a reacționat Macalou după interesul arătat de Gigi Becali

Imediat după ce Gigi Becali și-a arătat interesul pentru achiziționarea sa, Issouf Macalou a ieșit la rampă în meciul U Cluj – FC Argeș 3-1. prin care a dus ”șepcile roșii” pe locul 4 în SuperLiga.

Transferat la începutul anului 2025 de la Sochaux, Macalou a avut evoluții foarte bune în tricoul formației clujene. El a marcat 3 goluri și a dat 6 pase decisive în cele 23 de partide jucate în campionat. În plus, ivorianul mai are câte 2 reușite în Cupa României și preliminariile Conference League.