Se face transferul lui Marius Marin la Sevilla! Presa din Spania anunță că mijlocașul român merge la vizita medicală

România este foarte aproape să aibă din nou un jucător la o formație importantă din LaLiga. Presa din Spania anunță transferul lui Marius Marin la Sevilla
Cristian Măciucă
17.05.2026 | 00:45
Marius Marin (27 de ani) este tot mai aproape de un transfer în LaLiga, la Sevilla. Presa din Spania anunță că internaționalul român, în prezent la Pisa, va merge în Andaluzia pentru a efectua vizita medicală.

Marius Marin se transferă la Sevilla

Mundo Deportivo, una dintre publicațiile cu o mare reputație în Spania, anunță că Marius Marin urmează să semneze cu Sevilla. Din informațiile jurnaliștilor catalani, transferul depinde în acest moment de vizita medicală pe care mijlocașul român ar urma să o efectueze săptămâna viitoare. Dacă Marin nu va întâmpina probleme când va fi supus testelor medicale, internaționalul român va semna din vară cu Sevilla.

Marius Marin, mijlocașul român al formației italiene Pisa, va efectua săptămâna viitoare un control medical amănunțit care va stabili dacă va semna cu Sevilla pentru sezonul următor, club cu care are deja un precontract pentru o posibilă mutare, au confirmat surse apropiate operațiunii.

Marin, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani și internațional român, a suferit o entorsă la genunchi la mijlocul lunii martie, accidentare care l-a ținut departe de teren timp de aproape două luni. El a fost totuși convocat pentru meciul de săptămâna trecută cu Cremonese, deși nu a evoluat, și este așteptat să revină în această duminică, în partida cu Napoli.

Dacă vizita medicală nu va ridica probleme privind transferul lui Marius Marin, al cărui contract cu Pisa expiră pe 30 iunie, acesta va deveni al treilea jucător liber de contract pe care Sevilla îl va aduce pentru sezonul 2026/27, după fundașul dreapta Juan Iglesias (Getafe) și fundașul central senegalez Arouna Sangante (Le Havre)”, scriu jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

Lui Marius Marin îi expiră contractul cu Pisa

Sosit la Pisa în anul 2018, mai întâi sub formă de împrumut de la Catanzaro și apoi cumpărat pentru 400.000 de euro, contractul lui Marius Marin cu gruparea care a retrogradat în Serie B expiră la finalul acestui sezon. „Cei de la scouting de la Sevilla m-au întrebat și le-am vorbit despre el. Le-am spus că este ce trebuie. Sevilla ar avea un jucător foarte bun la mijlocul terenului, care pasează excelent, recuperează și așa mai departe. Ar avea mai multă calitate. Mă bucur mult pentru Marius Marin.

Sevilla caută un astfel de jucător, este și internațional român. Eu cred că se încadrează perfect în ceea ce își doresc cei de acolo, e pe stilul lor. E senzațional pentru Sevilla faptul că el vine liber de contract. E un club care acum se confruntă cu mari probleme financiare, dar Marius Marin va întâlni acolo un public fantastic”, a dezvăluit Gică Craioveanu, pentru prosport.ro.

  • 3 milioane de euro e cota lui Marius Marin pe transfermarkt.com
  • 36 de selecții are mijlocașul pentru naționala de seniori a României
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
