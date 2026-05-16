Se face transferul lui Marius Marin la Sevilla! Presa din Spania anunță că mijlocașul român merge la vizita medicală

ADVERTISEMENT

Marius Marin (27 de ani) este tot mai aproape de un transfer în LaLiga, la Sevilla. Presa din Spania anunță că internaționalul român, în prezent la Pisa, va merge în Andaluzia pentru a efectua vizita medicală.

Marius Marin se transferă la Sevilla

, una dintre publicațiile cu o mare reputație în Spania, anunță că . Din informațiile jurnaliștilor catalani, transferul depinde în acest moment de vizita medicală pe care mijlocașul român ar urma să o efectueze săptămâna viitoare. Dacă Marin nu va întâmpina probleme când va fi supus testelor medicale, internaționalul român va semna din vară cu Sevilla.

ADVERTISEMENT

„S-a ajuns la un acord cu Sevilla. Marius Marin, mijlocașul român al formației Pisa, va efectua săptămâna viitoare un control medical amănunțit care va stabili dacă va fi transferat pentru sezonul următor.

Marius Marin, mijlocașul român al formației italiene Pisa, va efectua săptămâna viitoare un control medical amănunțit care va stabili dacă va semna cu Sevilla pentru sezonul următor, club cu care are deja un precontract pentru o posibilă mutare, au confirmat surse apropiate operațiunii.

ADVERTISEMENT

Marin, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani și internațional român, a suferit o entorsă la genunchi la mijlocul lunii martie, accidentare care l-a ținut departe de teren timp de aproape două luni. El a fost totuși convocat pentru meciul de săptămâna trecută cu Cremonese, deși nu a evoluat, și este așteptat să revină în această duminică, în partida cu Napoli.

ADVERTISEMENT

Dacă vizita medicală nu va ridica probleme privind transferul lui Marius Marin, al cărui contract cu Pisa expiră pe 30 iunie, acesta va deveni al treilea jucător liber de contract pe care Sevilla îl va aduce pentru sezonul 2026/27, după fundașul dreapta Juan Iglesias (Getafe) și fundașul central senegalez Arouna Sangante (Le Havre)”, scriu jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

ADVERTISEMENT

Lui Marius Marin îi expiră contractul cu Pisa

Sosit la Pisa în anul 2018, mai întâi sub formă de împrumut de la Catanzaro și apoi cumpărat pentru 400.000 de euro, contractul lui . „Cei de la scouting de la Sevilla m-au întrebat și le-am vorbit despre el. Le-am spus că este ce trebuie. Sevilla ar avea un jucător foarte bun la mijlocul terenului, care pasează excelent, recuperează și așa mai departe. Ar avea mai multă calitate. Mă bucur mult pentru Marius Marin.

Sevilla caută un astfel de jucător, este și internațional român. Eu cred că se încadrează perfect în ceea ce își doresc cei de acolo, e pe stilul lor. E senzațional pentru Sevilla faptul că el vine liber de contract. E un club care acum se confruntă cu mari probleme financiare, dar Marius Marin va întâlni acolo un public fantastic”, a dezvăluit Gică Craioveanu, pentru

ADVERTISEMENT