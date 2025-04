Se face transferul lui Musi de la FCSB la Dinamo? Andrei Nicolescu dă ultimele detalii de la negocierile cu Gigi Becali

Un nou transfer între FCSB și Dinamo se poate realiza în vara acestui an. , însă s-au lovit de . Andrei Nicolescu a revenit cu noi detalii.

Musi, dorit în „haită”. Andrei Nicolescu a spus totul despre transferul jucătorului de la FCSB

Jucător tânăr și cu potențial, Alexandru Musi nu a fost tocmai pe placul patronului de la FCSB în acest sezon, fiind astfel des criticat. Viitorul său la echipa „roș-albastră” este unul incert în acest moment.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Andrei Nicolescu dacă Dinamo își menține interesul pentru jucătorul rivalei. Oficialul „câinilor” a spus că vor acționa la momentul potrivit.

„Există interes, cum să nu!”

„Interesul pentru Musi mai există? Ați găsit numărul corect al lui Gigi Becali? A spus la FANATIK că renunță la unul dintre numere”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Cristi Coste.

„Există, cum să nu! Cu siguranță pe telefonul pe care am sunat și atunci am vorbit de mai multe ori. Fiecare club are momentele lui, fiecare dintre noi ne pregătim pentru altceva. Când va fi momentul potrivit vom discuta serios”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

„Normal că i-ar ajuta!”

„Îl vezi pe Musi la Dinamo? I-ar ajuta?”, a mai întrebat ulterior moderatorul. „Normal! Da! Stau și mă întreb unde mai e rivalitatea dintre Dinamo și Steaua (FCSB nr.) dacă fac jucătorii schimb între ei. Pe vremea mea n-a fost, erau dinamoviști, dinamoviști și steliști, steliști!”, a spus și Dănuț Lupu.

„Eu când m-am dus la Steaua și i-am luat cu mine pe Militaru, Constantinovici și Demollari. Au fost în cantonament la Forban, în 1994 am plecat ca antrenor de la Dinamo la Steaua și i-am luat cu mine. A rămas numai Militaru!”, a spus și Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

800.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi

31 de meciuri, 3 goluri și un assist are la FCSB în acest sezon