Se face transferul! MM Stoica, anunț-bombă pentru fanii FCSB: „Săptămâna asta se închide”

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Forma slabă a lui Daniel Bîrligea din acest debut de sezon a făcut ca fanii lui FCSB să își dorească cu ardoare încă un vârf de atac la echipă, pentru a aduce mai mult pericol în careu și pentru a-i face concurență internaționalului român. Mihai Stoica a anunțat că

Când vine noul atacant străin la FCSB și ce se întâmplă cu Denis Drăguș

În acest moment, fanii lui FCSB așteaptă două mutări, una a atacantului străin despre care s-a vorbit în ultimele săptămâni și una a lui Denis Drăguș. Dacă internaționalul român încă mai are de rezolvat anumite detalii contractuale cu Trabzonspor, atacantul străin ar putea să se alăture echipei chiar în această săptămână.

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Mihai Stoica este optimist cu privire la cele două transferuri: „S-a mai mișcat ceva cu atacantul, cred că săptămâna asta se închide. Cred că reușim să-l aducem. Nu știu ce să răspund cu Drăguș, știu că Gigi când își dorește ceva nu contează când realizează, dar realizează. Nu contează nici câți jucători avem în lot. Ideea este că noi mai avem 3 locuri disponibile pe listă în acest moment, dintre care cel mult 2 străini.

Noi avem 23 de locuri disponibile pe lista A, care are 25 de locuri, dar trebuie să ai 4 jucători formați de club, noi avem doar 2, Udrea și Octavian Popescu. Dintre ceilalți 21 de jucători trebuie să fie maximum 13 străini și noi avem 11 străini. Trebuie să mai vină un român și un străin, dar nu știu dacă are sens pentru că am ieșit din Europa”, a declarat Mihai Stoica la

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Daniel Bîrligea nu a început strălucit noul sezon pentru FCSB

În acest debut de sezon, Deși a început promițător, cu gol încă din primul meci, cel cu FC Argeș, atacantul roș-albaștrilor nu a mai trimis mingea în poartă, deși a avut numeroase ocazii, mai ales în dubla manșă contra letonilor de la Auda.

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Atacantul venit de la CFR Cluj în urmă cu doi ani a reușit să înscrie un gol valabil în meciul din Letonia, însă arbitrul l-a anulat eronat în urma unui presupus ofsaid. Nici Gigi Becali nu este mulțumit de prestațiile sale, iar patronul este de părere că unul dintre motive ar putea fi lipsa unui concurent pe post.