Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră

În ultimele zile de mercato, . Campioana României are probleme cu jucătorul U21, iar fundaşul central al argeşenilor era văzut drept o variantă excelentă.

ADVERTISEMENT

Mario Tudose, transfer la FCSB?! Reacţia lui Dani Coman

Mutarea a căzut, dar interesul roş-albaştrilor rămâne. . Preşedintele celor de la FC Argeş, Dani Coman, a spus la FANATIK SUPERLIGA că echipa nu va rămâne descoperită dacă Tudose semnează cu echipa campioană:

„Eu mi-aş dori să nu pierdem niciun jucător dacă am putea. Va fi foarte greu, dar nu vom rămâne descoperit în cazul în care va pleca Tudose sau alţi jucători. Mai avem oferte şi pentru alţii.

ADVERTISEMENT

O să facem o strategie şi vom găsi soluţii. Nu vom rămâne descoperiţi. Vadim Raţă mi-a plăcut foarte mult aseară. Este un jucător de mare experienţă. Trebuie să ţinem cont de legea cu cinci români şi nu mereu poate juca titular”, a declarat Coman.

FC Argeş, strategie ca Arsenal! Ce planuri are primarul la echipă

FC Argeş este una dintre revelaţiile campionatului. Nou-promovata este pe loc de play-off, iar primarul Cristian Gentea vrea la echipă o strategie ca la Arsenal, cu preşedintele Dani Coman şi antrenorul Bogdan Andone pe termen lung:

ADVERTISEMENT

Noi ne-am făcut o strategie pentru următorii ani. Domnul primar este un suporter înfocat al echipei Arsenal şi şi-ar dori să jucăm ca ei, nu doar să adoptăm strategia lor.

ADVERTISEMENT

Din fericire, în momentul de faţă suntem bine. Băieţii sunt cu banii la zi, încercăm să găsim soluţii, să fie linişte, să fie bine la nivel financiar. Dar vom face tot ce depinde de noi”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, scandal pe tema transferului lui Tudose la FCSB! L-a făcut mincinos pe Coman

În ultimele zile de transfer a fost scandal uriaş pe tema mutării lui Mario Tudose la FCSB. Gigi Becali l-a acuzat pe Dani Coman că a minţit, spunând că era faţă în faţă cu tatăl fotbalistului de 20 de ani, când Coman l-a sunat să-i spună că este căutat tocmai de Tudose Senior:

ADVERTISEMENT

„Băi, baiatule! În viața vieților mele n-am întâlnit așa ceva, de când sunt eu. Îi zic lui Coman că am rezolvat cu taică-su lui Tudose, nu i-am spus că e la mine. ‘Nea’ Gigi, mă duc la primar la 17:30 și te sun’. / ‘Când mă suni?’ / ‘Imediat cum ies’.

Trece timpul, nu mă sună. Îl sun eu. ‘Nea’ Gigi, se rezolvă, niciun fel de problemă, lasă primarul să doarmă liniștit în seara asta, să se liniștească, și o rezolvăm. Dar trebuie să faci o nouă ofertă’. Îi zic ‘Băi, tu ești nebun? Am făcut oferta. Voi luați 800.000, ca și când s-ar vinde jucătorul cu 1,6 milioane. Cu altul nu poți să faci, că n-are curaj să facă asta. Înțelegi? Tu iei 800.000 și Benfica 200.000′. Ce mai vrei?’.

‘Nu, că trebuie o nouă ofertă’. Ia să fii tu sănătos, că-l iau liber peste doi ani, că taică-su lui Tudose e de treabă. Mi-a zis că îi e frică, că e primarul acolo, că e și el avocat, că se lovește de el”, a povestit Gigi Becali la Digisport.

Între timp, relaţiile dintre cele două părţi s-au încălzit după ce Gigi Becali a avut un dialog cu primarul Piteştiului, Cristian Gentea. Sunt şanse ca în iarnă să se rezolve mutarea.