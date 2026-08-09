Sport

„Se felicită Pancu acum că a plecat de la CFR Cluj?” Impresarul vine cu detalii despre bani

Daniel Pancu a plecat cu scandal de la CFR Cluj, acuzând gravele probleme financiare, iar acum pare să se felicită pentru alegerea făcută. La Rapid București a găsit stabilitate și o bază de antrenament de 5 stele.
Flaviu Popa
09.08.2026 | 13:06
Se felicita Pancu acum ca a plecat de la CFR Cluj Impresarul vine cu detalii despre bani
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali crede că Daniel Pancu se felicită că a plecat de la CFR Cluj
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Giovanni Becali e convins că antrenorul se felicită pentru decizia făcută și anunță că CFR Cluj îi mai datorează trei salarii, astfel că Daniel Pancu a apelat deja la avocați. Cel mai probabil, crede Giovanni Becali, Daniel Pancu va ajunge în cele din urmă la masa credală după ce CFR Cluj va intra în insolvență.

Giovanni Becali crede că Daniel Pancu se felicită pentru că a plecat de la un CFR Cluj falimentar

„El știa de dinainte, a văzut dezastrul care vine acolo. Avocatul i-a făcut hârtie să-și recupereze ultimele trei salarii. Niciunul n-a luat. Intră la masa credală, ce altceva să facă. Unde erau pentru că riscau să dispără mult mai înainte. Pancu și-a găsit liniștea aici. Are bază de antrenamente”, a explicat Giovanni Becali la Giovanni SHOW.

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„A băgat câteva milioane în club, că i-a dus pe 3? Cred că e liniștit. Acum stă cu avocați să-și ia banii”, a punctat și Horia Ivanovici. Daniel Pancu a plecat cu conflict de la CFR Cluj, ieșind un adevărat circ între el, patronul Varga și președintele de atunci Neluțu Varga.

Totul a început în momentul în care Daniel Pancu s-a plâns de problemele financiare de la CFR Cluj și de lipsa condițiilor, pe care le-a comparat cu unele demne de „epoca de piatra”.  În replică, Iuliu Mureșan declara atunci că Pancu nu este un om de cuvânt, același lucru fiind susținut și de patronul Neluțu Varga.

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Daniel Pancu a plecat cu scandal de la CFR Cluj în urmă cu mai multe luni

”Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. L-am sprijit foarte mult și chiar el spunea la început că plutește performanța, sunt atâtea trofee în vitrină. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui. A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții”, declara atunci Iuliu Mureșan.

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Acum, timpul pare că i-a dat dreptate lui Daniel Pancu. CFR Cluj este tot mai aproape de insolvență, lucru pe care patronul Varga îl respinge categoric în intervențiile sale publice, dar îl acceptă tacit în cercul său de apropiați. Mai mult, CFR a fost umilită în Conference League de Tromso, scor 5-0 în Gruia, iar șansele de a ajunge într-o grupă europeană sunt sub 1%.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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