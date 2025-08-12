„Se fluieră henţ şi la handbal! Sunt patru penalty-uri nedate până acum” Atac dur la arbitraj după Oţelul – Rapid 1-1

Robert Niță a „tunat și a fulgerat” după Fostul atacant al giuleștenilor a dat de pământul cu brigada lui Viorel Flueran, care

ADVERTISEMENT

Robert Niță, dezlănțuit după Oțelul – Rapid 1-1. Oaspeții nu au primit un penalty clar: „Când aleargă zici că li se rup meniscurile”

Robert Niță s-a dezlănțuit după ce Rapid nu a reușit să câștige la Galați în meciul cu Oțelul din etapa a 5-a. Echipa lui Costel Gâlcă ar fi avut șansa victoriei dacă arbitrii ar fi dat penalty, în minutul 75, la scorul de 1-1.

„Sunt vreo 4 deja. Unul mai clar ca altul. Eu cred că la faza respectivă, să glumim un pic, era henț și la handbal. Era aproape de careul de 6 metri. Spunea Vivi mai devreme să joace fotbal (n.r. – arbitri). Păi săracii, unii dintre ei, nu au biomecanica mișcării. Când aleargă zici că li se rup meniscurile. Dacă îi mai pui să joace și fotbal rămâne corpul de arbitri în vreo 6-7 inși.

ADVERTISEMENT

Ei nu simt, nu văd. Sunt orgolioși. Nu se duc la VAR. Ăia din cameră nu îi cheamă să să nu îi deranjeze. ‘Poate sunt mai cu experiență, mai bine cotați. Ce zice observatorul. Dacă am eu dreptate îi scade nota’”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu vreau să îi jignesc pe oamenii ăștia”

Robert Niță susține că e al treilea meci din noul sezon în care Rapid nu a primit penalty. Giuleștenii au cerut lovitură de pedeapsă și la victoriile cu FC Argeș (2-0) și cu FC Botoșani (2-1).

ADVERTISEMENT

„Eu eram undeva în diagonală pe partea de unde vine centrarea. Se vede clar că băiatul ăla e cu mâna depărtată. Nu e aproape de corp. Nu îl ia prin surprindere. Păi centrarea vine de la 20 de metri. Nu e vina nimănui că pune el mâna acolo și îl lovește mingea în mână.

ADVERTISEMENT

La Petrila, la Pitești, e penalty, Pe urmă, pe Giulești, e penalty (n.r. – cu Botoșani). Acum, iar, e penalty.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să îi jignesc pe oamenii ăștia. E omenește. Poți să greșești. Mă,dar când stai în cabina aia și ești înconjurat de monitoare și ai și o oarecare experiență, păi spune-i, mă, ăluia în cască și cheamă-l. ‘Bă, vino să vezi!’ Nu vrei să îl influențezi. Dar spune-i ‘E o fază neclară! Vino să vezi, vino să te uiți!’ Și îi dai și ăluia imaginile”, a adăugat Niță.

„Înseamnă că sunt rău intenționați”

Meciul dintre Oțelul Galați și Rapid a fost arbitrat la centru de Viorel Flueran, în timp ce, în camera VAR, s-au aflat Bogdan Dumitrache și Iulian Călin. Robert Niță a pus eroarea de arbitraj și pe seama

„Ok, e omenește, greșești, pe tine din teren te prinde faza departe, e viteza de joc. Dar băieții ăia din VAR nu au nicio scuză. Înseamnă că sunt rău intenționați. Nu vreau să mă duc mai departe. Ok, e vocal domnul Șucu, e vocal clubul Rapid. Nu dansau împreună pe vremuri pe la Melody, pe la Patria, pe la Moda, la Intercontinental. Dați ce trebuie, mă, tată. Aveți bunul simți. Du-te, acolo, la mișto să vezi și zici că nu e.

Asta e altă șmecherie a lor. Domne nu l-a chemat că s-au uitat specialiștii din VAR și nu a fost clar. Cheamă-l să vadă și ăla că nu a fost clar și să își asume decizia”, a conchis expertul FANATIK SUPERLIGA.