Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Se fluieră henţ şi la handbal! Sunt patru penalty-uri nedate până acum” Atac dur la arbitraj după Oţelul – Rapid 1-1

Robert Niță a avut o atac furibund la adresa arbitrilor după Oțelul - Rapid 1-1. Alb-vișiniii au avut un penalty clar nedat
Cristian Măciucă
12.08.2025 | 12:10
Se fluiera hent si la handbal Sunt patru penaltyuri nedate pana acum Atac dur la arbitraj dupa Otelul Rapid 11
EXCLUSIV FANATIK
„Se fluieră henţ şi la handbal! Sunt patru penalty-uri nedate până acum” Atac dur la arbitraj după Oţelul - Rapid 1-1. FOTO: Fanatik

Robert Niță a „tunat și a fulgerat” după Oțelul – Rapid 1-1. Fostul atacant al giuleștenilor a dat de pământul cu brigada lui Viorel Flueran, care nu a dat penalty pentru un henț clar comis de Zhelev. 

ADVERTISEMENT

Robert Niță, dezlănțuit după Oțelul – Rapid 1-1. Oaspeții nu au primit un penalty clar: „Când aleargă zici că li se rup meniscurile”

Robert Niță s-a dezlănțuit după ce Rapid nu a reușit să câștige la Galați în meciul cu Oțelul din etapa a 5-a. Echipa lui Costel Gâlcă ar fi avut șansa victoriei dacă arbitrii ar fi dat penalty, în minutul 75, la scorul de 1-1.

„Sunt vreo 4 deja. Unul mai clar ca altul. Eu cred că la faza respectivă, să glumim un pic, era henț și la handbal. Era aproape de careul de 6 metri. Spunea Vivi mai devreme să joace fotbal (n.r. – arbitri). Păi săracii, unii dintre ei, nu au biomecanica mișcării. Când aleargă zici că li se rup meniscurile. Dacă îi mai pui să joace și fotbal rămâne corpul de arbitri în vreo 6-7 inși.

ADVERTISEMENT

Ei nu simt, nu văd. Sunt orgolioși. Nu se duc la VAR. Ăia din cameră nu îi cheamă să să nu îi deranjeze. ‘Poate sunt mai cu experiență, mai bine cotați. Ce zice observatorul. Dacă am eu dreptate îi scade nota’”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Nu vreau să îi jignesc pe oamenii ăștia”

Robert Niță susține că e al treilea meci din noul sezon în care Rapid nu a primit penalty. Giuleștenii au cerut lovitură de pedeapsă și la victoriile cu FC Argeș (2-0) și cu FC Botoșani (2-1).

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

„Eu eram undeva în diagonală pe partea de unde vine centrarea. Se vede clar că băiatul ăla e cu mâna depărtată. Nu e aproape de corp. Nu îl ia prin surprindere. Păi centrarea vine de la 20 de metri. Nu e vina nimănui că pune el mâna acolo și îl lovește mingea în mână.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța,...
Digisport.ro
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat

La Petrila, la Pitești, e penalty, Pe urmă, pe Giulești, e penalty (n.r. – cu Botoșani). Acum, iar, e penalty. 

ADVERTISEMENT

Nu vreau să îi jignesc pe oamenii ăștia. E omenește. Poți să greșești. Mă,dar când stai în cabina aia și ești înconjurat de monitoare și ai și o oarecare experiență, păi spune-i, mă, ăluia în cască și cheamă-l. ‘Bă, vino să vezi!’ Nu vrei să îl influențezi. Dar spune-i ‘E o fază neclară! Vino să vezi, vino să te uiți!’ Și îi dai și ăluia imaginile”, a adăugat Niță.

„Înseamnă că sunt rău intenționați”

Meciul dintre Oțelul Galați și Rapid a fost arbitrat la centru de Viorel Flueran, în timp ce, în camera VAR, s-au aflat Bogdan Dumitrache și Iulian Călin. Robert Niță a pus eroarea de arbitraj și pe seama conflictului dintre conducerea giuleștenilor și președintele LPF. 

„Ok, e omenește, greșești, pe tine din teren te prinde faza departe, e viteza de joc. Dar băieții ăia din VAR nu au nicio scuză. Înseamnă că sunt rău intenționați. Nu vreau să mă duc mai departe. Ok, e vocal domnul Șucu, e vocal clubul Rapid. Nu dansau împreună pe vremuri pe la Melody, pe la Patria, pe la Moda, la Intercontinental. Dați ce trebuie, mă, tată. Aveți bunul simți. Du-te, acolo, la mișto să vezi și zici că nu e.

Asta e altă șmecherie a lor. Domne nu l-a chemat că s-au uitat specialiștii din VAR și nu a fost clar. Cheamă-l să vadă și ăla că nu a fost clar și să își asume decizia”, a conchis expertul FANATIK SUPERLIGA.

A LUAT FOC in direct dupa ce Rapidului i S-A REFUZAT UN PENALTY CLAR in meciul cu Otelul

Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a...
Fanatik
Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a cincea etapă din SuperLiga
Ăsta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita. Gigi Becali: „Este...
Fanatik
Ăsta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita. Gigi Becali: „Este piesă principală. Nu se leagă jocul fără el”
Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate?...
Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate? „E un pic periculos”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de...
iamsport.ro
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de rușine: 'Presiune reală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!