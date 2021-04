Se ia în calcul demiterea lui Vlad Voiculescu? Ce spune Florin Cițu după gafa ministrului Sănătății

Florin Cîțu a avut prima reacție după gafa lui Vlad Voiculescu în care acesta susținea că ”nu scrie nicăieri că trebuiau să fie înmormântați fără haine” morții de Covid.

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat, vineri, 9 aprilie, de jurnaliști cu privire la o eventuală demitere a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Răspunsul prim-ministrul a fost însă evaziv.

”Am văzut că a făcut o declarație, apoi a venit și și-a cerut scuze, am discutat cu el și vom mai discuta”, a declarat premierul, vineri dimineața, conform Antena 3.

Cu privire la familiile tuturor celor care au fost deja îngropați în condiții greu de imaginat, premierul a spus că acelea erau regulile adoptate anul trecut.

”Acelea au fost regulile aprobate anul trecut, au fost reguli care au fost luate într-un moment greu, nu știa nimeni care era pandemia, de atunci însă s-au schimbat multe lucruri.

De aceea anul acesta sărbătorim Paștele și am putut să relaxăm condițiile pentru Paște, de aceea luăm alte măsuri. Am învățat într-un an de zile ce înseamnă acest virus, cum putem să trăim cu el și bineînțeles că ceea ce învățăm va fi pus în legislația în vigoare”, a spus premierul.

Ministrul Sănătăţii, gafă impardonabilă

“Dacă cei de la Pompe funebre au îngropat oameni fără să respecte legea, atunci au făcut de capul lor”, a spus, joi, Vlad Voiculescu, răspunzând unei întrebări a presei.

“Mai întâi, nu eu am scris ordinul și în ordinul pe care îl voi modifica nu scrie nicăieri că trebuiau să fie înmormântați fără haine. E o întrebare-capcană față de un neadevăr. Citiți în ordin, nu scrie nicăieri că oamenii trebuiau să fie îngropați fără haine. (…) Regula, dacă nu s-a respectat undeva, este din pricina unei lipse de bun simț elementar a oamenilor. (…) Cei care nu au respectat legea, cei care nu i-au îmbrăcat. Nu are de ce să-şi ceară scuze nimeni din minister, ci acela care nu respectă legea”, a spus şeful de la Sănătate.

Vlad Voiculescu s-a blocat în momentul în care reporterul de la Antena 3 i-a citit din Ordinul de ministru din 2020. Ulterior, Voiculescu a scris pe pagina de Facebook că a “preluat o informaţie greşită” şi şi-a prezentat scuze.

