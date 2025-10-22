Se împacă Mirel Rădoi cu Mircea Lucescu? Ce a spus antrenorul Universității Craiova înaintea meciului cu Noah din Conference League: „Știu că este alături!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova revine în Europa Conference League în această săptămână și va juca joi, în faza a doua a grupelor, împotriva campioanei Armeniei, FC Noah. Va fi primul meci al alb-albaștrilor pe teren propriu în grupele competiției, motiv pentru care Mirel Rădoi așteaptă o atmosferă incendiară pe „Ion Oblemenco“, una care să-i împingă, din nou, pe alb-albaștri spre victorie. De asemenea, tehnicianul Științei a anunțat și dacă a mai fost contactat de către Mircea Lucescu.

Mirel Rădoi, convins că Mircea Lucescu este fanul Universității Craiova în meciul cu Noah

Nici înainte de meciul european cu Noah, de joi seară, nu putem spune că s-a încheiat subiectul „Mircea Lucescu – Mirel Rădoi“. În cadrul conferinței de presă de miercuri seară, antrenorul Universității a dat semne că și-ar dori o împăcare cu actualul selecționer, de care consideră că este 100% alături de Craiova în meciul de joi seară.

ADVERTISEMENT

„Nu m-a sunat domnul Lucescu și chiar dacă nu o va face, știu că este alături de noi, de echipele românești care joacă în Europa. Ar avea un avantaj și dânsul, pentru că jucătorii și-ar ridica nivelul de joc cu fiecare meci internațional pe care-l vor avea în picioare“, a spus pe repede înainte Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi avertizează înainte de Universitatea Craiova – FC Noah

Legat de meci, tehnicianul oltenilor a ținut să laude, pe scurt, campioana Armeniei, pe care o consideră total diferită față de primul adversar european din grupa de Conference League, Rakow.

ADVERTISEMENT

„Va fi o partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt două echipe care vor să marcheze, nu să apere rezultatul. Pentru publicul larg care nu cunoaște echipa Noah, le pot spune că sunt o echipă foarte bună, total diferită de Rakow. Căutăm primele puncte, sperăm ca acesta să fie meciul mult așteptat de noi. Suntem bucuroși că suntem aici și sperăm să luăm măcar un punct mâine seară. Dar, ca să fie clar, mâine nu ne mulțumim doar cu un punct, asta e clar. Ne vom gândi la o victorie.

ADVERTISEMENT

Au și ei problemele lor, dar sunt o echipă chiar interesantă. E normal ca Oshima să aducă informații la nivel de staff, începând de la atmosfera din tribune. Avantajul lor nu e atât de mare, pentru că am schimbat sistemul de joc față de anul trecut. Jucăm acasă, pare că suntem favoriți, dar când o echipă îți ia un jucător și îl plătește dublu, atunci putem spune că s-au cam echilibrat lucrurile“, a mai spus Mirel Rădoi.

Rădoi așteaptă ca fanii Universității Craiova să fie al 12-lea jucător

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, pentru meciurile europene și că mai sunt, cu aproximație, 11-12 mii de locuri la vânzare. La o atmosferă „încinsă“ pe Oblemenco se așteaptă și Mirel Rădoi, care a reamintit cât de mult a contat aportul fanilor în meciurile cu Sarajevo, Trnava și Bașaksehir, din faza preliminariilor.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă ora poate influența prezența suporterilor, dar am arătat mereu că atunci când am avut peste 20.000 de fani în tribune, rezultatul a fost pe măsură. Sperăm să vină în număr cât mai mare. Dacă ne uităm la meciul pierdut la Sarajevo, apoi ce am reușit cu ei acasă, vedem cât contează ajutorul suporterilor noștri. Cei de la Noah nu sunt atât de ușor de descifrat și nici nu prea putem să comparăm partidele lor.

Nu cred că trebuie să existe teamă. Nu mi-e frică de nimic. Sper ca jucătorii să se bucure de acest joc. Nu cred că ar trebui să fie în vreun moment în mintea noastră cuvântul frică. Nu cred că suntem pregătiți în totalitate din punct de vedere al presiunii, pentru că joci primul meci internațional într-o grupă în fața suporterilor. Emoții sunt, deci nici jucătorii nu pot nega. Acasă se simt mult mai confortabil, se simte din evoluție acest lucru, nu neapărat din rezultat. Avem semne de întrebare vis-a-vis de anumiți jucători. Romanchuk a scăpat cu bine de la lovitura cu Slobozia, deci alte probleme grave nu avem“, a mai punctat antrenorul Craiovei.

Takuto Oshima le-a făcut lecțiile armenilor înainte de Universitatea Craiova – Noah

Craiova a debutat în Conference League pe terenul lui Rakow, unde a cedat cu scorul de 2-0, iar acum se pregătește de un duel interesant, împotriva unei echipe la care evoluează un fost jucător. Este vorba despre mijlocașul Takuto Oshima, cel care a făcut pasul în vară la campioana Armeniei, dar pentru care nu a acumulat, momentan, prea multe minute.

Totuși, mijlocașul lui Noah le-a oferit colegilor săi mai multe detalii interesante legate de fosta sa echipă. , timp în care a putut să-și facă o părere despre ceea ce înseamnă Universitatea Craiova și istoria sa. Acum, la două zile distanță de meciul în care va fi oponent, japonezul a ținut să descrie, pe scurt, clubul patronat de Mihai Rotaru și stadionul pe care evoluează.

„Salut, fani ai lui Noah. Sunt Takuto Oshima. Înainte să vin aici, la campioana Armeniei, am evoluat la următorul adversar din Conference League, la Universitatea Craiova. Haideți să vă spun câteva lucruri interesante despre fosta mea echipă. Pentru început, Universitatea Craiova a fost creată de profesori și studenți în anul 1948. În 1974, Craiova a devenit prima echipă de studenți care a câștigat un campionat.

Este singurul club românesc care se află în topul campionatelor europene în competițiile UEFA. Echipa joacă pe „Ion Oblemenco“, un stadion cu o capacitate de aproximativ 31.000 de locuri. Acest stadion a fost primul cel mai frumos stadion nou din lume în 2017. Numele de România vine de la „romano“, care înseamnă cetățean român“, a spus Takuto Oshima, pentru pagina oficială de facebook a echipei sale, FC Noah.