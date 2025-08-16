„Se implică Dan Șucu la echipă?”. Cum a răspuns Costel Gâlcă și ce a spus despre Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Rapid – FCSB: „Am terminat orice discuție”. Video

Costel Gâlcă a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare meciului Rapid – FCSB de duminică seară din etapa a șasea a Superligii și, printre altele, a fost întrebat la un moment dat și despre colaborarea sa cu Dan Șucu, dar și despre Gigi Becali și Mihai Stoica, alături de care a lucrat la clubul roș-albastru în urmă cu zece ani.

Costel Gâlcă a explicat înainte de Rapid – FCSB cum funcționează relația sa cu Dan Șucu: „Din când în când vorbim, vrea să știe ce se întâmplă”

În primul rând, antrenorului echipei din Giulești i s-a adus la cunoștință faptul că că ar fi dispus să semneze pentru o înfrângere la scor, cu condiția ca actuala campioană a României să câștige titlul și la finalul acestui sezon. Iar Gâlcă a transmis că pe el nu l-ar satisface în totalitate un astfel de scenariu, referitor la Rapid bineînțeles.

De asemenea, tehnicianul a explicat și cum se derulează colaborarea sa cu Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, cel care obișnuiește să verifice periodic activitatea de la echipă.

Nu în ultimul rând, Costel Gâlcă a fost întrebat cu această ocazie și în legătură cu faptul că Gigi Becali a spus de mai multe ori în spațiul public de-a lungul timpului că intervenea și peste el din punct de vedere tehnico-tactic în perioada în care antrena la FCSB, chiar dacă omul de afaceri se afla în închisoare în perioada respectivă.

Ce a spus antrenorul giuleștenilor despre Gigi Becali și Mihai Stoica

„(n.r. Despre ce a spus Mihai Stoica în perspectiva acestui meci) Să pun în balanță un trofeu cu un rezultat, nu e comparabil. Este un derby, mi-aș dori să și câștig, să câștig și trofeul.

(n.r. Despre Dan Șucu) Din când în când vorbim și bineînțeles că a venit să viziteze și noua bază, să vadă cum suntem. Și bineînțeles să ne ureze și succes. De implicat v-am spus că vrea să știe ce se întâmplă din când în când și ne vedem, dar nimic mai mult.

(n.r. Despre relația cu Gigi Becali în perioada în care se afla la FCSB) Haideți să nu ne mai întoarcem la ce a fost acum câțiva ani. El are o părere, au am altă părere și așa că… Eu nu îi văd sensul, v-am spus, am vorbit, în momentul de față sunt la alt club și am terminat orice discuție. Nu vreau să mai intrăm în alte detalii”,