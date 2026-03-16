Sport

Se implică Diana Şucu în deciziile de la Rapid?! Răspunsul tranşant al soţiei patronului. Exclusiv

Diana Șucu a oferit un răspuns ferm cu privire la implicarea sa în deciziile majore de la Rapid, grupare patronată de soțul său, Dan Șucu.
Bogdan Mariș
16.03.2026 | 07:50
EXCLUSIV FANATIK
Diana Șucu a oferit un răspuns ferm cu privire la implicarea sa în deciziile majore de la Rapid, grupare patronată de soțul său, Dan Șucu.
ADVERTISEMENT

Diana Șucu a negat ferm că se implică în vreun fel în deciziile luate de soțul său, Dan Șucu, cu privire la aspectele de ordin managerial de la Rapid. Invitată la emisiunea FANATIK RAPID, moderată de Robert Niță, soția patronului a dezvăluit singurul mod în care se implică la gruparea giuleșteană.

Diana Șucu, răspuns tranșant cu privire la implicarea sa în deciziile majore de la Rapid

Diana Șucu a afirmat că nu a luat vreo decizie la Rapid, club condus din postura de acționar majoritar de către soțul său, Dan Șucu. (n.r. câte decizii ați luat în organigrama clubului Rapid sau în vestiar?) În primul rând, nu cunosc toți fotbaliștii, spre rușinea mea. Nici acum nu am învățat regulile. Puncte de vedere am, ca orice nevastă care se respectă. Sunt specialistă în puncte de vedere. Dar cum să-mi permit eu vreodată să mă duc să îi spun soțului meu ‘Trebuie să faci asta și asta și asta…’.

ADVERTISEMENT

Dan e un om la 60 de ani, care a construit în jurul lui un imperiu. Ca o paranteză, sunt niște răutăți fără margini când oamenii spun că el are contracte cu statul. N-are niciun contract cu statul, fiecare bănuț pe care și l-a câștigat și l-a câștigat din munca lui, cu creierașul lui și cu emoțiile și cu fricile lui. Astea sunt pur și simplu răutăți aruncate de unul sau de altul”, a afirmat Diana Șucu la FANATIK RAPID. Soția lui Dan Șucu a vorbit în cadrul emisiunii și despre modul în care a impresionat-o Gică Hagi.

Cum se implică Diana Șucu la Rapid

Diana Șucu a dezvăluit apoi singurul mod în care se implică la gruparea giuleșteană. „Cât despre ceea ce fac eu la Rapid, încerc să ajut soțiile fotbaliștilor sau pe fotbaliștii care au probleme de sănătate, am o groază de relații, am fundația, cunoștințele personale cultivate în 30 de ani.

ADVERTISEMENT
În rest, nimic altceva. Spre exemplu, zilele trecute îmi spunea soțul meu că ar trebui să găsim un pediatru, pe care să îl punem în contact cu soțiile fotbaliștilor, pentru că sunt foarte mulți care au bebeluși. (n.r. deci nu faceți echipa și nu numiți antrenorii) Doamne Dumnezeule…

ADVERTISEMENT

Pe domnul Gâlcă l-am descoperit acum. Nu m-am uitat niciodată la fotbal. Acum am început să mă uit în spate și am văzut că a fost un jucător foarte bun și respectat. În afară de fotbaliștii celebri, pe care îi știe toată lumea, nu am avut niciodată de a face cu acest registru”, a declarat soția patronului de la Rapid.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!