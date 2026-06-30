Se împlinesc 28 de ani de la ultimul meci jucat de România la Mondiale: Hagi, Popescu și Petrescu, eliminați de Boban, Suker și Asanovic

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Aproape trei decenii au trecut de la ultima prezență a ”tricolorilor” la un turneu final de cel mai înalt nivel. Pe 30 iunie 1998, la Bordeaux, România, antrenată pe atunci de Anghel Iordănescu (76 de ani), juca ultimul meci la Mondiale. Nu era orice duel, ci unul din fazele eliminatorii de la Coupe du Monde France 1998.

Bordeaux, 30 iunie 1998, ultimul meci jucat de România la Mondiale

De 28 de ani, România se zbate din răsputeri să se califice din nou la o Cupă Mondială. Le-a ratat pe cele din 2002 (Coreea și Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia), 2022 (Qatar) și 2026 (SUA, Mexic și Canada). Fanii speră acum ca, odată cu revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca primei reprezentative, să se întâmple o minune, iar tricolorii să revină în 2030 la un CM. Vise și speranțe există, însă realitatea din ”teren” este una care ne spune, din păcate, că avem nevoie de foarte multă șansă pentru a mai ajunge curând la un Mondial.

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Deși în prezent este greu de crezut, exista o vreme în care naționala de fotbal a României se afla în topul fotbalului Mondial. La CM, la CE, tricolorii se băteau de la egal la egal cu forțe ale Europei și ale lumii. Fanii mai în vârstă, care au prins acele vremuri de ”aur”, le privesc acum cu nostalgie și cu amărăciunea că este greu spre imposibil să mai revină vreodată.

Ziua de 30 iunie este una pe care iubitorii fotbalului din țara noastră ar trebui să o privească exact ca pe un tablou valoros. În urmă cu 28 de ani, . Astăzi, un astfel de scenariu pare ceva SF. Pe 30 iunie 1998, tricolorii pierdeau în fața Croației, 0-1, în optimile de finală ale CM din Franța. Nimeni nu bănuia pe atunci că acest meci avea să rămână ultima partidă a tricolorilor la un turneu final de Campionat Mondial.

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”Blonzii” Hagi, Gică Popescu, Ilie și Petrescu, eliminați de Boban, Suker și Asanovic

Cei mai ”bătrâni” își amintesc și azi duelul din urmă cu 28 de ani. Totul se întâmpla la Bordeaux, într-o după-amiază caldă de vară. După 7 puncte în Grupa G și locul 1, românii aveau parte de Croația în optimile de finală. Echipa antrenată pe atunci de regretatul Miroslav Blazevic, decedat în 2023 la 88 de ani, terminase în spatele Argentinei în Grupa H.

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Întreaga Românie spera ca performanța din SUA 1994, faza sferturilor de finală, să fie cel puțin egalată în Franța 98. Din păcate, nu avea să fie așa. Elevii lui Puiu Iordănescu, vopsiți blonzi după depășirea fazei grupelor, nu s-au regăsit în meciul cu Croația. Meciul a fost unul echilibrat. Croații au avut ocaziile mai importante. Stelea părea să prindă o zi mare. Acesta s-a remarcat prin intervenții salvatoare, în una dintre situații reușind să respingă un șut din 8 metri al lui Asanovic.

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În prelungirile primei reprize avea să se producă faza care a decis echipa calificată. Atunci, Igor Stimac a trimis o minge spre careul nostru, Bilic a sărit peste balon și acesta a ajuns la Asanovic. Vârful croat nici măcar nu a dat impresia că s-ar duce către minge. În schimb, simțindu-l pe Gabi Popescu în spatele său, s-a aruncat în careu. Fără să stea pe gânduri, centralul argentinian Javier Castrili a indicat imediat punctul cu var.

Starul croaților de la acea vreme, Davor Suker, care juca la Real Madrid, a luat balonul și l-a învins pe Stelea. Interesant este faptul că centralul a decis repetarea penalty-ului, după ce un croat a intrat în careul mare. Suker nu a avut probleme, a executat din nou, pe același colț, și s-a făcut 1-0. Așa a rămas până la final. . De atunci, tricolorii nu mai știu ce înseamnă un Campionat Mondial.

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România – Croația 0-1

România : Stelea – D. Petrescu (75′ L. Marinescu), L. Ciobotariu, Gh. Popescu, Filipescu, D. Munteanu – Gh. Hagi (56′ Craioveanu), Gabi Popescu (60′ R. Niculescu), Gâlcă – V. Moldovan, Adi Ilie

: Stelea – D. Petrescu (75′ L. Marinescu), L. Ciobotariu, Gh. Popescu, Filipescu, D. Munteanu – Gh. Hagi (56′ Craioveanu), Gabi Popescu (60′ R. Niculescu), Gâlcă – V. Moldovan, Adi Ilie Croația: Ladic – Simić, Stimac, Bilic, Jarni – Stanic (82′ Tudor), Jurcic, Boban, Asanovic – Vlaovic (75′ Krpan), Suker

Rezultate impresionante ale României la Cupa Mondială din 1998, în grupe

Turneul final al Cupei Mondial din 1998 a fost început extraordinar de Gică Hagi & co.. A fost 1-0 cu Columbia și 2-1 cu Anglia în primele două meciuri și calificarea era asigurată. În meciul 3, cu multe rezerve în echipa de start, tricolorii au remizat, 1-1 cu Tunisia.

Lotul României la Cupa Mondială din 1998:

Portari: Stângaciu, Stelea, Prunea;

Fundași: Dan Petrescu, Cristi Dulca, Anton Doboș, Gică Popescu, Liviu Ciobotariu, Tibor Selymes, Iulian Filipescu;

Mijlocași: Costel Gâlcă, Dorinel Munteanu, Gică Hagi, Lucian Marinescu, Gabi Popescu, Ovidiu Stîngă;

Atacanți: Marius Lăcătuș, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Radu Niculescu, Ilie Dumitrescu, Gică Craioveanu.

Tot în 1998, după Mondialul din Franța, selecționata țării noastre începea, în toamnă, campania pentru calificarea la Euro 2000. A fost o campanie de succes, încheiată cu calificarea la turneul final. Acel turneu avea să fie ultima mare competiție a ”Generației de Aur”.