Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF asupra organizatorilor de nunți

Imaginează-ți că la nunta nepoților, bunica scoate cardul de pensie pentru a plăti darul iar mirii încasează cu POS-ul! Aceasta este una dintre scenariile aparent neverosimile pe care românii și le crează atunci când aud despre noile măsuri pe care ANAF vrea să le implementeze în cazul nunților, botezurilor sau a altor cumetrii. Agenția solicită informații detaliate despre fiecare eveniment privat care implică ”tranzacții financiare”, în încercarea de a preveni evaziunea fiscală.

De ce cere ANAF informații detaliate de la organizatorii de evenimente?

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat la finalul lunii august, că va solicita operatorilor de locații să transmită informații detaliate privind evenimentele sociale și corporate organizate în spațiile pe care le administrează sau exploatează. Se face referire la perioada august – noiembrie/decembrie 2025. Măsura vizează atât nunți, botezuri și cumetrii, cât și alte tipuri de evenimente, inclusiv cele corporate (petreceri de firmă, team-buildinguri, etc)

Potrivit informărilor venite de autoritățile fiscale, datele trebuie transmise electronic, în termen de cinci zile de la primirea solicitării. Nefurnizarea informațiilor va atrage sancțiuni contravenționale.

Cine sunt vizați de noile solicitări ANAF: organizatorii sau participanții la evenimente?

FANATIK a încercat să afle . Am discutat atât cu Răzvan Babană, un organizator de evenimente cu experiență, cât și cu managerul unei vedete de muzică populară extrem de solicitată la evenimentele private, Maria Dragomiroiu. De asemenea, am analizat dacă măsura vizează direct ”darul mirilor” sau se referă la alte cheltuieli incluse în procesul de organizare a evenimentelor.

Babană explică faptul că, în viziunea lui, măsura vizează în special organizatorii care activează fără contracte sau taxe plătite, însă cei care respectă legea nu au motive de teamă.

„Eu am primit și anul trecut citația de la ANAF. Cei care nu au nimic de ascuns nu au nicio frică în ceea ce privește legea asta. Eu cred că ANAF a întreprins asta pentru că sunt tot mai mulți organizatori de evenimente. Ies ca ciupercile peste noapte, nu plătesc taxe și impozite. Toată lumea vinde flori și floricele, servicii pentru nunți pe internet. ANAF-ul cere, practic, sprijin sălilor.

Problema sunt cei care vin din afară, adică ăștia care au fotobooth-uri, ăștia care vin cu aranjamente florale, care vin cu muzică, lăutari, DJ. Mulți fac o investiție într-un aparat de făcut poze, 5.000 de euro, îl închiriază la nunți pe 400 de euro, fără contract, fără nimic”, a dezvăluit Răzvan Babană, pentru FANATIK.

Cum vor fi impozitate darurile de la nunți și cine le va controla?

Răzvan Babană a comentat și aspectul legat de darurile primite la evenimente, explicând că aplicarea unor reguli stricte de impozitare sau plata obligatorie cu cardul ar fi dificil de implementat și, în mare parte, irelevantă pentru participanți.

„Nu știu ce să zic că se va întâmpla cu darul. Noi putem să zicem că am încasat 10.000, dar mirii pot spune că au făcut 9.000. Scenariul în care toată lumea zice că o să vină ANAF și o să numere bani sau să se impoziteze darul nu există. Imposibil. Și să se introducă plata cu cardul, mi-o și imaginez pe mamaie care dă cu cardul de pensii iar mirii încasează cu POS-ul.

Cred că e doar o chestie de sperietură, pentru că, da, sunt exagerat de mulți care lucrează la negru. La cât s-au scumpit prețurile acum, darul de la nuntă merge direct la locația. Și la muzică”, a mai menționat fostul concurent de la Chefi la Cuțite.

Ce poate și ce nu poate controla ANAF la evenimentele private?

Pentru FANATIK organizatorul de evenimente a punctat și care sunt limitele legale ale intervenției și cum se aplică acestea. El subliniază că toate locațiile de evenimente sunt pe proprietate privată, iar evenimentele organizate în aceste spații sunt considerate private, ceea ce înseamnă că ANAF nu are dreptul să controleze direct persoanele fizice care participă sau contribuie la eveniment.

„În primul rând toate locații de evenimente sunt pe proprietate privată. Evenimentul este unul privat, iar ANAF nu are cum să verifice persoane fizice. Poate veni peste locație ca fiind persoană juridică, să verifice intrările și ieșirile și poate să verifice formația dacă apare undeva ca persoană juridică, dar nu are niciodată voie să vină să facă control într-o locație privată la o persoană fizică.

În schimb, nuntașii pot primi acasă scrisoare și am avut cazuri, după 10 ani, de exemplu, au cerut să li se spună câți bani i-au dat lui Aurel Tămaș. Dacă eu declar că primesc 5.000 de euro și ei sunt întrebați cât a primit Babană și zic 3.000 de euro, atunci e o problemă”, a încheiat Babană, pentru FANATIK.

Cum afectează noile reguli ANAF organizatorii, artiștii și darurile de la nunți?

Am discutat și cu Bebe Mihu, managerul Mariei Dragomiroiu, despre modul în care măsura ANAF îi afectează pe organizatori și artiști. El a explicat că, în cazul echipei sale, impozitarea sau solicitările suplimentare nu reprezintă o problemă, pentru că toate taxele sunt plătite corect, iar evenimentele sunt derulate prin firme și facturi emise legal. În ceea ce privește darurile primite la nunți, Mihu consideră că acestea nu pot fi strict controlate sau impozitate.

„Nu mă afectează ce vrea ANAF să facă acum pentru că noi plătim de mult taxe la stat. Trecem prin firme evenimentele. Noi emitem facturi de mult. Nu e ceva nou. Vizează în special formațiile de muzicanți care merg la un eveniment și nu emit facturi.

La un eveniment, de exemplu, la nuntă, omul care vine dă din venitul lui. A plătit un impozit odată pe venitul ăla. Plătește la tineri o atenție. N-am auzit nici în afară să impoziteze acești bani. Nunta nu mai este o afacere în ziua de azi. Pentru că meniurile sunt cât sunt. Vine, omul îți dă 150-200 de euro, dar atât e meniul. Nu mai e ca înainte când tinerii făceau nuntă să-și adune un ban, să pornească în viață cu ei”, a declarat Bebe Mihu, managerul Mariei Dragomiroiu, pentru FANATIK.

Ce informații cere ANAF organizatorilor de evenimente din România?

ANAF solicită organizatorilor de evenimente din România să transmită informații detaliate despre evenimentele pe care le desfășoară, în cadrul eforturilor de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale în sectorul serviciilor pentru evenimente. Datele cerute vizează atât evenimente private, cum ar fi nunți, botezuri sau cumetrii, cât și evenimente corporate sau simpozioane.

Potrivit solicitării ANAF, operatorii trebuie să furnizeze următoarele informații:

datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume și prenume sau denumire persoană juridică și număr de telefon),

natura evenimentului,

data și ora începerii,

numărul estimat de meniuri sau participanți,

prețurile meniurilor (în cazul în care există mai multe opțiuni, fiecare valoare va fi evidențiată separat),

avansul încasat și modalitatea de încasare a acestuia (chitanță, ordin de plată etc.).

În plus, ANAF solicită detalii despre alte servicii oferite de organizator contra cost, conform contractelor, precum:

închirierea spațiului,

servirea altor meniuri,

amenajarea spațiului,

servicii artistice sau muzicale,

filmare și fotografiere, împreună cu valoarea fiecăruia dintre aceste servicii.

Toate aceste informații trebuie transmise în format electronic și vor fi folosite exclusiv pentru atribuțiile Direcției Antifraudă Fiscală.

Câte nunți, botezuri și cumetrii se organizează anual în România?

În România, numărul evenimentelor precum nunțile, botezurile și cumetriile este semnificativ, având un impact considerabil asupra industriei locale de organizare de evenimente. În 2022, au fost organizate aproximativ 120.000 de nunți în România, un număr care a depășit nivelul pre-pandemic.

Date recente indică o reducere anuală de cel puțin 10.000 de căsătorii față de anii anteriori, fenomen atribuit în parte costurilor ridicate ale nunților și schimbărilor sociale care influențează relațiile de cuplu.

În ceea ce privește alte tipuri de evenimente, precum botezurile și cumetriile, nu există date precise disponibile în sursele accesibile publicului. Aceste evenimente sunt organizate frecvent în comunități și pot varia semnificativ în funcție de tradiții și obiceiuri locale.