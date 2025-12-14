Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă medalie de aur

Norvegia s-a impus în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, scor 23-20 cu Germania, și a pus astfel mâna pe a 5-a medalie de aur din istorie. Cu această veste fericită vine și una tristă, anume retragerea lui Katrine Lunde de la echipa națională. Portarul norvegian a fost ales MVP-ul finalei, dar și cel mai bun portar al turneului.
Norvegia a pus mâna pe a 5-a medalie de aur la Campionatul Mondial de handbal feminin. Drumul nu a fost unul ușor, elevele lui Ole Gustav Gjekstad trecând în finală de Germania la doar trei puncte diferență, scor 23-20.
Acest meci a fost ultimul pentru Katrine Lunde la echipa națională. Drumul portarului pentru Norvegia a început în anul 2002. De la acel moment, Lunde a devenit triplă campioană olimpică, triplă medaliată cu aur la Campionatul Mondial și de 7 ori câștigătoare a Europeanului. Totodată, Lunde are în vitrină nu mai puțin de 7 trofee EHF Champions League.
În prezent jucătoare la Steaua Roșie Belgrad, o alegere făcută pentru a fi alături de soțul ei, Nikola Trajkovic, fost fotbalist, Katrine a anunțat că acest Campionat Mondial a fost ultimul pentru ea la echipa națională. Retragerea sa a venit cu o medalie de aur, astfel că „ultimul dans” al lui Lunde este presărat cu succes.
„Un ultim dans. Următoarea competiție va marca sfârșitul călătoriei mele cu echipa națională. Hai să facem acest moment de neuitat”, a transmis Katrine Lunde prin intermediul contului de Instagram al Federației din Norvegia.
În 2023, după o partidă disputată la București, câștigată împreună cu Vipers în fața Rapidului, Lunde s-a declarat extrem de impresionată de atmosfera creată de suporterii giuleșteni.
„Vreau să încep prin a lăuda atmosfera. Știam că au niște fani extraordinari, dar nici chiar așa. Mi-a plăcut să joc în fața lor. Sunt un pic geloasă pe modul în care se comportă. Ne-au dat chiar și nouă energie, mi-a plăcut la nebunie. Nu sunt multe echipe care au asemenea fani! Meciul a fost greu, epuizant. În cele din urmă, ne-am descurcat”, declara Katrine Lunde la acel moment.