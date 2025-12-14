Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă medalie de aur

ADVERTISEMENT

Norvegia s-a impus în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, scor 23-20 cu Germania, și a pus astfel mâna pe a 5-a medalie de aur din istorie. Cu această veste fericită vine și una tristă, anume retragerea lui Katrine Lunde de la echipa națională. Portarul norvegian a fost ales MVP-ul finalei, dar și cel mai bun portar al turneului.

Katrine Lunde s-a retras din echipa națională după ce a cucerit medalia de aur

Norvegia a pus mâna pe a 5-a medalie de aur la Campionatul Mondial de handbal feminin. Drumul nu a fost unul ușor, elevele lui Ole Gustav Gjekstad trecând în finală de Germania la doar trei puncte diferență, scor 23-20.

. Drumul portarului pentru Norvegia a început în anul 2002. De la acel moment, Lunde a devenit triplă campioană olimpică, triplă medaliată cu aur la Campionatul Mondial și de 7 ori câștigătoare a Europeanului. Totodată, Lunde are în vitrină nu mai puțin de 7 trofee EHF Champions League.

În prezent jucătoare la Steaua Roșie Belgrad, o alegere făcută pentru a fi alături de soțul ei, Nikola Trajkovic, fost fotbalist, Katrine a anunțat că acest Campionat Mondial a fost ultimul pentru ea la echipa națională.

„Un ultim dans. Următoarea competiție va marca sfârșitul călătoriei mele cu echipa națională. Hai să facem acest moment de neuitat”, a transmis Katrine Lunde prin intermediul contului de Instagram al Federației din Norvegia.

Katrine Lunde s-a simțit bine în România

În 2023, după o partidă disputată la București, câștigată împreună cu Vipers în fața Rapidului, Lunde s-a declarat extrem de impresionată de atmosfera creată de suporterii giuleșteni.

„Vreau să încep prin a lăuda atmosfera. Știam că au niște fani extraordinari, dar nici chiar așa. Mi-a plăcut să joc în fața lor. Sunt un pic geloasă pe modul în care se comportă. Ne-au dat chiar și nouă energie, mi-a plăcut la nebunie. Nu sunt multe echipe care au asemenea fani! Meciul a fost greu, epuizant. În cele din urmă, ne-am descurcat”, declara Katrine Lunde la acel moment.