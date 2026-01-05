Se încheie o eră la CFR Cluj! Ce a însemnat pentru ardeleni Ciprian Deac, jucătorul-simbol exclus din lot de Daniel Pancu pentru cantonamentul din Spania

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac nu a făcut deplasarea la Oliva Nova alături de restul colegilor săi și este aproape de o despărțire de CFR Cluj. Deși în acest sezon nu a mai evoluat foarte mult, atacantul rămâne un adevărat simbol pentru formația din Gruia. Cum a arătat cariera lui „Cipi” alături de feroviari.

Ce a însemnat Ciprian Deac pentru CFR Cluj

Numele lui Ciprian Deac este profund legat de performanțele atinse de CFR Cluj. Promovată în SuperLiga în anul 2004, formația din Gruia l-a transferat pe Deac în vara lui 2005, la acel moment feroviarii plătind nu mai puțin de 50.000 de euro celor de la Unirea Dej în schimbul atacantului în vârstă de 18 ani.

După mutarea la CFR Cluj, Ciprian Deac a impresionat constant și a pus umărul la primul titlu obținut în istorie, cel din sezonul 2007/2008. Mijlocașul a evoluat preț de 10 partide, ca ulterior să fie împrumutat la Oțelul Galați, club la care a bifat 15 prezențe și două goluri.

Campioana României, la acel moment, se califica direct în grupele Ligii Campionilor. Ciprian Deac, proaspăt revenit de la Oțelul, era trimis în două rânduri de Maurizio Trombetta în meciurile de la „masa bogaților”. În aceeași stagiune, 2008/2009, „veteranul” se impunea în echipa de start, iar în campionat bifa 18 partide, două goluri și două pase decisive.

Ciprian Deac, lăsat pe dinafară la EURO 2008

Ciprian Deac a cunoscut prima dezamăgire la Campionatul European din 2008. Deși se afla pe lista scurtă a lui Victor Pițurcă pentru turneul final, fotbalistul avea să rămână acasă și să vizioneze din spatele televizorului meciurile „tricolorilor”.

O situație similară s-a produs și în vara anului trecut. Cătălin Cîrjan, unul dintre cei mai importanți jucători din SuperLiga, nu a fost păstrat de Daniel Pancu pentru meciurile de la Campionatul European U21.

De la CFR Cluj, la transfer pe 3 milioane de euro în Bundesliga

Sezonul 2009/2010 avea să fie cel de explozie pentru Ciprian Deac. 24 de meciuri, două goluri și patru pase decisive livra jucătorul pentru CFR Cluj. Totodată, Deac bifa și 6 partide în UEFA Europa League. La finalul acelui sezon formația din Gruia cucerea un nou titlu în România.

Evoluțiile sale aveau să îl propulseze la un transfer pe bani mulți în Bundesliga. Schalke 04 plătea în vara lui 2010 nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul lui Ciprian Deac. Până în prezent, această mutare se află pe locul 6 în cele mai scumpe vânzări ale lui CFR Cluj.

Din nefericire, fotbalul din Germania s-a dovedit a fi dificil, astfel că Deac a adunat doar două prezențe în Bundesliga și alte trei în UEFA Champions League. De menționat este că Schalke a pus mâna pe Cupă, iar acest trofeu este în palmaresul lui Deac, deși nu a evoluat în vreun meci.

2012, anul revenirii lui Ciprian Deac la CFR Cluj

În vara lui 2012, la doar doi ani de la transferul la Schalke, Ciprian Deac avea să revină la CFR Cluj. Mijlocașul mai fusese împrumutat la Rapid, iar formația din Gruia plătea 700.000 de euro în schimbul fotbalistului.

Perioada petrecută în Germania l-a ajutat foarte mult în dezvoltarea fizică pe Deac, iar revenirea sa în fotbalul românesc și-a făcut simțită prezența. În următoarele trei sezoane, Ciprian Deac aduna 64 de meciuri în SuperLiga, 11 goluri și 13 pase decisive.

Vara anului 2015 avea să marcheze un nou transfer al lui Ciprian Deac de la CFR Cluj. Aktobe îl semna, din postură de jucător liber, pe Deac, mijlocașul semnând în Kazahstan pe un contract mult mai bun din punct de vedere financiar.

Ciprian Deac, omul-trofeu de la CFR Cluj

După experiențele la Aktobe și Tobol Kostanay din Kazahstan, Ciprian Deac avea să revină din nou la CFR Cluj, în iarna lui 2017. Repatrierea lui Deac s-a dovedit a fi una inspirată, iar de la acel moment formația din Gruia avea să domine ani buni fotbalul românesc.

CFR Cluj, alături de un Ciprian Deac în formă maximă, a câștigat 5 titluri consecutive în SuperLiga în intervalul sezoanelor 2017/2018 – 2021/2022. În aceeași perioadă, Deac avea să revină la echipa națională, acolo unde a fost convocat constant atât de Cosmin Constra, cât și Mirel Rădoi.

CFR Cluj a cucerit 8 trofee de campioană în istoria sa, iar 7 din aceste titluri se leagă de numele lui Ciprian Deac. Totodată, Deac a pus mâna pe 3 Cupe și 4 Supercupe alături de formația din Gruia.

Andrea Mandorlini, nemulțumit de atitudinea lui Deac

În sezonul 2023/2024, Andrea Mandorlini era reinstalat pe banca lui CFR Cluj. Antrenorul italian a avut un conflict deschis cu Ciprian Deac, acesta umilindu-l în dese rânduri pe „veteranul” formației.

La acel moment, . Tehnicianul italian îl folosea foarte rar pe atacant, dar fără a avea un motiv foarte bun.

Ciprian Deac, legendă la CFR Cluj

. Mai exact, Deac a evoluat în nu mai puțin de 505 partide în tricoul „feroviarilor”. Cum vârsta nu iartă pe nimeni, „omul-trofeu” este aproape să părăsească echipa sa de suflet.

Daniel Pancu nu l-a inclus în lotul deplasat în cantonamentul de la Oliva Nova pe Deac, iar o despărțire pare iminentă. Cu 90 de goluri și 118 pase decisive oferite în tricoul feroviarilor, Ciprian Deac părăsește echipa din postura de „legendă”. Cel mai probabil, atacantul va decide să se retragă din fotbal.

Câte apariții a bifat Deac la echipa națională

Ciprian Deac nu se mândrește doar cu un număr impresionant la CFR Cluj, ci și la echipa națională. Fostul internațional a bifat 24 de prezențe în tricoul României, meciuri în care a marcat patru goluri.