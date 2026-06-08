Sport

„Se încheie o etapă importantă!” Anunțul lui Andrei Nicolescu după schimbările de la Dinamo

Andrei Nicolescu (50 de ani) a făcut un anunț important pentru suporteri, după ultimele mutări de la Dinamo: plecarea lui Kopic și numirea lui Nuno Campos în funcția de antrenor principal
Cristian Măciucă
08.06.2026 | 20:13
Se incheie o etapa importanta Anuntul lui Andrei Nicolescu dupa schimbarile de la Dinamo
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„Se încheie o etapă importantă”. Anunțul lui Andrei Nicolescu. FOTO: sportpictures.eu
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a ținut să le transmită un mesaj fanilor lui Dinamo și prin intermediul Facebook-ului. Anunțul președintelui executiv din „Ștefan cel Mare” vine la scurt timp după mutarea șoc de pe banca tehnică. Zeljko Kopic a fost înlocuit cu Nuno Campos, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

Andrei Nicolescu, anunț, pe Facebook, pentru fanii lui Dinamo

Zeljko Kopic (48 de ani) a plecat de la Dinamo după doi ani și jumătate petrecuți pe banca tehnică a „câinilor”. Vestea a șocat întreg fotbalul românesc, în general, și pe fanii roș-albi, în special. După discursul emoționat de la FANATIK SUPERLIGA, în legătură cu despărțirea de antrenorul croat, Andrei Nicolescu le-a vorbit, din nou, suporterilor

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„În viață, cele mai importante schimbări nu vin cu garanții. Nu vin însoțite de un certificat care să îți spună că ai luat decizia corectă. Nu vin cu promisiunea că tot ce urmează va fi mai bine. Vin, de cele mai multe ori, într-un moment în care trebuie să alegi dacă rămâi acolo unde te afli sau dacă ai curajul să deschizi o ușă nouă.

La Dinamo se încheie o etapă importantă. Au fost aproape trei ani în care am construit împreună cu Zeljko Kopic un drum care a început într-un moment dificil pentru club și care ne lasă astăzi într-un loc mai bun decât cel în care eram atunci. Pentru asta există respect și recunoștință. Dar fotbalul are o particularitate pe care nu o poți negocia. Nu îți permite să rămâi prea mult timp privind în urmă. Îți cere permanent să alegi. Să continui. Să îți asumi următorul pas înainte să afli unde te va duce”, a scris Andrei Nicolescu, pe Facebook.

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Zeljko Kopic a fost înlocuit cu Nuno Campos pe banca tehnică a „câinilor”

Dinamo i-a găsit rapid înlocuitor lui Zeljko Kopic. În locul croatului a fost numit Nuno Campos (51 de ani). FANATIK a dezvăluit toate detaliile despre instalarea lusitanului, inclusiv cum s-a produs despărțirea sa de ungurii de la Zalaegerszeg. „În zilele următoare vom începe un nou capitol. Nu știm exact cum va arăta. Nu știm câte provocări va aduce și nici câte satisfacții. Știm însă că alegerea acestui drum nu a fost făcută la întâmplare.

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Am analizat, am comparat, am discutat și am folosit instrumente moderne de evaluare pentru a identifica profilul care răspunde cel mai bine nevoilor actuale ale clubului. Nu există decizii perfecte înainte ca timpul să le confirme. Există doar decizii luate cu seriozitate, cu argumente și cu dorința sinceră de a fi cât mai aproape de ceea ce este corect pentru Dinamo. Asta am încercat să facem.

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Există momente în care stabilitatea înseamnă să păstrezi lucrurile așa cum sunt. Și există momente în care stabilitatea înseamnă să ai curajul să deschizi un nou capitol. Noi credem că acesta este unul dintre acele momente. Pentru că fiecare lucru valoros pe care l-am construit vreodată a fost, la început, doar un nou început”, a adăugat președintele executiv al lui Dinamo.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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