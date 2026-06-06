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Se încinge atmosfera înainte de Metz – CSM București, semifinala din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cât costă un bilet în ziua meciului

Metz și CSM București se întâlnesc la Budapesta în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, iar ocazia este una foarte specială pentru fanii celor două formații pentru a face o atmosferă deosebită.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
06.06.2026 | 13:57
Se incinge atmosfera inainte de Metz CSM Bucuresti semifinala din Final Fourul Ligii Campionilor la handbal feminin Cat costa un bilet in ziua meciului
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Fanii au început să se adune în jurul arenei unde se va disputa partida Metz - CSM București, din semifinalele Final Four-ului EHF Champions League. Sursă foto: Fanatik
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Metz și CSM București se confruntă la Budapesta în Final Four-ul Ligii Campionilor. Fanii celor două grupări sunt prezenți în număr mare la Budapesta, unde își susțin echipele favorite în speranța calificării mai departe. Reporterii FANATIK sunt prezenți la fața locului. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu toate detaliile despre acest meci.

Atmosferă de senzație la Metz – CSM București

Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin are loc în weekend-ul 6-7 iunie. CSM București a revenit în această fază după o pauză de câțiva ani și o va înfrunta, de la ora 16:00, pe Metz. De la 19:00, Brest joacă împotriva lui Gyor. Meciul româncelor nu duce lipsă se suport din partea fanilor. ”Tigroaicele” vor fi împinse din tribune de fanii care au făcut deplasarea.

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Cu câteva ore înainte de începerea meciului, din informațiile obținute de FANATIK, au mai rămas aproximativ 200 de bilete la vânzare. În funcție de categorie, prețurile pleacă de la 170 de euro și pot ajunge la 400-500 de euro.

Fanii celor patru formații calificate în Final Four-ul EHF Champions League au început să se strângă în fan zone-ul de la arena MVM Dome, acolo unde se vor desfășura partidele. Se stă la terasele amplasate acolo, iar fanii români se disting prin faptul că majoritatea sunt îmbrăcați în tricouri galbene al echipei naționale.

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Metz - CSM București
Fanii români se pregătesc de meciul Metz – CSM București, din semifinalele Final Four-ului EHF Champions League. Sursă foto: Fanatik

Cum s-au calificat Metz și CSM București în Final Four

Metz a avut o campanie foarte bună până acum. Gruparea franceză a încheiat grupa A pe locul 2, cu 24 de puncte, la egalitate cu Gyor, însă a fost dezavantajată de rezultatele directe. În sferturi, echipa din „Hexagon” a trecut de Ferencvaros după o remiză în deplasare, 31-31, și un succes cu 31-28 pe teren propriu.

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CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o absență de 8 ani, după ce a trecut de gruparea daneză Esbjerg în faza sferturilor. În faza principală, „tigroaicele” au terminat pe locul 2, cu 20 de puncte, la 2 în spatele franțuzoaicelor de la Brest.

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Toate partidele dintre CSM București și Metz au avut loc în Champions League. Bilanțul este unul negativ pentru reprezentanta României, care a câștigat doar 3 meciuri, suferind nu mai puțin de 9 înfrângeri. Rămâne de văzut dacă reprezentanta României va rupe seria „neagră” și va ajunge în ultimul act al competiției.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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