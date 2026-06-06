Se încinge atmosfera înainte de Metz – CSM București, semifinala din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cât costă un bilet în ziua meciului

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Metz și CSM București se confruntă la Budapesta în Final Four-ul Ligii Campionilor. Fanii celor două grupări sunt prezenți în număr mare la Budapesta, unde își susțin echipele favorite în speranța calificării mai departe. Reporterii FANATIK sunt prezenți la fața locului. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu toate detaliile despre acest meci.

Atmosferă de senzație la Metz – CSM București

. CSM București a revenit în această fază după o pauză de câțiva ani și o va înfrunta, de la ora 16:00, pe Metz. De la 19:00, Brest joacă împotriva lui Gyor. Meciul româncelor nu duce lipsă se suport din partea fanilor. ”Tigroaicele” vor fi împinse din tribune de fanii care au făcut deplasarea.

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Cu câteva ore înainte de începerea meciului, din informațiile obținute de FANATIK, au mai rămas aproximativ 200 de bilete la vânzare. În funcție de categorie, prețurile pleacă de la 170 de euro și pot ajunge la 400-500 de euro.

Fanii celor patru formații calificate în Final Four-ul EHF Champions League au început să se strângă în fan zone-ul de la arena MVM Dome, acolo unde se vor desfășura partidele. Se stă la terasele amplasate acolo, iar fanii români se disting prin faptul că majoritatea sunt îmbrăcați în tricouri galbene al echipei naționale.

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Cum s-au calificat Metz și CSM București în Final Four

Metz a avut o campanie foarte bună până acum. Gruparea franceză a încheiat grupa A pe locul 2, cu 24 de puncte, la egalitate cu Gyor, însă a fost dezavantajată de rezultatele directe. În sferturi, echipa din „Hexagon” a trecut de Ferencvaros după o remiză în deplasare, 31-31, și un succes cu 31-28 pe teren propriu.

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CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o absență de 8 ani, după ce În faza principală, „tigroaicele” au terminat pe locul 2, cu 20 de puncte, la 2 în spatele franțuzoaicelor de la Brest.

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Toate partidele dintre CSM București și Metz au avut loc în Champions League. Bilanțul este unul negativ pentru reprezentanta României, care a câștigat doar 3 meciuri, suferind nu mai puțin de 9 înfrângeri. Rămâne de văzut dacă reprezentanta României va rupe seria „neagră” și va ajunge în ultimul act al competiției.