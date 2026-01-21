Se încinge lupta în Liga Florilor! Rapid a transferat două campioane mondiale

ADVERTISEMENT

Sezonul viitor din campionatul României de handbal feminin se anunță extrem de interesant, mai multe echipe reușind transferuri de top. Rapid se află printre ele, în Giulești urmând să ajungă două campioane mondiale.

Două campioane mondiale, transferate de Rapid

Aflată pe un dezamăgitor loc în actuala stagiune din Liga Florilor, Rapid vrea să revină în elită. Și pentru asta a reușit să le transfere pe Orlane Kanor și Oceane Sercien-Ugolin, două jucătoare importante din naționala Franței, care vor ajunge la echipă din vară.

ADVERTISEMENT

Interul stânga Orlane Kanor, în vârstă de 28 de ani, revine astfel la formația ”alb-vișinie”, pentru care a evoluat în perioada 2022-2024. Ea a jucat mai întâi la Metz, iar după plecarea din Giulești a mers la Ferencvaros.

Piesă importantă în echipa națională a Franței, ea are în palmares două titluri mondiale (2017 și 2023), unul european (2018) și o medalie de argint Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oceane Sercien-Ugolin, palmares de invidiat

Sportiva în vârstă de 28 de ani, născută la Cherbourg-Octeville, evoluează pe postul de inter dreapta. Sercien-Ugolin și-a început cariera la Paris 92 și după patru ani a plecat la RK Krim Ljubljana.

În 2022 a semnat cu formația norvegiană Vipers Kristiansand, alături de care a câștigat EHF Champions League. După ce gruparea nordică a intrat în faliment, handbalista franceză a semnat cu Debrecen.

ADVERTISEMENT

Oceane Sercien-Ugolin este campioană olimpică cu naționala Franței la Tokyo, în 2021, și mai are în palmares o medalie de aur (2023) și una de argint (2021) la Mondiale, plus un argint la Europenele din 2020.

Mutări spectaculoase făcute de echipele românești

Rapid , coordonatorul Daria Dmitrieva și pivotul Dragana Cvijic, însă transferurile nu s-au concretizat. FANATIK a aflat că CSM București a intrat pe fir pentru cele două și a făcute oferte superioare și chiar .

Campioana CSM București a mai anunțat aducerea din vară a mai multor jucătoare de top. Este vorba de , Pernille Brandenborg din Insulele Feroe, unguroaicele Dorottya Faluvegi și Csenge Kuczora. De asemenea, din informațiile FANATIK, portarul Iulia Dumanska va evolua și ea din vară la campioana României.

Și Dunărea Brăila se anunță o pretendentă la titlu în stagiunea viitoare, după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Iar antrenorul nu va veni cu mâna goală, ci va aduce cu el patru jucătoare de la Corona Brașov. Este vorba de Alisia Boiciuc, Mihaela Mihai, Rebeca Necula și , așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.