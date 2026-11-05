Se încinge lupta pentru șefia FIFA! Contracandidat serios pentru Gianni Infantino

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Kozo Tashima (68 de ani), președinte de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal și membru în Consiliul FIFA, a anunțat că va candida împotriva lui Gianni Infantino pentru postul de președinte al forului mondial. În același timp, un fost angajat al FIFA a afirmat că elvețianul nu ar avea dreptul la un nou mandat.

Japonezul Kozo Tashima va candida pentru președinția FIFA

Kozo Tashima și-a anunțat joi intenția de a candida pentru președinția FIFA la alegerile care vor avea loc în martie 2027. „Sunt recunoscător că pot face acest anunț cu întreaga susținere a JFA. Nu e despre a câștiga sau a pierde, ci despre a transmite lumii atitudinea onestă, sănătoasă și corectă pe care fotbalul japonez a clădit-o.

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FIFA are nevoie acum de aceste valori pe care noi le-am menținut. Am decis să candidez pentru a face un apel către întreaga lume”, a transmis oficialul, citat de . Tashima, care este președinte onorific al Asociației Japoneze de Fotbal și membru în Consiliul FIFA, trebuie să fie susținut de 5 federații pentru a fi eligibil, termenul-limită pentru oficializarea candidaturii fiind 18 noiembrie.

Cel mai probabil, Tashima va fi susținut de mai multe asociații din Asia, continent divizat când vine vorba despre susținerea pentru . Până în acest moment, confederațiile din Asia, Africa și Oceania și-au anunțat susținerea pentru elvețian, în timp ce UEFA și CONCACAF (asociația din America de Nord, America Centrală și Caraibe) l-au condamnat public. În octombrie, elvețianul , fost fotbalist la Tottenham, a anunțat la rândul său că va candida.

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Cine este Kozo Tashima

Kozo Tashima a activat ca fotbalist până la vârsta de 24 de ani, având inclusiv 7 selecții și un gol pentru echipa națională a Japoniei. După retragere, s-a format ca antrenor în Germania, iar apoi a activat ca tehnician la echipa Universității din Tsukuba, fiind și profesor la o altă instituție de învățământ. În 2001, a antrenat naționala U17 a Japoniei la turneul final al Campionatului Mondial.

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În 2010, a devenit vicepreședinte al Asociației Japoneze de Fotbal, iar 6 ani mai târziu a preluat postul de președinte, pe care l-a deținut până în 2024. Momentan acesta este președinte de onoare al JFA, dar face parte și din Consiliul FIFA, în cadrul căruia lucrează din 2015. În 2020, a primit din partea împăratului Japoniei Medalia cu Panglică Albastră, acordată de peste un secol persoanelor care au obținut realizări semnificative în domeniile bunăstării publice sau serviciului public.

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Candidatura lui Gianni Infantino, contestată la TAS?

se află la șefia FIFA din 2016, iar în 2027 ar urma să candideze pentru un nou mandat. Avocatul portughez Miguel Maduro, care a lucrat în cadrul forului mondial în mandatul elvețianului, fiind demis după ce a refuzat să aprobe numirea vicepremierului rus Vitali Mutko în Consiliul FIFA, susține că acesta nu ar avea dreptul să candideze pentru un nou mandat.

Statutul FIFA precizează că un președinte poate avea doar 3 mandate. „Gianni Infantino a fost ales de trei ori. El a deținut funcția de președinte al FIFA timp de trei mandate. Așadar, un nou mandat pentru Gianni Infantino este incompatibil cu această regulă”, a spus Maduro, conform . Portughezul a afirmat că persoanele care îl contestă pe Infantino ar trebui să îl reclame pe acesta la TAS. Totuși, FIFA a precizat în 2022 că mandatul actual ar fi al doilea al lui Infantino, deoarece în perioada 2016-2019 acesta ar fi completat mandatul lui Sepp Blatter, care a renunțat la post după celebrul scandal de corupție.