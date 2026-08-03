Se îngroașă gluma pentru Gianni Infantino. Președintele FIFA a primit o lovitură teribilă pentru alegerile de anul viitor

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Alegerile pentru funcția de președinte FIFA vor avea loc pe 17 martie 2027, la Rabat, iar Gianni Infantino este, deocamdată, singurul candidat. Însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după ce șeful fotbalului a făcut o serie de gafe.

Gianni Infantino ar putea pierde postul de președinte FIFA

Chiar dacă după ce a simțit că nu are susținerea necesară, Gianni Infantino a intrat într-o zonă în care a pierdut încrederea multor federații importante.

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Contestat din multe părți, președintele FIFA a primit acum o lovitură teribilă. Federația de Fotbal din Țara Galilor a devenit oficial prima formațiune care a anunțat că nu-l va susține la alegerile de anul viitor.

”Confirmă retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino, pentru realegerea ca președinte FIFA pentru mandatul 2027-2031. Eșecul de a pune interesele fotbalului pe primul loc este un eșec pe care nu-l putem accepta.

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Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziție în care domnul Infantino a pierdut încrederea noastră de a rămâne la cârma fotbalului mondial”, este mesajul transmis de galezi la FIFA, conform .

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Infantino a pierdut sprijinul mai multor federații

UEFA este forul care pare să construiască un plan pentru îndepărtarea lui Gianni Infantino de la președinția FIFA, ca urmare a numeroaselor decizii controversate luate de acesta în ultima perioadă.

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Numeroase federații din Europa și nu numai propus de Infantino privind privatizarea Cupei Mondiale și sunt gata să facă o alianță pentru ca actualul șef al forului mondial să nu mai câștige un nou mandat.

Cine ar putea să-i ia locul lui Gianni Infantino

În ciuda faptului că pentru moment Gianni Infantino este singurul candidat la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, contestatarii caută soluții pentru a veni cu un adversar puternic care să reușească să-l învingă.

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Cel mai vehiculat nume este cel al lui Nasser Al-Khelaifi, unul dintre cei mai puternici oameni din fotbalul mondial și care face parte din Comitetul Executiv al UEFA. Însă, președintele lui PSG a lăsat să se înțeleagă că nu este atras de posibilitatea de a ajunge președinte FIFA și, în plus, Qatar, țara sa de origine, este în continuare de partea lui Infantino.

Un alt posibil candidat este șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa din Bahrain, care a ieșit pe locul doi în votul pentru președinția FIFA în urmă cu zece ani. El este șeful Confederației din Asia și prim vicepreședintele Consiliului FIFA.

Alte nume sunt cele ale lui Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și Aleksander Ceferin. Șeful UEFA, care deși nu și-a exprimat niciodată public intenția de a ajunge la conducerea FIFA, a fost principalul contestatar al deciziilor luate de Infantino și chiar a boicotat finala Cupei Mondiale 2026.