Se înmulțesc criticile la adresa lui Cătălin Cîrjan după o nouă prestație modestă: ”Nu știu dacă a dat-o de vreo 4 ori la noi”

Cătălin Cîrjan trece în ultima perioadă printr-o eclipsă de formă, iar acest lucru s-a văzut și meciul Dinamo – Metalul Buzău 1-0, din sferturile Cupei României Betano. Căpitanul ”câinilor” a fost din nou criticat la finalul jocului.

Cătălin Cîrjan, criticat pentru evoluția de la Dinamo – Metalul Buzău 1-0

Fostul atacant dinamovist Claudiu Vaișcovici nu a ezitat să scoată în față prestația slabă a echipei antrenate de Zeljko Kopic și consideră că scăderea din joc a lui Cătălin Cîrjan a influența foarte mult tot angrenajul.

”Dacă sunt mulțumit? Da, față de ultimele două rezultate, că au ajuns în semifinale, dar dacă continuă să joace așa… Și aici, mă gândesc că unul dintre jucătorii care au fost de bază, Cîrjan, în seara asta nu știu dacă a dat-o de vreo 4 ori la noi, în rest a greșit niște pase simple.

Da, da! A pierdut foarte multe mingi. Nu mai simte coechipierii cu pasa decisivă, că era bun și la lucrurile astea. Nu-i mai iese mai nimic. Dar nu doar el, sunt mai mulți în scădere de formă. Stau și mă gândesc: au tras și au dat totul ca să ajungă în play-off și acum…?”, a declarat Vaișcovici, la .

Mesajul lui Lupu pentru căpitanul lui Dinamo

Primul care a vorbit despre forma slabă a lui Cătălin Cîrjan, care a reușit un singur gol și nu a dat nicio pasă decisivă în 2026, a fost Dănuț Lupu. la FANATIK SUPERLIGA pentru căpitanul lui Dinamo, după eșecul din derby-ul cu Rapid.

”El dispare la meciurile importante. Poate și că încă e mic. Eu i-am zis să joace mai mult și să vorbească mai puțin. Eu mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește.

Părerea mea, momentan, doar vorbește și joacă mai puțin. În meciurile importante… un jucător cheie la o echipă e să ajute echipa în derby-uri, în meciurile grele. Nu în meciurile ușoare!”, a spus Lupu.

Ce i-a reproșat Gică Mihali lui Cîrjan

Apoi, după ce ”câinii” au pierdut și în fața lui FC Argeș, fostul fundaș Gică Mihali l-a taxat și el pe Cătălin Cîrjan la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, considerând că la o fază extrem de importantă.

”M-a întristat puțin rezultatul cu FC Argeș, pentru că în prima repriză au jucat foarte bine. Am observat că după ce Kopic i-a înlocuit pe toți cei trei atacanți, Musi, Karamoko și Armstrong, parcă nu au mai avut aceeași forță ofensivă.

Dacă marcau un gol în prima repriză, la cele două ocazii pe care le-au avut… Cred că și Cîrjan trebuia să fie mai altruist la faza aceea, când a scăpat singur în dreapta. Putea da o pasă în fața porții și era cu totul altfel”, a afirmat Mihali.