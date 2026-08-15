Se înmulțesc problemele pentru CFR Cluj. Un veteran al lotului a depus memoriu la FIFA

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Eliminată din Conference League de Tromso, CFR Cluj se confruntă cu probleme uriașe. Lipsa finanțelor a dus la întârzieri salariale, iar un jucător nu a mai rezistat și și-a depus memoriu la FIFA.

Un jucător de la CFR Cluj, memoriu la FIFA din cauza datoriilor

Ajuns la limită din cauza faptului că salariul îi este întârziat constant, Damjan Djokovic (36 de ani) a ales calea de a reclama clubul la FIFA. Informația a fost dezvăluită de , după ce clujenii au părăsit Europa în urma dublei înfrângeri cu Tromso.

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Mijlocașul croat a cerut să-i fie plătite restanțele, dar și toți banii prevăzuți în contractul scadent în vara viitoare. Mai mult, Djokovic dorește și rezilierea contractului cu CFR Cluj din cauza situației financiare de la club.

Odată cu acest memoriu, CFR Cluj a ajuns să aibă nouă litigii pe rol. Rămâne de văzut cum va rezolva patronul Neluțu Varga această problemă. O portiță o reprezintă cei după participarea în cupele europene.

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Djokovic, bănuit de implicare la pariuri

Aflat la a treia perioadă la CFR Cluj, Damjan Djokovic este unul dintre veteranii vestiarului. Prima dată a venit împrumut de la Bologna în sezonul 2013-2014, apoi a mai jucat între 2017 și 2021, pentru ca ultima dată să sosească de la Rapid în vara lui 2024.

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Mijlocașul este implicat într-un scandal de proporții. El a intrat în atenția Departamentului de Integritate de la FRF, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce într-un meci cu FC Botoșani din SuperLiga.

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Jucătorul și a anunțat că are încredere că adevărul va ieși la lumină. ”Pot să spun că timpul va spune tot, am un avocat foarte bun, care va transmite ce trebuie când va veni timpul”, a declarat Djokovic.