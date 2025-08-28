Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Se întâmplă miracolul la Cluj? Ce spun oficialii de o remontada spectaculoasă cu Hacken: “Doar de asta mi-e frică!”. Număr infim de bilete vândute

Cristi Balaj a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că speră într-un miracol, o remontada, în CFR Cluj - Hacken, dar, în același timp, se teme de jocul defensiv.
Andrei David
28.08.2025 | 16:43
Se intampla miracolul la Cluj Ce spun oficialii de o remontada spectaculoasa cu Hacken Doar de asta mie frica Numar infim de bilete vandute
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, speră la remontada cu Hacken. Foto: colaj Fanatik

CFR Cluj – Hacken se joacă joi, 28 august, de la 20:30, iar ardelenii au nevoie de un adevărat miracol, o remontada, pentru a întoarce rezultatul din tur, 2-7, și a se califica în grupa principală de Conference League. Cristi Balaj, președintele clubului, speră la o remontada spectaculoasă, însă suportul publicului va fi unul redus.

ADVERTISEMENT

De ce se teme Cristi Balaj înainte de CFR Cluj – Hacken și care este atuul pentru remontada

„Sunt speranțe (n.r. – să existe o remontada în CFR Cluj – Hacken), mai ales că avem un Mandorlini ofensiv. Dar nu ascund faptul că, dacă mi-este frică de ceva, la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, îmi este frică de cum ne prezentăm din punct de vedere defensiv. Și aici mă refer chiar și la jucătorii cu care am avut rezultate, care au demonstrat că sunt jucători buni, de națională unii dintre ei.

Din păcate, am primit foarte multe goluri. Nejustificat! Inexplicabil, în ultima perioadă. În rest, să dai cinci goluri e greu și dacă joci cu o echipă de juniori sau o echipă de Liga 3 în Cupa României. Nu e așa de simplu să le dai cinci goluri nici lor”, a precizat președintele lui CFR Cluj în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Puțini suporteri pe stadion să o împingă pe CFR Cluj la o remontada cu Hacken

Echipa antrenată de Andrea Mandorlini nu se va putea baza nici pe un public numeros, care să o împingă de la spate în încercarea de a întoarce soarta calificării. Cristi Balaj a declarat că nu se așteaptă la o afluență a suporterilor. Iar motivul este cât se poate de simplu: rezultatul dezastruos din tur.

„Nu prea vine lumea (n.r. – spectatori la stadion). Și e normal să nu vină. Oamenii sunt supărați. Nu știu câți vor veni, dar avem aproape 3000 de abonați. E normal (n.r. – să nu fie o afluență), pentru că la scorul acesta e, oarecum, și o pedeapsă aplicată justificat. E normal să fie supărați suporterii”, a mai spus președintele ardelenilor, înainte de încercarea de remontada în CFR Cluj – Hacken.

ADVERTISEMENT
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală...
Digi24.ro
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin

Președintele lui CFR Cluj a analizat lotul: „Pe hârtie, e mai bun ca anul trecut”

Cristi Balaj e de părere că echipa ar fi trebuit să aibă rezultate mai bune decât sezonul precedent, întrucât lotul format este unul superior. Pe de altă parte, oficialul clujean a dat vina pe accidentări pentru lipsa de rezultate din cupele europene, dar și din campionat.

ADVERTISEMENT
FOTO Americanii au rămas
Digisport.ro
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat

„Ce mi-e greu să accept, repet, anumite opinii legate de lotul de jucători care s-a făcut. Și aici, am opinat împreună – și voi ați spus – că lotul CFR-ului, în acest moment, pe hârtie e mai bun decât cel din sezonul precedent.

Oricum, la cât de mulți jucători foarte buni avem accidentați, era greu să rezistăm și în cupele europene, și în campionat. Foarte greu! (n.r. – momentan CFR nu rezistă nicăieri). Exact, când fugi după doi iepuri, nu prinzi niciunul!

ADVERTISEMENT

Am terminat pe locul 2 anul trecut, am câștigat Cupa României. S-a ajuns până în play-off, s-a făcut un lot mai bun decât anul trecut, cel puțin pe hârtie. Din păcate, din cauza accidentărilor, am fost obligați să folosim jucători din trei în trei zile. Și nu au făcut fața. Plus multe alte situații minore, greu de gestionat, au adus o oarecare stare de nemulțumire. E de notorietate faptul că, în această perioadă, domnul Varga a fost plecat din țară…”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Remontada în CFR Cluj - Hacken?

Preşedintele lui CFR Cluj, reacţie despre venirea lui Mikael Silvestre: “Domnul Varga ne-a...
Fanatik
Preşedintele lui CFR Cluj, reacţie despre venirea lui Mikael Silvestre: “Domnul Varga ne-a spus că el, personal, se ocupă de transferuri!”
Arena Naţională nu se umple la FCSB – Aberdeen! Liderul Peluzei Nord a...
Fanatik
Arena Naţională nu se umple la FCSB – Aberdeen! Liderul Peluzei Nord a anunţat câte bilete s-au vândut: “Lumea e încă în vacanţă!”
Robert Niţă îl distruge pe Florin Prunea: “Era în patru labe la sediul...
Fanatik
Robert Niţă îl distruge pe Florin Prunea: “Era în patru labe la sediul Federaţiei! A supt şi măduva oaselor aruncate de Mircea Sandu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care...
iamsport.ro
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care se aflau în preajma lui
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!