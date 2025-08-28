Se întâmplă miracolul la Cluj? Ce spun oficialii de o remontada spectaculoasă cu Hacken: “Doar de asta mi-e frică!”. Număr infim de bilete vândute

, iar ardelenii au nevoie de un adevărat miracol, o remontada, pentru a întoarce rezultatul din tur, 2-7, și a se califica în grupa principală de Conference League. Cristi Balaj, președintele clubului, speră la o remontada spectaculoasă, însă suportul publicului va fi unul redus.

De ce se teme Cristi Balaj înainte de CFR Cluj – Hacken și care este atuul pentru remontada

„Sunt speranțe (n.r. – să existe o remontada în CFR Cluj – Hacken), mai ales că avem un Mandorlini ofensiv. Dar nu ascund faptul că, dacă mi-este frică de ceva, la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, îmi este frică de cum ne prezentăm din punct de vedere defensiv. Și aici mă refer chiar și la jucătorii cu care am avut rezultate, care au demonstrat că sunt jucători buni, de națională unii dintre ei.

Din păcate, am primit foarte multe goluri. Nejustificat! Inexplicabil, în ultima perioadă. În rest, să dai cinci goluri e greu și dacă joci cu o echipă de juniori sau o echipă de Liga 3 în Cupa României. Nu e așa de simplu să le dai cinci goluri nici lor”, a precizat președintele lui CFR Cluj în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Puțini suporteri pe stadion să o împingă pe CFR Cluj la o remontada cu Hacken

nu se va putea baza nici pe un public numeros, care să o împingă de la spate în încercarea de a întoarce soarta calificării. Cristi Balaj a declarat că nu se așteaptă la o afluență a suporterilor. Iar motivul este cât se poate de simplu: rezultatul dezastruos din tur.

„Nu prea vine lumea (n.r. – spectatori la stadion). Și e normal să nu vină. Oamenii sunt supărați. Nu știu câți vor veni, dar avem aproape 3000 de abonați. E normal (n.r. – să nu fie o afluență), pentru că la scorul acesta e, oarecum, și o pedeapsă aplicată justificat. E normal să fie supărați suporterii”, a mai spus președintele ardelenilor, înainte de încercarea de r

Președintele lui CFR Cluj a analizat lotul: „Pe hârtie, e mai bun ca anul trecut”

Cristi Balaj e de părere că echipa ar fi trebuit să aibă rezultate mai bune decât sezonul precedent, întrucât lotul format este unul superior. Pe de altă parte, oficialul clujean a dat vina pe accidentări pentru lipsa de rezultate din cupele europene, dar și din campionat.

„Ce mi-e greu să accept, repet, anumite opinii legate de lotul de jucători care s-a făcut. Și aici, am opinat împreună – și voi ați spus – că lotul CFR-ului, în acest moment, pe hârtie e mai bun decât cel din sezonul precedent.

Oricum, la cât de mulți jucători foarte buni avem accidentați, era greu să rezistăm și în cupele europene, și în campionat. Foarte greu! (n.r. – momentan CFR nu rezistă nicăieri). Exact, când fugi după doi iepuri, nu prinzi niciunul!

Am terminat pe locul 2 anul trecut, am câștigat Cupa României. S-a ajuns până în play-off, s-a făcut un lot mai bun decât anul trecut, cel puțin pe hârtie. Din păcate, din cauza accidentărilor, am fost obligați să folosim jucători din trei în trei zile. Și nu au făcut fața. Plus multe alte situații minore, greu de gestionat, au adus o oarecare stare de nemulțumire. E de notorietate faptul că, în această perioadă, domnul Varga a fost plecat din țară…”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.