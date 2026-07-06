Se întâmplă pentru prima oară în istorie! E cel mai tare mondial: ce avantaj are Haaland în fața lui Messi și Mbappe, recorduri și statistici fantastice

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Continuă cursa pentru „Gheata de Aur” la Campionatul Mondial din SUA, Canda și Mexic. În acest moment, Erling Haaland (25 de ani), Kylian Mbappe (27 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) sunt umăr la umăr, fiecare cu câte 7 reușite. Dezlănțuit, atacantul lui Manchester City are șanse mari să le ia fața adversarilor săi, mai ales că a bifat noi recorduri odată cu „dubla” marcată împotriva Braziliei.

De ce e avantajat Haaland în lupta cu Mbappe și Messi pentru „Gheata de Aur”

Erling Haaland și Norvegia au reușit o performanță istorică. S-au calificat în premieră în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Nordicii au trecut cu 2-1 de Brazilia și se vor lupta cu Anglia pentru un loc în „careul de ași”. Meciul se va juca la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00. Marele merit pentru calificarea Norvegiei în sferturi îl are și a ajuns la cota 7 la CM 2026. Superstarul lui Man City împarte primul loc în clasamentul golgheterilor cu francezul Kylian Mbappe și cu argentinianul Lionel Messi.

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Pe lângă performanța uluitoare de la acest Campionat Mondial, Erling Haaland se laudă și cu niște recorduri impresionante. Spre exemplu, grație „dublei” din meciul cu Brazilia, atacantul în vârstă de 25 de ani a ajuns la 14 meciuri consecutive în tricoul naționalei Norvegiei în care izbutește să marcheze. În tot acest timp, el a înscris nu mai puțin de 26 de goluri!

Erling Haaland has now scored in each of his last FOURTEEN competitive matches for Norway. ⚽ vs. Slovenia

⚽⚽⚽ vs. Kazakhstan

⚽ vs. Moldova

⚽ vs. Israel

⚽ vs. Italy

⚽ vs. Estonia

⚽⚽⚽⚽⚽ vs. Moldova

⚽⚽⚽ vs. Israel

⚽⚽ vs. Estonia

⚽⚽ vs. Italy

⚽⚽ vs. Iraq

⚽⚽… — Squawka (@Squawka)

Erling Haaland, pe cale să egaleze un record vechi de 56 de ani

Pentru Erling Haaland, turneul final din SUA, Canada și Mexic este prima Cupă Mondială la care participă. Cu toate acestea, atacantul lui Manchester City are cifre uimitoare pentru un debutant. Din 1970, de la Campionatul Mondial din Mexic, nu s-a mai întâmplat ca un fotbalist să marcheze 7 goluri la prima sa Cupă Mondială. A făcut-o atunci Gerd Muller, care a înscris de 8 ori. Haaland îl poate egala și chiar depăși pe legendarul atacant german, dacă înscrie în

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7 – 🇳🇴 Erling Haaland is the first player to score as many as seven goals in his first four FIFA World Cup appearances since 🇩🇪 Gerd Müller in 1970, who scored eight. Superstar. — OptaJoe (@OptaJoe)

Haaland, omul golurilor decisive

După cele două goluri pe care i le-a marcat lui Alisson Becker în Brazilia – Norvegia 1-2, Erling Haaland a mai bifat o performanță uriașă, una cu care Messi și Mbappe, rivalii săi la titlul de golgheter al CM 2026 nu se pot lăuda. Haaland este doar al patrulea fotbalist din istorie, care, la un Campionat Mondial, reușește să înscrie goluri decisive în patru meciuri de la turneul final. Până acum o mai făcuse doar Gerd Muller, în Mexic 1970. Dacă va aduce victoria Norvegiei și în partida cu Anglia, atacantul lui Manchester City îi va egala pe Salvatore Schillaci (1990) și Grzegorz Lato (1974), care au fost decisivi în cinci meciuri de la Cupa Mondială.

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4 – Erling Haaland is the fourth player to score as many as four match-winning goals in a single FIFA World Cup: 5 – 🇵🇱 Grzegorz Lato (1974)

5 – 🇮🇹 Salvatore Schillaci (1990)

4 – 🇳🇴 Erling Haaland (2026)

4 – 🇩🇪 Gerd Müller (1970) Difference. — OptaJoe (@OptaJoe)

Continuă cea mai tare luptă din istorie pentru titlul de golgheter

Este nebunie, așadar, la titlul de golgheter al Campionatului Mondial din acest an. Și este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când trei jucători diferiți (n.r. – Haaland, Mbappe, Messi) au marcat, fiecare, câte 7 sau mai multe goluri la un singur turneu final. Cea mai spectaculoasă cursă pentru „Gheata de Aur” din istoria Cupei Mondiale continuă:

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Kylian Mbappe – 7 goluri, 2 assist-uri Lionel Messi – 7 goluri Erling Haaland – 7 goluri Harry Kane – 6 goluri, 1 assist Ousmane Dembele – 4 goluri, 2 assist-uri Mikel Oyarzabal – 4 goluri, 1 assist Ismaila Sarr – 4 goluri, 1 assist Julian Quinones – 4 goluri, 1 assist Jude Bellingham – 4 goluri, 1 assist Vinicius Jr. – 4 goluri, 1 assist

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: For the first time in World Cup history, three different players have each scored 7 or more goals in a single tournament. ⚽🏆 The greatest World Cup Golden Boot race of all-time continues: 7 — Kylian Mbappé 🇫🇷

7 — Lionel Messi 🇦🇷

7 — Erling Haaland 🇳🇴

5 —… — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)