Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Se întâmplă pentru prima oară în istorie! E cel mai tare mondial: ce avantaj are Haaland în fața lui Messi și Mbappe, recorduri și statistici fantastice

Erling Haaland, Kylian Mbappe și Lionel Messi se luptă în acest moment pentru titlul de golgheter la CM 2026. Care este avantajul norvegianului și ce recorduri a mai stabilit după „dubla” cu Brazilia
Cristian Măciucă
06.07.2026 | 08:30
Se intampla pentru prima oara in istorie E cel mai tare mondial ce avantaj are Haaland in fata lui Messi si Mbappe recorduri si statistici fantastice
SPECIAL FANATIK
Se întâmplă pentru prima oară în istorie! E cel mai tare mondial: ce avantaj are Haaland în fața lui Messi și Mbappe, recorduri și statistici fantastice. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Continuă cursa pentru „Gheata de Aur” la Campionatul Mondial din SUA, Canda și Mexic. În acest moment, Erling Haaland (25 de ani), Kylian Mbappe (27 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) sunt umăr la umăr, fiecare cu câte 7 reușite. Dezlănțuit, atacantul lui Manchester City are șanse mari să le ia fața adversarilor săi, mai ales că a bifat noi recorduri odată cu „dubla” marcată împotriva Braziliei.

De ce e avantajat Haaland în lupta cu Mbappe și Messi pentru „Gheata de Aur”

Erling Haaland și Norvegia au reușit o performanță istorică. S-au calificat în premieră în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Nordicii au trecut cu 2-1 de Brazilia și se vor lupta cu Anglia pentru un loc în „careul de ași”. Meciul se va juca la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00. Marele merit pentru calificarea Norvegiei în sferturi îl are Haaland, care a marcat o „dublă” și a ajuns la cota 7 la CM 2026. Superstarul lui Man City împarte primul loc în clasamentul golgheterilor cu francezul Kylian Mbappe și cu argentinianul Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

Pe lângă performanța uluitoare de la acest Campionat Mondial, Erling Haaland se laudă și cu niște recorduri impresionante. Spre exemplu, grație „dublei” din meciul cu Brazilia, atacantul în vârstă de 25 de ani a ajuns la 14 meciuri consecutive în tricoul naționalei Norvegiei în care izbutește să marcheze. În tot acest timp, el a înscris nu mai puțin de 26 de goluri!

Erling Haaland, pe cale să egaleze un record vechi de 56 de ani

Pentru Erling Haaland, turneul final din SUA, Canada și Mexic este prima Cupă Mondială la care participă. Cu toate acestea, atacantul lui Manchester City are cifre uimitoare pentru un debutant. Din 1970, de la Campionatul Mondial din Mexic, nu s-a mai întâmplat ca un fotbalist să marcheze 7 goluri la prima sa Cupă Mondială. A făcut-o atunci Gerd Muller, care a înscris de 8 ori. Haaland îl poate egala și chiar depăși pe legendarul atacant german, dacă înscrie în sfertul de finală pe care Norvegia îl va disputa împotriva Angliei.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Haaland, omul golurilor decisive

După cele două goluri pe care i le-a marcat lui Alisson Becker în Brazilia – Norvegia 1-2, Erling Haaland a mai bifat o performanță uriașă, una cu care Messi și Mbappe, rivalii săi la titlul de golgheter al CM 2026 nu se pot lăuda. Haaland este doar al patrulea fotbalist din istorie, care, la un Campionat Mondial, reușește să înscrie goluri decisive în patru meciuri de la turneul final. Până acum o mai făcuse doar Gerd Muller, în Mexic 1970. Dacă va aduce victoria Norvegiei și în partida cu Anglia, atacantul lui Manchester City îi va egala pe Salvatore Schillaci (1990) și Grzegorz Lato (1974), care au fost decisivi în cinci meciuri de la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața...
Digisport.ro
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți

Continuă cea mai tare luptă din istorie pentru titlul de golgheter

Este nebunie, așadar, la titlul de golgheter al Campionatului Mondial din acest an. Și este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când trei jucători diferiți (n.r. – Haaland, Mbappe, Messi) au marcat, fiecare, câte 7 sau mai multe goluri la un singur turneu final. Cea mai spectaculoasă cursă pentru „Gheata de Aur” din istoria Cupei Mondiale continuă:

ADVERTISEMENT
  1. Kylian Mbappe – 7 goluri, 2 assist-uri
  2. Lionel Messi – 7 goluri
  3. Erling Haaland – 7 goluri
  4. Harry Kane – 6 goluri, 1 assist
  5. Ousmane Dembele – 4 goluri, 2 assist-uri
  6. Mikel Oyarzabal – 4 goluri, 1 assist
  7. Ismaila Sarr – 4 goluri, 1 assist
  8. Julian Quinones – 4 goluri, 1 assist
  9. Jude Bellingham – 4 goluri, 1 assist
  10. Vinicius Jr. – 4 goluri, 1 assist

  • 54 de selecții și 62 de goluri are Erling Haaland la naționala de seniori a Norvegiei
  • 57 de goluri a marcat Erling Haaland în 58 de meciuri din UEFA Champions League
7,00 este cota Betano pentru „Haaland golgheter la CM 2026”
Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al...
Fanatik
Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al șaselea titlu mondial
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după...
Fanatik
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului
Cele 3 cuvinte spuse de Harry Kane după ce Anglia a bătut Mexic....
Fanatik
Cele 3 cuvinte spuse de Harry Kane după ce Anglia a bătut Mexic. A descris perfect partida
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea...
iamsport.ro
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea contractelor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!