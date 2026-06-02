Se întoarce pe teren! Una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din istorie va juca la Wimbledon

ADVERTISEMENT

Jucătoarea canadiană – finalistă la simplu la Wimbledon în 2014 –s-a retras din tenisul profesionist în iulie anul trecut, în orașul său natal, Montreal.

După numai câteva luni, ea a fost invitată de organizatorii de la SW19 să participe la competiția Legends, un eveniment anual dedicat foștilor sportive profesioniști, care are loc în timpul turneului. De asemenea, ea va lucra pentru BBC ca parte a echipei de comentatori. Acest rol vine în urma recenziilor pozitive primite în timp ce lucra pentru platforma TNT Sports din SUA, fanii apreciind că ea este foarte naturală în fața camerei.

ADVERTISEMENT

Bouchard, în vârstă de 32 de ani, a vorbit despre tranziția de la jucătoare la comentatoare, precum și despre planurile sale pentru această vară. „Până acum îmi place la nebunie. Îmi place să apar în direct la televizor. Simt că îmi dă acea adrenalină pe care o simțeam când jucam tenis. Nu știu cum mă descurc până acum. Mă simt ca un copil într-o lume nouă. Fac tot ce pot”, a spus canadianca, prezentă și la Roland Garros.

Va lucra pentru BBC la Londra

„Voi lucra pentru BBC la Wimbledon. Și apoi voi juca și în cadrul evenimentului Legends, ceea ce este o premieră pentru mine la un turneu de Grand Slam. Mi se pare amuzant. M-am retras din activitate în august anul trecut, iar în decembrie am primit un e-mail de la Wimbledon.

ADVERTISEMENT

M-au invitat la turneul Legends iar eu le-am spus: «Băieți, au trecut doar trei luni, abia m-am retras, nu pot să mai aștept un an?» Dar, desigur, este o mare onoare. Așa că abia aștept să particip”, a mai spus Eugenie.

ADVERTISEMENT

În timpul șederii sale de două săptămâni la Paris, la Roland Garros, unde lucrează pentru TNT Sports US, ea nu a avut ocazia să viziteze prea mult din oraș, deoarece a fost ocupată cu munca de televiziune. „Am ieșit în oraș de două ori pentru cină. A fost distractiv de fiecare dată când am avut serile libere. Și, în afară de asta, mă bucur pur și simplu de locație și de Roland Garros.

ADVERTISEMENT

Pentru mine este uimitor să fiu cu adevărat cufundată în atmosfera unui turneu de Grand Slam. Nici măcar când jucam nu m-am simțit așa. Pentru că, înainte, pur și simplu jucam meciul, mă întorceam la hotel și nu-mi făceam griji pentru nimic altceva. Nu am petrecut niciodată 12 ore pe zi la un turneu de Grand Slam, nici măcar la vreun alt tip de turneu”, a mai afirmat Bouchard.

Canadianca e în top 10 la pickleball

– este cunoscută de mulți fani ai tenisului pentru parcursul său până în finala de simplu de la Wimbledon, de acum 12 ani. Ea a eliminat-o atunci în semifinale pe Simona Halep cu 7-5, 6-2. Deși a pierdut cu 6-3, 6-0 în fața jucătoarei cehe Petra Kvitova, Bouchard, ea a devenit atunci prima jucătoare de tenis canadiană care a ajuns în finala de simplu a unui turneu de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

„Nici măcar nu sunt sigură unde se află trofeul meu. Nu sunt genul de persoană care să expună lucrurile. Nu este stilul meu. Probabil se află într-un depozit al familiei mele din Montreal. La pickleball, sunt în top 10. Doar la simplu. La dublu, sunt o dezastru. Așa că, probabil, media se situează la un nivel rezonabil. A fost distractiv să învăț o nouă abilitate.

Am jucat tenis timp de 20-25 de ani. A fost distractiv să încerc și să-mi pun la încercare limitele. Sunt mai puține asemănări decât te-ai aștepta. Racheta de paddle este mult mai scurtă decât una de tenis.

Terenul este evident mai mic, iar mingea este din plastic. Așadar, este foarte, foarte diferit. Mi se pare destul de dificil să stau la linia de fund și să execut toate loviturile scurte și jocul la fileu. Așa că încă învăț multe dintre aceste abilități”, a punctat fostul număr 5 mondial.