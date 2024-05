în sezonul următor cu formația din Bănie și vrea să lupte pentru titlu. Astfel, s-a discutat și .

Se întoarce Sorin Cârțu la Universitatea Craiova? “Întotdeauna am răspuns pozitiv când s-a apelat la mine!”

La ultima adunare a acționarilor de la Universitatea Craiova a fost chemat de către Mihai Rotaru și Sorin Cârțu, chiar dacă nu mai face parte din club.

Patronul oltenilor are un mare respect pentru legenda din Bănie, iar pe motivul invitației la întâlnirea cu acționarii, au apărut și primele legături.

Astfel, la FANATIK SUPERLIGA, Cârțu a fost întrebat dacă va semna cu Universitatea Craiova din sezonul viitor. Fostul președinte al oltenilor a oferit un răspuns categoric.

“Nu am semnat și nu mai puneți presiune. Nu am avut nicio discuție în sensul acesta. Din punctul meu de vedere este singurul club pentru care nu sunt orgolii.

Întotdeauna când Universitatea m-a cerut am zis OK. Bine, dacă am avut posibilitatea să fac asta și nu eram sub contract cu alte echipe, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori.

Dar când au avut nevoie, mai ales în perioadele dificile, am fost și mi-am îndeplinit obiectivul de fiecare dată. Asta în ceea ce privește antrenoratul. Am fost când erau la retrogradare. De aceea nu am avut ca obiectiv titlul.

Când se reglau lucrurile începeau să spună că sunt dificil, că am pretenții. Toți care au fost au făcut așa. Începeau să acționeze într-un mod în care m-au deranjat.

Eu când sunt în casa cuiva și nu are plăcerea să stea cu mine la masă, nu am treabă, mă ridic și plec. Am atâtea mese unde pot să stau cu altcineva”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, despre revenirea lui Sorin Cârțu în Bănie

“Nu pot să dau din casă. Gândiți-vă că noi am avut în 17 aprilie Adunarea Generală a Acționarilor, în care s-a luat la cunoștință bilanțul, s-a stabilit mărirea de capital social de 5 milioane de euro.

Singurul invitat din exterior a fost domnul Cârțu. Asta cred că spune multe! Nu știți că nu scoateți de la mine? Nu discutăm acum”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA pe .

Revine Sorin Cârțu la Universitatea Craiova?