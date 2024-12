Se învârt cifre colosale la Genoa! Ce sume trebuie să scoată Dan Șucu din buzunar

Rapoartele salariale arată că în mare parte. Acționarul Rapidului a băgat deja 45 de milioane de euro în formația din Serie A pentru 77% din club.

Cheltuieli colosale la Genoa. Ce sume trebuie să scoată Dan Șucu din buzunar

Potrivit celor de la , salariile anuale la Genoa sunt de aproximativ 35 de milioane de euro, pe lângă acestea, formația din Serie A are și alte .

În cadrul unei discuții despre preluarea echipei din Serie A de către acționarul Rapidului, Florin Manea a dezvăluit mai multe detalii despre situația financiară a clubului italian.

Impresarul lui Radu Drăgușin cunoaște o parte din cheltuielile pe care Genoa le are anual datorită relației pe care și-a creat-o cu anumiți apropiați ai clubului din perioada în care fundașul României evolua acolo.

Așadar, Manea a mărturisit că suma pe care o scoată din buzunar anual este de aproximativ 100 de milioane de euro. Acesta a menționat și faptul că Genoa are datorii de zeci de milioane de euro, dar și care sunt veniturile din drepturile TV.

“60 de milioane de euro brut e doar masa salarială, nu mai vorbim de deplasări, de… Sunt alte cheltuieli. Te duci în 100 de milioane sigur (n.r. cheltuieli anuale).

Mai sunt cred că datorii de vreo 60 de milioane. Vreo 35 de milioane primește Genoa din drepturile TV”, a declarat Florin Manea la .

Cota de piață a celor de la Genoa, conform este de 144,6 milioane de euro. Danezul de 23 de ani, , este cel mai bine cotat jucător al formației din Serie A, evaluat la 20 de milioane de euro.

Cele mai mari 10 salarii anuale de la Genoa

1. Andrea Pinamonti – 4.440.000 de euro pe an

2. Junior Messias – 3.700.000 de euro pe an

3. Vitinha – 3.330.000 de euro pe an

4. Fabio Miretti – 1.850.000 de euro pe an

5. Milan Badelj – 1.800.000 de euro pe an

6. Pierluigi Gollini – 1.480.000 de euro pe an

7. Mattia Bani – 1.300.000 de euro pe an

8. Aaron Martin – 1.280.000 de euro pe an

9. Ruslan Malinovskyi – 1.280.000 de euro pe an

10. Morten Thorsby – 1.000.000 de euro pe an