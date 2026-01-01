Sport

Se lasă Anthony Joshua de box după accidentul teribil? „Am dureri în tot corpul”

Cum se simte, de fapt, boxerul britanic Anthony Joshua după accidentul sever în care au murit cei doi antrenori ai săi. Ce a declarat acum sportivul.
Alexa Serdan
01.01.2026 | 23:00
Se lasa Anthony Joshua de box dupa accidentul teribil Am dureri in tot corpul
Anthony Joshua a fost externat din spital. Sursa foto: Instagram.com
În timp ce se afla în Nigeria pentru a-și vizita familia, Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. În urma acestuia au decedat două persoane. Iată ce se întâmplă cu pugilistul în vârstă de 36 de ani, după externarea din spital.

Anthony Joshua, despre starea sa medicală după accidentul de circulație

Anthony Joshua a fost la un pas de tragedie în ultimele zile din 2025. Mașina în care se afla a provocat un accident sever, în Nigeria, care a dus la moartea a doi bărbați. Mai exact, este vorba de antrenorii personali ai pugilistului.

Sina Ghami și Latif „Latz” Ayodele sunt cei care au murit în urma tragicului impact cu un camion parcat pe banda de urgență. Vehiculul nu era semnalizat, boxerul britanic scăpând cu răni minore. Cu toate acestea, a ajuns pe mâinile medicilor.

A fost internat de urgență în spital, unde starea de sănătate i-a fost monitorizată până pe 1 ianuarie 2026. A fost externat din unitatea medicală, sportivul precizând care este starea sa de sănătate în momentul de față.

Inițial, s-a spus că nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol, dar se pare că realitatea este alta. Anthony Joshua a declarat că are dureri în tot corpul, fără să dea mai multe informații despre ce se întâmplă cu el.

„Am dureri în tot corpul”, a spus pugilistul profesionist britanic, după ce a fost externat din spital, în prima zi din 2026, conform walesonline.com. Declarația i-a făcut pe mulți să creadă că Anthony Joshua va renunța la box.

Anthony Joshua, profund marcat de moartea celor doi prieteni

Informația că boxerul britanic a ieșit din unitatea medicală în care se afla a fost confirmată de comisarul de informații al statului Lagos, Gbenga Omotoso. Acesta a emis un comunicat pe rețeaua X în care a dezvăluit că Anthony Joshua a fost considerat apt clinic pentru a se recupera „acasă”.

Ulterior, pugilistul a mers la casa funerară din Lagos pentru a-și prezenta ultimul omagiu pentru moartea celor doi prieteni decedați. În orele următoare trupurile neînsuflețite ale celor doi antrenori vor fi repatriate.

Celebrul sportiv este extrem de îndurerat din cauza pierderii celor doi prieteni apropiați. Antrenorii personali au murit pe 29 decembrie 2025. Ei se aflau pe partea dreaptă a mașinii care a lovit un camion lăsat nesemnalizat pe partea carosabilă.

