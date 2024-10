Se mai întoarce Dan Diaconescu în politică? Anunț ferm al omului de televiziune: „Am pierdut tot”

Dan Diaconescu a fost, marți, invitatul lui Horia Ivanovici, la emisiunea Sport și Politică, difuzată pe FANATIK.RO. Diaconescu a spus că, deși duce dorul politicii, dar nu s-ar mai întoarce, ținând cont de tot ce a pierdut.

„Am pierdut mulți bani în politică și mi-a luat și libertatea”

Dan Diaconescu, invitatul lui Horia Ivanovici la Sport și Politică, la FANATIK. RO, a vorbit despre politică, spunând că „i-a luat tot”, de aceea nu s-ar mai întoarce. „Nu n-aș mai vrea, am uneori dorul ăsta, că lumea mai spune nea Dane, vino să faci, să dregi, și-mi vine așa, un pic, dar când îmi aduc aminte că politica mi-a luat tot, deci politica mi-a luat două televiziuni, OTV și DDTV, mi-a luat cei 68 de parlamentari pe care au îi introdusesem în Casa Poporului, mi-a luat bani mulți, am pierdut mulți bani în politică și mi-a luat și libertatea”, a declarat Diaconescu.

Oferta lui Adrian Sârbu

Cunoscutul realizator a enumerat și cât a pierdut după ce a intrat în politică, în primul rând televiziunile, între care OTV. Diaconescu a precizat că pentru OTV ajunseseră să se ofere milioane de dolari și ulterior de euro, unul din ofertanți fiind chiar . „Hai să socotim așa. Ce-am pierdut banii buni, știți că se vorbește de banii buni și banii care puteau să vină. Deci, banii buni am pierdut așa: două televiziuni, pe una dintre ele, OTV, aveam oferte galopante, cum să spun, la începutul anului 2000 s-au oferit șase milioane de dolari, pe urmă zece, pe urmă 13 milioane de euro, întrebați-l pe Adrian Sârbu, mi-a oferit ProTV, când era condus de Sârbu, parcă pe 80% din acțiuni”, a spus Diaconescu.

Ultima strigare, 25 de milioane de euro

Ofertele pentru OTV au început să crească, ultima fiind de valoarea a 25 de milioane de euro pentru 60% din acțiuni. „Apoi am ajuns la 25 de milioane de euro pe 60% din acțiuni, asta prin anul 2007-2008, când eram cu Elodia. Ultima ofertă scrisă pe care cred că o am acasă, 25 de milioane de euro pentru 60% din acțiuni, în 2007-2008”, a continuat el.

Întrebat cine i-a făcut oferta, Dan Diaconescu nu a dorit să dea nume, spunând că „asta era doar o cotă de piață”. Dan Diaconescu a spus că regretă că nu a acceptat oferta lui Sârbu în numele companiei mamă, CME, care i-a oferit și posibilitatea să pună pe picioare televiziuni de genul OTV în mai multe țări din Europa.

Frica de avion

„Știți de ce regret că nu am vândut? Fiindcă în pachetul ăsta de acțiuni ei îmi mai ofereau ceva, adică mă obligau să fac televiziuni gen OTV în toate țările unde ei aveau televiziuni – erau Slovacia, Cehia, Polonia, Bulgaria – și primeam 10% din acțiunile acelei televiziuni, plus un salariu, bineînțeles”, a spus Diaconescu.

„Ce m-a speriat cel mai tare? Eu l-am întrebat pe Sârbu, băi nea Adriane dar cum să fac eu toate televiziunile astea, șapte televiziuni. Păi, zice, nu mai faci televiziunea aia a ta, eu o iubeam. Cum să nu mai fac? Păi, zice, faci sâmbăta-duminica doar emisiunea. Păi și de luni până vineri? Zice, luni zbori în Bulgaria, marți de duci la Praga, miercuri la Bratislava, joi la Varșovia….”, a adăugat el.

„Dar îți dai seama ce fraier am fost”

Diaconescu a continuat arătând că a refuzat oferta deoarece presupunea deplasări zilnice cu avionul, mijloc de transport de care îi este frică. „În plus îmi ziceam că mă duc în cinci țări din Europa, nu știu limba, nu știu nimic, să fac acolo televiziune. Dar îți dai seama ce fraier am fost, că acum aveam 10% din cinci televiziuni europene, aveam altă postură, nici nu mai veneam invitat la tine, spuneam că n-am timp”. „Nici nu cred că mai pățeam ceva. Atenție, oferta asta a ProTV era în anii 2006, vă dau în scris că nu mai pățeam nimic, nu se mai închidea nici un OTV dacă era deținut de ProTV”, a adăugat el.

Imobilul de zeci de milioane

Referitor la câtă avere personală a pierdut, Dan Diaconescu a socotit întâi închiderea OTV, pe care nu a mai putut-o vinde, deci o pierdere de 25 de milioane, la oferta maximă. Omul de televiziune a enumerat o altă pierdere. „Faptul că a venit un prieten (…) și mi-a oferit un bloc de 14.000 de metri utili în zona limitrofă Primăverii cu Herăstrău, deci ar face 3000-4000 metru pătrat, nu știu cât e în ziua de astăzi. Iată un bloc de 50 de milioane pe care mi l-a oferit, așa, ca să fac eu o fuziune prin absorbție cu partidul meu care luase 16% cu partidul lui care avea 1% sau sub 1%, socotiți-i și pe ăștia”, a spus el.

„Că eu dacă luam blocul ăsta, acuma uite, eu stau în Primăverii și ca să vin aici la dumneavoastră eu o iau pe traseul ăsta și am avut blocul pe mâna stângă. Mă uitam la ceas, să nu întârzii la emisiune și mă ia, așa, visceral, o durere de burtă, mi se strânge stomacul când trec pe lângă blocul ăla. Știi de ce? Fiindcă, lasă banii, că blocul face 30-50 de milioane, că avea și contract de închiriere, și-l are, de un milion de euro pe an, un chiriaș de ăsta stabil” a adăugat Diaconescu.

„Mi-era rușine de oameni”

Și aici, a spus Diaconescu, dacă accepta să ia acel imobil, nu mai avea nici o problemă, era, poate și la guvernare, avea și bani și nu i se mai închideau televiziunile. „Aveți de-a face cu un personaj, poate acum nu mă credeți, dar când o să se desecretizeze toate treburile astea, că toate au fost probabil înregistrate, notate, peste zece ani treizeci de ani, cincizeci de ani, o să mă pomeniți. O să ziceți, băi, Diaconescu ăla chiar a renunțat la un bloc…câți români ar fi refuzat acest lucru. Și eu am refuzat din două motive. Odată că nu știam ce să le zic telespectatorilor care m-ar fi întrebat de ce am făcut fuziune cu ăia …Mi-era rușine de oameni, nu puteam să spun că am luat un bloc”, a spus Diaconescu.

1,5 milioane de fani

Invitatul lui Horia Ivanovici a precizat că avea 1,5 milioane de fani, fideli emisiunii sale, dar că acum lumea l-a cam „uitat”. „Fac o paranteză, oamenii m-au cam uitat, m-au cam abandonat, o mică parte din fanii mei, aveam 1,5 milioane de oameni care se uitau minut cu minut la emisiune, conform statisticilor. Cred că trei patru sute de mii mai țin la mine, dar restul m-au abandonat. Și eu stăteam ca prostul și ziceam că pentru ăștia 1,5 milioane n-am luat blocul ăla, n-am făcut aia, n-am vândut aia…

Nimic n-am făcut timp de 17 ani cât a durat voga asta a mea de televiziune. Lumea nu știe, eu am debutat în 1996 la o televiziune, Supernova, apoi am continuat la Tele7abc în 1997, în 2000 mi-am făcut OTV-ul meu, care în 2013 a dispărut. Deci eu am activat vreo 17 ani pe piață și 12 ani am avut interdicție”, a precizat Diaconescu.

La CNA, prea târziu

În privința OTV, Dan Diaconescu a precizat că motivul închiderii a fost neplata unei amenzi a CNA, a dorit să o achite, dar, spune el, decizia fusese deja luată. „Că la OTV motivul închiderii a fost că nu am plătit niște amenzi, m-au anunțat colegii că CNA-ul ne-a luat licența că nu am plătit amenda, 5.000 de lei cum era atunci. 5.000 de lei aveam permanent în buzunar, zi hai repede că alerg eu la CNA sau să vină cineva la casierie să depunem banii ăștia. Și la CNA mi s-a spus e târziu, s-a luat hotărârea”, a spus el.

„Mi-e clar că trebuie să-mi găsească ceva când și când”

În concluzie, a arătat părintele OTV, politica nu mai este o opțiune a sa, de altfel familia nu l-ar mai lăsa să o facă. Diaconescu a mai spus că a fost vinovatul de serviciu al diferitelor conduceri ale țării pentru că permanent „trebuiau să-i găsească ceva”. „N-aș mai vrea să intru mi-a ajuns, în primul rând că cei din jurul meu nu m-ar mai lăsa, familia mea, eu sunt un luptător, găsesc în orice situație o parte bună a lucrurilor dar familia mea a fost distrusă, eu însumi, mi-au apărut pete de stres, de doi ani de zile de când e cu scandalul ăsta. Mi-e clar că trebuie să-mi găsească ceva când și când. În 96-97 mi-au găsit cu Rona Hartner, atentat la siguranța națională, primul dosar, am scăpat, pe vremea aia erau oameni cât de cât mai echilibrați”, a explicat Diaconescu.

„Ce-or mai inventa, ce-or mai găsi?”

„Apoi am avut alte dosare cu evaziune fiscală, cu infracțiuni de încălcare a regimului vămilor, prin anii 2000-2001, regimul Adrian Năstase, apoi au venit anii 2007-2008 regimul Băsescu cu un șantaj despre care ăla șantajat a spus nu-l cunosc pe nea Dan, n-avea cum să mă șantajeze dacă nu mă cunoaște, apoi vine închiderea OTV-ului (…) În februarie în acest an urma să-mi expire interdicția de televiziune și de politică, că sunt la un loc prinse. Și m-am gândit: ce-or mai inventa, ce-or mai găsi”, a adăugat el.

Invitatul lui Ivanovici a opinat că a fost victima „trendului” anticorupție din anii 2007-2008, și că în România trebuiau găsiți „corupți celebri”. După acest trend, a spus Diaconescu, a început vânătoarea unor celebrități pentru presupuse fapte petrecute cu mulți ani în urmă, cum este, spun el, cazul lui , sau a fondatorului Wikileaks, Julian Assange.

„Și mă uitam la televizor că trendul mondial în anii 2007-2008 era cu anticorupția, toată lumea era cu corupția în gură, și trendul a venit și în România, hai să avem și noi corupții noștri. Ce corupți găsim? De ăștia celebri, că dacă găsim necunoscuți n-am făcut nimic. Și s-a terminat cu corupția, acum poți să furi oricât, se pare nu mai interesează pe nimeni.

„Acum merge cu infracțiuni de astea atractive, cu fete, pentru public”

Și a venit apoi trendul ăsta mondial cu Trump săracul, că l-au luat că într-o cabină de probă, acum 38 de ani făcuse nu știu ce. Îl luase pe băiatul de la Wikileaks tot așa că nu știu ce făcuse el cu 20 de ani înainte. Și mi-am dat seama că acum merge cu infracțiuni de astea atractive, cu fete, pentru public, care nu mai pare interesat că a furat cineva un miliard de dolari”, a declarat Diaconescu, precizând că familia lui a trecut cu bine peste acuzațiile ce i-au fost aduse.

Dan Diaconescu s-a întrebat cum se explică și faptul că i s-au ridicat interdicțiile de politică a doua zi după ce s-au închis listele la biroul electoral pentru candidatura la președinție. „Eu oricum nu candidam, dar vreau să vă spun că e o coincidență mare. Pe mine m-au lăsat să candidez când nu mai e voie să candidez”, a spus el.

Legătura cu George Simion

Diaconescu a relatat și o întâmplare legată de aranjarea unei întâlniri dintre un prieten de-al său cu liderul actual al AUR, George Simion. „Pe 5 aprilie s-a mai întâmplat un eveniment. Mă rogă un prieten să-i fac o întâlnire cu un lider politic, cu George Simion, dar am zis să nu spunem nume că e campanie electorală. Și eu mă întâlnesc la propunerea mea într-un restaurant din cartierul Primăverii cu acești doi domni, le fac cunoștință. Mi-a cauzat acest dosar și faptul că lumea mă asimilează pe mine ca fiind nașul lui Simion, ceea ce este parțial adevărat, am fost martor la nunta lui, martor în acte la starea civilă”, a relatat Diaconescu.

Filajul din Primăverii

Diaconescu a povestit cum și-a dat seama că era filat. „Acest domn pe care eu îl cunosc dinainte de 2020, înainte ca lumea să audă de George Simion, și el tot glumea la telefon, spunea domnule președinte fondator. I-am zis nu mai glumi cu treaba asta că ăștia care ne ascultă o iau de bună, nu trec acolo ghilimele sau ceva… Și pe data de 5 aprilie, că aici pe mine m-a deranjat și am răsuflat ușurat, tot ce vă povestesc acuma este în dosarul meu, și poate o să mă întrebați ce legătură are cu fetele treaba asta? Păi eu știu ce legătură, că asta întrebăm și noi. Ce-i cu discuțiile mele, nu numai cu George Simion?

Cu șase zile înainte, telefoane ascultate, filaj. Eram în restaurantul ăsta, eu am ales locul, nu pot să zic, avem servicii secrete bune, eu nu m-am prins. Deci eu stăteam în vitrina unui restaurant în cartierul Primăverii, mașina de filaj, am văzut-o ulterior, era la șase metri pe trotuarul celălalt. Au luat frumos pe ambiental toată discuția”, spune el.

A refuzat un loc de vârf în AUR

Dan Diaconescu a mai spus că Simion i-a făcut o ofertă să vină în partid, dar nu oricum ci la nivel de vârf, dar că a refuzat acest lucru. „Și în timpul discuției, care a ținut vreo oră-două, eu n-am ce face, George se grăbea și eu i-am zis mai stai, mai bem o bere, că și așa nu am serviciu, nu am ocupație, nu am carte de muncă, și el îmi zice: tătuțu ia să vii mâine la birou, la Parlament. Păi ce să caut? Să-și fac eu carte de muncă, că și așa, zice el, n-avem președinte fondator, mână dreaptă, ceva. Norocul meu că zic nu, dar discuția asta apărea în dosar. Și am întrebat, ce caută asta aici? Dom’le, ăsta-i raportul de la filaj, de la nu știu ce. Păi nu e în regulă, ce faceți în țara asta?”, a spus el.

La dosar: „Voce mieroasă”

Tot Diaconescu a mai spus o altă întâmplare, când a fost sunat de o studentă din Iași care l-a rugat să o ajute să-și facă lucrarea de diplomă pe tema OTV, pentru aceasta fiind necesar să vină la București. Diaconescu i-a spus că o susține. Însă, în dosarul său, precizează el, apare la un moment dat o insinuare, între paranteze: „voce mieroasă”.

„Pe urmă, în convorbirile mele mă sună o doamnă și zice domnule Diaconescu am și eu o lucrare de diplomă pe tema OTV, studentă la Iași, voia să-și facă o lucrare de diplomă pe tema OTV, eu îi spun că o susțin, ce are nevoie, săi- semnez lucrarea de diplomă și așa mai departe. Și ce credeți că apare în dosarul meu la discuția asta, în care eu zic da, bună ziua, spun că o ajut, în paranteză? ‘Voce mieroasă’. „Ce vreți să spuneți?”, a întrebat Diaconescu.

