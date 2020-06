Și medicul de la FC Botoșani are coronavirus. A suferit un atac de panică și a ajuns la spital. U Craiova – FC Botoșani nu se joacă. LPF a înștiințat oficial cluburile. Liga 1, în pericol! Update

Un nou caz de coronavirus a apărut în fotbalul din Liga 1, după cel cu magazionerul de la Dinamo. Medicul echipei FC Botoșani, Petre Rădăuceanu, a fost confirmat pozitiv. Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani a fost amânată.

UPDATE, 11 iunie, ora 22:38 / Liga Profesionistă de Fotbal a înștiințat în mod oficial cluburile Universitatea Craiova și FC Botoșani că partida programată pentru vineri seara nu se va mai disputa.

Este cel de-al treilea caz din fotbalul românesc de astăzi, după magazionerul echipei Dinamo București și Teia Sponte.

„Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat, la un loc cu toată echipa, așa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii pași, cei de la DSP vor decide“, a declarat cel infectat pentru Monitorul de Botoșani.

Oficialii celor de la FC Botoșani sperau ca partida contra Universității Craiova, programată vineri, de la 20:00, să se poată disputa, întrucât medicul nu a intrat în contact cu jucătorii și cu mare parte din staff-ul echipei, dar LPF a fost fermă: nu se joacă!

Valeriu Iftime spune că nu era angajatul clubului

„N-a avut gripă sau noul virus sau mai știu eu ce. Oricum, el nu e angajatul clubului, n-a fost la antrenamentele echipei, ci doar a făcut deplasarea ca să avem medic la Craiova. El a mers cu mașina alături de un maseur și de delegatul formației. Toți trei au fost izolați, n-au intrat în contact cu echipa în Bănie.

Conform protocolului, toată delegația a făcut testul COVID înainte de plecare. De-abia seara, la ora 18:00, am fost anunțați de situația nou creată, că e confirmat pozitiv. A fost ghinion teribil, de-abia s-a întors omul din concediu medical, el având doar contract de colaborare cu noi. Noi am anunțat forurile superioare, probabil, există un protocol și la Craiova, vor fi copiii ăia controlați”, a declarat Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, pentru Gsp.



A făcut un atac de panică și a ajuns la spital

Și cum un necaz nu vine niciodată singur, medicul Petre Rădăuceanu a suferit un atac de panică la momentul când a aflat vestea infectării cu coronavirus. A fost nevoie să vină o ambulanță, iar în momentan el se află internat la Spitalul Numărul 3 din Craiova, fiind sub observație medicală.

Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că acestea nu sunt singurele probleme de sănătate ale medicului Petre Rădăuceanu. El ar fi suferit un preinfarct în urmă cu 3 luni, peste care a trecut însă cu bine.

În plus, există zvonuri și că un jucător al echipe moldovene ar fi fost infectat cu coronavirus. Este vorba de un junior în vârstă de 16 ani care se antrenează cu echipa mare, însă acesta nu a făcut deplasarea cu lotul la Craiova.

Justin Ștefan a confirmat anularea meciului

Conform protocolului agreat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportul și Institutul Național de Sănătate Publică, meciul de mâine de la Craiova va fi amânat și va fi pornită o anchetă epidemiologică pentru stabilirea contacților persoanei infectate.

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a declarat, în direct la Digisport, că Liga profesionistă d eFotbal a înștiințat deja ambele formații că partida programată pentru vineri seară se amână pentru o dată ulterioară.

„Ce s-a întâmplat și la Dinamo, se întâmplă și aici. Pregătim adresele către cele două cluburi, Craiova și Botoșani, și spunem că partida va fi amânată pentru o dată ulterioară. Se deschide o anchetă epidemiologică, DSP stabilește cu ce persoane a intrat în legătură medicul. Acele persoane intră în carantină 14 zile, indiferent de regulamentele Federației sau de Ordinul Ministerului.

Testarea de peste 5 zile va edifica doar dacă acei oameni sunt pozitivi. Testul făcut înainte, spun autoritățile medicale, că e irelevant acum. Acum se analizează dacă vor fi izolați la Craiova, unde se află acum, sau la Botoșani”, a declarat Justin Ștefan.

Jucătorii lui FC Botoșani vor sta în izolare 14 zile, posibil chiar la Craiova

Fotbaliștii și stafful de la FC Botoșani vor intra în izolare timp de 14 zile, conform măsurilor de prevenire a răspândirii virusului prevăzute în protocoalele stabilite.

Echipa moldavă se află deja la Craiova. Marius Croitoru și elevii săi sunt în acest moment la Hotel Rexton și ar putea rămâne pentru 14 zile. Și angajații hotelului unde stau moldovenii vor intra în izolare pentru 14 zile. În funcție de rezultatele anchetei epidemiologice conduse de DSP, se vor hotărî pașii următori.

Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște, cele două formații rămase fără adversari în acest restart de campionat, vor disputa un meci amical, mâine seară. Partida va începe la ora 20:00 și va transmisă în direct de Digi Sport 1.

Oficialii clubului oltean au refuzat să facă deocamdată declarații până în momentul în care vor fi înștiințați oficial de LPF că meciul cu FC Botoșani nu se va mai disputa.