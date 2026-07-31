Se mai joacă Oțelul – Dinamo? Anunțul LPF după tragicul accident. Exclusiv

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Dinamo trece prin clipe grele, după ce microbuzul în care se afla echipa secundă a clubului s-a izbit violent de un pom. Șoferul ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, lucru ce a dus la tragicul accident. Vineri seară, de la ora 21:30, este programat meciul de la Galați, contra Oțelului, iar LPF a făcut anunțul cu privire la această partidă.

Ce se întâmplă cu Oțelul – Dinamo după accidentul grav al echipei secunde a „câinilor”

Vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, este programat meciul de la Galați dintre Oțelul și Dinamo, însă disputarea partidei este pusă sub semnul întrebării deoarece clubul din „Ștefan cel Mare” trece prin clipe cumplite

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inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, iar FANATIK a contactat LPF pentru a oferi detalii despre partida programată peste câteva ore, însă Justin Ștefan a explicat următoarele: „Liga Profesionistă de Fotbal nu a primit o astfel de cerere până la această oră”, a declarat secretarul general al LPF, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care este bilanțul victimelor după tragicul accident în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo

Momentan, este confirmat un singur deces, acela a lui Constantin Covaciu, maseurul echipei. Starea șoferului nu a fost făcută publică încă, însă acesta ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, lucru ce l-a făcut să piardă controlul microbuzului.

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De asemenea, zece pasageri au avut nevoie de îngriji medicale, iar la fața locului s-a deplasat și un elicopter SMURD, care a preluat câteva dintre victime. Într-un comunicat emis de club,