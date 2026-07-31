Sport

Se mai joacă Oțelul – Dinamo? Anunțul LPF după tragicul accident. Exclusiv

Ce se întâmplă cu meciul Oțelul - Dinamo, programat vineri, de la ora 21:30, după accidentul teribil în care a fost implicată echipa secundă a „câinilor”. LPF a făcut anunțul
Ciprian Păvăleanu
31.07.2026 | 12:06
Se mai joaca Otelul Dinamo Anuntul LPF dupa tragicul accident Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă cu meciul Oțelul - Dinamo după accidentul de la Câmpulung Muscel? Anunțul Ligii Profesioniste de Fotbal. Foto: Colaj FANATIK
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Dinamo trece prin clipe grele, după ce microbuzul în care se afla echipa secundă a clubului s-a izbit violent de un pom. Șoferul ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, lucru ce a dus la tragicul accident. Vineri seară, de la ora 21:30, este programat meciul de la Galați, contra Oțelului, iar LPF a făcut anunțul cu privire la această partidă.

Ce se întâmplă cu Oțelul – Dinamo după accidentul grav al echipei secunde a „câinilor”

Vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, este programat meciul de la Galați dintre Oțelul și Dinamo, însă disputarea partidei este pusă sub semnul întrebării deoarece clubul din „Ștefan cel Mare” trece prin clipe cumplite în urma accidentului rutier în care a fost implicată echipa secundă.

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În urma impactului, mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, iar maseurul clubului a murit pe loc. FANATIK a contactat LPF pentru a oferi detalii despre partida programată peste câteva ore, însă Justin Ștefan a explicat următoarele: „Liga Profesionistă de Fotbal nu a primit o astfel de cerere până la această oră”, a declarat secretarul general al LPF, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care este bilanțul victimelor după tragicul accident în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo

Momentan, este confirmat un singur deces, acela a lui Constantin Covaciu, maseurul echipei. Starea șoferului nu a fost făcută publică încă, însă acesta ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, lucru ce l-a făcut să piardă controlul microbuzului.

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De asemenea, zece pasageri au avut nevoie de îngriji medicale, iar la fața locului s-a deplasat și un elicopter SMURD, care a preluat câteva dintre victime. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a suferit o fractură la mână și a avut nevoie, de asemenea, de intervenția medicilor. Într-un comunicat emis de club, Dinamo a explicat că restul pasagerilor se află în afara oricărui pericol în momentul de față.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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