Se mai joacă PSG – Barcelona? Polițiștii au cerut amânarea meciului din Champions League

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Parisul se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului din UEFA Champions League. PSG și Barcelona se întâlnesc marți, 20 octombrie, de la ora 22:00, pe Parc des Princes. Campioana Europei primește vizita unei formații catalane aflate într-o formă extraordinară. Barcelona a câștigat toate meciurile disputate în actuala stagiune și se anunță drept una dintre principalele candidate la câștigarea „Urecheatei”.

Alertă maximă înainte de PSG – Barcelona! Franța, zguduită de proteste. Polițiștii au cerut amânarea meciului!

Cu doar câteva zile înaintea marelui meci, Franța a fost zguduită de proteste violente. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, iar manifestațiile au degenerat în mai multe orașe. Clădiri incendiate, magazine sparte, mașini distruse și confruntări cu forțele de ordine. Autoritățile încearcă acum să restabilească liniștea, în condițiile în care zeci de mii de suporteri sunt așteptați la Parc des Princes.

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Sâmbătă, 17 octombrie, mai multe orașe importante din Franța au fost scena unor manifestații de amploare. Protestele au pornit pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, inflație și deteriorarea puterii de cumpărare. Mișcările de protest ale elevilor și studenților au atras și alte categorii sociale, nemulțumite de situația economică și de problemele sistemului de protecție socială.

Potrivit sindicatului CGT, aproximativ 500.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate la nivel național. Majoritatea protestatarilor au demonstrat pașnic. Situația a degenerat însă în mai multe orașe, unde grupuri violente au atacat polițiști, instituții publice și spații comerciale. Bilanțul relatat de The Guardian indică peste 1.800 de persoane arestate în cursul zilei de sâmbătă.

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La Paris, cele mai grave incidente s-au produs în zona Place de la République. Sute de persoane s-au confruntat cu forțele de ordine. Au fost aruncate pietre, cocktailuri Molotov și materiale pirotehnice. Mai multe autoturisme au fost incendiate, iar polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene. Grupuri de manifestanți au ridicat baricade și au încercat să se deplaseze spre zonele protejate ale capitalei, inclusiv în apropierea Palatului Élysée.

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Forțele de ordine, depășite la Paris. Guvernul francez ia în calcul măsuri excepționale

Amploarea violențelor a provocat îngrijorare la nivelul autorităților franceze. Potrivit publicației Le Monde, aproximativ 110.000 de persoane au participat la marșurile oficiale din Paris. Dispozitivul de securitate a fost pus sub o presiune uriașă. Polițiștii au fost nevoiți să intervină simultan în mai multe puncte ale orașului.

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Luni, 19 octombrie, premierul Sébastien Lecornu a anunțat că a cerut autorităților locale să introducă restricții de circulație pe timpul nopții în zonele afectate de violențe. Oficialul nu a exclus nici posibilitatea declarării stării de urgență, dacă situația se agravează.

S-a cerut amânarea meciului PSG – Barcelona! Răspunsul autorităților franceze

Toate aceste evenimente au loc cu numai 24 de ore înaintea confruntării dintre . Tensiunile au ajuns și în lumea fotbalului. Un reprezentant al unui sindicat al polițiștilor francezi a solicitat amânarea confruntării dintre PSG și Barcelona. Argumentul principal a fost riscul apariției unor noi violențe, într-un moment în care forțele de ordine sunt deja suprasolicitate.

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Guvernul francez a respins însă această variantă. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat luni că partida se va disputa conform programului. Oficialul a precizat că nici celelalte meciuri europene programate în Franța nu sunt amenințate de o eventuală amânare. Le Monde a relatat că aproximativ 60.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați sâmbătă, la nivel național. Situația a provocat inclusiv o criză politică. Laurent Nuñez și-a prezentat demisia, dar președintele Emmanuel Macron a refuzat-o. Șeful statului a cerut schimbarea rapidă a modului de intervenție împotriva grupurilor violente.

În ciuda imaginilor dramatice din ultimele zile, informațiile apărute în presa internațională indică faptul că partida nu este considerată, în prezent, un eveniment cu risc ridicat. Cotidianul spaniol AS relatează că autoritățile nu au clasificat oficial confruntarea drept una de mare risc. Mai mult, nu ar fi fost dispusă o suplimentare semnificativă a efectivelor de securitate din jurul stadionului . Pentru ziua meciului nu erau anunțate noi manifestații de amploare. Parc des Princes se află în vestul capitalei, la distanță de principalele zone în care s-au produs confruntările violente din weekend. Autoritățile speră astfel ca partida să se desfășoare în condiții normale.

Ce a declarat Luis Enrique despre protestele din Paris: „Nu mi-e frică”

Luis Enrique, antrenorul spaniol al celor de la PSG, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare duelului cu Barcelona despre evenimentele petrecute în ultimele zile în cele mai importante orașe din Franța. Tehnicianul care a câștigat UEFA Champions League în ultimele două sezoane a precizat că nu este în măsură să comenteze evenimentele din stradă.

„Nu sunt cel care să vorbească despre acest subiect. Sunt aici să vorbesc despre fotbal. Desigur, nu ne place acest tip de violență, dar aceasta este societatea. În ceea ce privește demonstrațiile, este o luptă, iar în cazul nostru trebuie să rămânem concentrați pe meciul nostru. Nu mi-e frică, nu am nicio teamă și sper ca meciul să se poată disputa în condiții obișnuite”, a transmis Luis Enrique la conferința de presă.