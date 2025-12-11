Sport

„Se mai poate face performanță în sport fără violență?”. Giovanni Becali a izbucnit în direct: „Oameni care nu trebuie să existe”

Giovanni Becali a avut o reacție categorică în privința violenței în sportul de performanță. Cum a comentat cele mai recente episoade care au tulburat spațiul public.
Mihai Dragomir
11.12.2025 | 22:15
Se mai poate face performanta in sport fara violenta Giovanni Becali a izbucnit in direct Oameni care nu trebuie sa existe
Giovanni Becali s-a pronunțat clar în privința violenței în sportul de performanță. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sportul românesc a trecut recent prin mai multe episoade scandaloase de violență asupra tinerilor practicanți. Giovanni Becali a reacționat dur în direct când a fost întrebat dacă aceasta este calea către performanță. Ce a spus, de fapt.

Giovanni Becali, reacție furibundă când a fost întrebat dacă violența naște performanța în sport

Sportul românesc a produs rezultate diverse pe parcursul anilor. Chiar dacă nu se mai laudă cu performanțele atinse înainte de 1989, sportul autohton mai strălucește astăzi, din când în când, prin tinerii care muncesc din greu și ne reprezintă cu cinste la competițiile internaționale.

După cazurile recente de abuz, când Camelia Voinea și-a agresat verbal fiica în sală la gimnastică feminină, iar Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament dur și limbaj licențios la handbal feminin, a apărut întrebarea dacă performanța mai poate apărea prin corecție fizică sau verbală. Giovanni Becali a dat de pământ cu cei care încă recurg la asemenea gesturi.

„Nu mai poți să faci ce se făcea înainte. Cred că se putea fără acte de violență. Crezi că Steaua a luat Cupa Campionilor Europeni pentru că au țipat generalii la ei sau Ienei? care era sfântul sfinților! Nici măcar nea Ion Alecsandrescu!

Nici Halagian, Dumnezeu să îl ierte, care era mai dur… Era șmecherit, se făcea dur, dar totuși știa să îl facă pe jucător să înțeleagă că trebuie să câștige neapărat. Poate i-a înjurat, miștocăresc așa, dar nu îi bătea!

Nu mai merg astea cu bătăi. Cei care înjură sunt oameni care nu trebuie să existe în sport. Nu au ce căuta în sport, indiferent de ce au făcut, de câte medalii au câștigat. Nu poți să îi faci copilului tău așa ceva!”, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali s-a dat pe sine exemplu, dar și pe Gică Hagi

Ulterior, Giovanni Becali a vorbit atât despre Gică Hagi și fiul său, Ianis Hagi, cât și despre experiența personală. Ce doi nu și-au silit copiii să le urmeze carierele, având libertatea de a alege ce vor să facă în viitorul lor.

„Nici Hagi nu i-a zis lui Ianis că îl face fotbalist. Îl pregătea, îl îndruma, dar niciodată n-a zis că îl face pe Ianis fotbalist. Gică, dacă Ianis nu voia fotbal, îi spunea, da, tată, nu vrei să te faci fotbalist? bine! Nu îl forța niciodată! Dacă voia la facultate, la facultate îl trimitea. Eu, pe fetele mele, le-am lăsat să facă facultăți. O dată dacă le-am luat la un meci, o repriză, în rest nici nu știu ele.

Suntem într-o altă eră acum, nu mai merge cu bătaia. Omenia, o viață civilizată între mamă și copil, fără traume. Nu mai există, medalia se obține prin propria dorință!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali a izbucnit în direct la adresa violenței din sportul românesc

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
