Se mărită cu fiul primului ministru! Cine e sportiva de top care a dat lovitura în dragoste

Jucătoarea de tenis Maria Sakkari, în vârstă de 30 de ani, și-a anunțat logodna cu Konstantinos Mitsotakis, fiul lui Kyriakos Mitsotakis, actualul prim-ministru al Greciei. Cei doi sunt într-o relație romantică de ani de zile, pe care au protejat-o cu mare discreție.

Maria Sakkari se mărită cu fiul premierului Greciei

, a dezvăluit că fiul înaltului oficial elen este un real sprijin pentru ea, incluisv din punct de vedere profesional.

„Nu contează câte zile suntem împreună, ci cât de buni suntem când ne vedem, dar și când suntem despărțiți. Sunt foarte norocoasă să-l am în viața mea și să am un bărbat care mă înțelege și care nu mi-a spus niciodată: Unde te duci, unde călătorești? Mă determină să merg mai departe și să devin mai bună”, a declarat ea.

Fost număr trei mondial, Maria Sakkari se află acum pe locul 51 WTA. Ea are în palmares două titluri câștigate și peste 13 milioane de euro strânși de la turneele la care a jucat. Născută la Atena, Maria s-a mutat la Barcelona pe când avea 18 ani.

Konstantinos Mitsotakis provine din cea mai celebră familie a Greciei

Maria Sakkari este dublu semifinalistă de Grand Slam, a și US Open, în 2021. Ea nu a reușit însă niciodată să urce mai sus, fiind între jucătoarele bune de tenis care nu au reușit să câștige niciun turneu major.

Viitorul soț al Mariei provine din cea mai celebră familie a Greciei. Tatăl său, Kyriakos Mitsotakis, este actualul prim-ministru al Greciei, o funcție pe care bunicul său (numit tot Konstantinos Mitsotakis) a deținut-o anterior.

Vărul lui Mitsotakis, Kostas Bakoyannis, a fost primarul Atenei, mătușa lui, Dora Bakoyannis, a lucrat ca ministru de externe al țării, iar Eleftherios Venizelos, un unchi mai îndepărtat a fost unul dintre cei mai populari prim-miniștri din toate timpurile din Grecia.

Cei doi logodnici sunt împreună din 2020

Sakkari și Mitsotakis nu au spus exact când s-au cunoscut, dar într-un interviu acordat canalului de televiziune grec Alpha, Sakkari ar fi dezvăluit că sunt împreună din 2020. Ea i-a atribuit lui Mitsotakis meritul de a fi ajutat-o ​​să aibă performanțe bune. „M-a calmat, a vorbit cu mine, m-a susținut foarte mult. Konstantinos este un tip foarte simplu”, a afirmat ea.

În plus, Mitsotakis este un destul de bun jucător de tenis. El și Maria se antrenează adesea împreună. Cei doi au fost nevoiți să stea departe unul de celălalt, pentru o perioadă, în 2020, când Konstantinos a fost în armată, stagiul militar fiind obligatoriu în Grecia.