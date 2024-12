Se năruie echipa de la Chefi la cuțite! Au fost dați afară fără drept de apel

Trei eliminări au avut loc la Chefi la cuțite, în ediția care a fost difuzată de Antena 1 duminică, 22 decembrie 2024.

Se năruie echipa lui Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite

Visele celor care au vrut să demonstreze că merită titlul de cel mai bun chef al României s-au năruit, așadar, după bătălii întregi duse cu cuțitele, la propriu. Concursul a luat sfârșit, așadar, pentru Ghiță din echipa lui , dar și pentru George și Amme din team

Amme de la Chefi la cuțite a fost extrem de emoționată, căci s-a atașat destul de tare atât de colegii din echipă cât și de membrii juriului. Femeia a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că Alexandru Sautner a fost o adevărată inspirație pentru ea în fiecare clipă.

Amme, scoasă din concurs: „Sunt tristă”

„Eu am ajuns în battle 8 și au fost poate eliminați bucătari foarte buni și am avut noroc! Cât noroc să mai am?! Sunt tristă și tristețea mea a prins culoare când a veni chef Alex. Până să vină chef Alex nu am avut lacrimi în ochi, dar acum am.

Pe chef Alex chiar îl simt ca un tată. Echipa aurie a însemnat familia mea și echipa roșie a însemnat oamenii care m-au validat”, a spus Amme, după ce a aflat că drumul ei la Chefi la cuțite a ajuns la final.

Echipa roșie, cea a lui Ștefan Popescu, a suferit două pierderi dintr-un foc, iar asta l-a întristat profund pe bucătar. A ținut să spună cât de dezamăgit e de faptul că echipa lui aproape că se năruie.

„Sunt cel mai surprins, cel mai șocat că pleacă George. Pleacă doi oameni acasă astăzi. Se năruie echipa asta. O simt că se destramă”, a mărturisit Ștefan Popescu în ediția din 22 decembrie,

În proba care s-a lăsat cu o triplă eliminare, concurenții de la Chefi la cuțite au trebuit să realizeze niște aperitive, dar nu oricum! Participanții au fost nevoiți să îmbine tradiția cu inovația.